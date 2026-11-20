Chi bộ Trường THPT Tử Đà tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 8 học sinh ưu tú trong tháng 8/2026 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng học sinh ưu tú từ lớp 10

Xác định phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm qua, Chi bộ Trường THPT Tử Đà (xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ) đã triển khai nhiều giải pháp phát hiện, bồi dưỡng học sinh ưu tú. Trong đó, việc chủ động tạo nguồn từ những năm đầu cấp THPT được xác định là giải pháp trọng tâm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và hướng dẫn của Đảng ủy xã Bình Phú, Chi bộ nhà trường đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, cấp ủy xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú.

Cùng với đó, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phối hợp phát hiện, giới thiệu học sinh có phẩm chất, năng lực, ý thức phấn đấu để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Theo ông Nguyễn Anh Hùng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tử Đà, quan điểm xuyên suốt của nhà trường là coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp.

Ngày 9/11, Trường THPT Tử Đà tuyên dương, khen thưởng các thầy giáo trong Ban huấn luyện và các em học sinh đạt thành tích tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Việc lựa chọn phải hướng tới những học sinh thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có lý tưởng và khát vọng cống hiến. Quá trình xem xét kết nạp được thực hiện thận trọng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định của Đảng.

Điểm nổi bật trong cách làm của Chi bộ Trường THPT Tử Đà là không đợi đến lớp 12 mới rà soát nguồn phát triển Đảng. Ngay từ lớp 10, lớp 11, Chi bộ nhà trường đã chủ động phát hiện học sinh có triển vọng để theo dõi, bồi dưỡng.

Đầu mỗi năm học, Đoàn trường phối hợp giáo viên chủ nhiệm rà soát những đoàn viên có kết quả học tập tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia hoạt động tập thể. Danh sách tạo nguồn được thường xuyên bổ sung, sàng lọc trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện và mức độ tín nhiệm.

Cách làm này giúp nhà trường đánh giá toàn diện quá trình phấn đấu của từng học sinh, thay vì chỉ dựa vào thành tích tại một thời điểm. Đồng thời, tạo điều kiện để các em xác định mục tiêu rèn luyện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm ngay từ những năm đầu cấp.

Đối với học sinh trong diện tạo nguồn, Chi bộ phân công đảng viên chính thức hướng dẫn, giúp đỡ. Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm tạo điều kiện để các em tham gia công tác lớp, hoạt động Đoàn, câu lạc bộ, đội tuyển học sinh giỏi và phong trào tình nguyện.

Ông Nguyễn Anh Hùng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tử Đà trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các thầy cô giáo (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, hỗ trợ bạn học, học sinh được rèn luyện kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Nhà trường đồng thời lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của Đảng, quê hương, đất nước trong các môn học và hoạt động giáo dục.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT còn gặp khó khăn do thời gian học tập chỉ kéo dài 3 năm, áp lực thi cử lớn, trong khi người được kết nạp phải đủ 18 tuổi. Nhiều học sinh khi đáp ứng điều kiện về tuổi cũng là thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp.

Để khắc phục, Chi bộ xây dựng lộ trình bồi dưỡng, theo dõi quá trình phấn đấu từ sớm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xem xét kết nạp khi học sinh đủ tiêu chuẩn.

Phát triển đảng viên trẻ gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Hiệu quả công tác tạo nguồn tại Chi bộ Trường THPT Tử Đà được thể hiện qua kết quả bồi dưỡng, kết nạp đảng viên những năm gần đây.

Năm 2024, Chi bộ lựa chọn, cử 6 giáo viên và 19 học sinh ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn cho những năm tiếp theo.

Năm 2025, Chi bộ kết nạp 5 đảng viên mới, gồm 1 giáo viên và 4 học sinh; đồng thời cử 28 học sinh tham gia lớp tìm hiểu về Đảng.

Chi bộ Trường THPT Tử Đà tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh ưu tú trong tháng 6/2025 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đến năm 2026, số học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tăng lên 46 em, cùng với 2 giáo viên. Đặc biệt, Chi bộ tổ chức kết nạp 8 học sinh tiêu biểu và đang tiếp tục theo dõi, hoàn thiện hồ sơ để xem xét kết nạp 3 giáo viên.

Như vậy, trong hai năm 2025 - 2026, Chi bộ Trường THPT Tử Đà đã kết nạp 12 học sinh vào Đảng. Riêng số học sinh tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 tăng 18 em so với năm 2025.

Kết quả này phản ánh sự chuyển biến trong công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng tại nhà trường. Đáng chú ý, số học sinh được kết nạp tăng nhưng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp vẫn được đặt lên hàng đầu.

Theo đánh giá của nhà trường, những học sinh được kết nạp đều trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện và được thầy cô, bạn bè ghi nhận. Việc kết nạp học sinh ưu tú không chỉ bổ sung lực lượng trẻ cho tổ chức Đảng mà còn tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, tham gia phong trào, nâng cao trách nhiệm với tập thể.

Ngày 16/11, Trường THPT Tử Đà phối hợp với Công an xã Bình Phú tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” và tuyên truyền phổ biến pháp luật (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Từ thực tiễn triển khai, ông Nguyễn Anh Hùng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tử Đà cho rằng, yếu tố quan trọng là phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đưa nhiệm vụ phát triển Đảng vào nghị quyết hằng năm và tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện nhà trường.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò Đoàn Thanh niên, tạo môi trường để học sinh rèn luyện, thể hiện năng lực. Công tác thẩm tra lý lịch, theo dõi, giúp đỡ quần chúng phải được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương.

Thời gian tới, Chi bộ Trường THPT Tử Đà tiếp tục duy trì phát hiện nguồn từ sớm, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đánh giá học sinh qua thực tiễn, bảo đảm phương châm coi trọng chất lượng hơn số lượng.

Thực tiễn tại Trường THPT Tử Đà cho thấy, khi công tác phát triển Đảng gắn với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và trách nhiệm công dân, việc tạo nguồn không chỉ phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hình thành ý thức phấn đấu, trách nhiệm cống hiến trong học sinh.