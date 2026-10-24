Chi bộ Trường THPT Trần Phú phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Ngọc Trâm trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh.

Chi bộ Trường THPT Trần Phú - trực thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Phúc hiện có 82 đảng viên (trong đó có 13 đảng viên là học sinh), chiếm hơn 83% tổng số cán bộ, giáo viên, 100% đảng viên là giáo viên có trình độ đại học, trong đó, 53 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 1 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 10 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị...

Những năm qua, chi bộ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường; chủ động trong công tác định hướng chính trị tư tưởng, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn chương trình giáo dục. Đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); khai thác hiệu quả hệ thống thông tin nội bộ, các kênh truyền thông chính thống định hướng dư luận, nâng cao hiểu biết chính trị, xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng được duy trì nền nếp, trong các buổi sinh hoạt, đảng viên được khuyến khích đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, chi bộ xây dựng nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; duy trì tốt nền nếp, kỷ cương trường lớp; thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh...

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên gắn với việc đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng trong quản lý đảng viên. Quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị chủ chốt trong nhà trường. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi bộ cử 1 đảng viên học cao cấp lý luận chính trị, 20 đảng viên học trung cấp lý luận chính trị; 40 lượt quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đã xem xét kết nạp 36 đảng viên, trong đó có 28 đảng viên là học sinh.

Dưới sự lãnh đạo, định hướng đúng đắn của chi bộ, Trường THPT Trần Phú liên tục gặt hái những thành tích cao, trở thành một trong những cơ sở giáo dục bậc THPT thuộc top đầu của tỉnh. Với phương châm “Thầy có giỏi thì trò mới giỏi”, chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn (hơn 66% giáo viên có trình độ thạc sĩ). Bên cạnh kiến thức văn hóa, chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên phát động nhiều phong trào bổ ích, thúc đẩy phát triển kỹ năng mềm, khơi dậy tinh thần say mê học hỏi, đọc sách và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký tham gia giờ học tốt, môn học tốt, lớp học chất lượng, nhất là phong trào ứng dụng CNTT, khoa học kỹ thuật vào giảng dạy. Thực hiện các bài giảng có sử dụng thiết bị theo đúng yêu cầu phân phối chương trình giáo dục phổ thông 2018 có kiểm tra đánh giá nghiêm túc chất lượng, hiệu quả...

5 năm học vừa qua, toàn trường có 1.183 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó 32 giải Nhất, 236 giải Nhì. 100% học sinh lên lớp thẳng và tốt nghiệp THPT (năm học 2020 - 2021 đứng đầu khối THPT không chuyên của tỉnh). Tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học tăng từ 85% (2020) lên 97% (2025)... Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn giữ vững vị trí trong tốp đầu của tỉnh, ổn định trong nhóm 10 trường THPT có kết quả cao nhất về giáo dục mũi nhọn và đại trà. Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường, hoạt động trải nghiệm được tổ chức hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nhân văn.

Nhà trường thường xuyên tổ chức sân chơi sáng tạo cho giáo viên, học sinh tham gia nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Ngọc Trâm cho biết: Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 36 lớp với 1.498 học sinh, 84 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó, 63,3% trình độ trên đại học. Kết thúc năm học, 80,84% học sinh đạt kết quả học tập tốt; 99,2% học sinh xếp loại rèn luyện tốt, không có học sinh xếp loại rèn luyện hoặc học tập mức chưa đạt. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, có 83 em đạt giải (2 giải Nhất, 27 giải Nhì, 26 giải Ba, 28 giải Khuyến khích). Kỳ thi sáng kiến nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt 1 giải Ba cấp tỉnh. Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đoạt 2 giải Nhì và 1 giải Ba cấp tỉnh. Phong trào học ngoại ngữ có hơn 200 học sinh có IELTS từ 5.0 trở lên; nhiều học sinh đạt IELTS từ 7.0 trở lên. Nhiều học sinh có chứng chỉ SAT, HSK và các chứng chỉ quốc tế khác. 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Kết quả xếp loại đảng viên, 100% hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm qua không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng phải xử lý kỷ luật.

Với thành tích đã đạt được, liên tục nhiều năm liền Chi bộ Trường THPT Trần Phú đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2025, được tặng Bằng khen “Chi bộ xuất sắc tiêu biểu”.