Chi bộ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang kết nạp 3 đảng viên mới

Sáng 4-10, Chi bộ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang (Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Tại buổi lễ, cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã công bố quyết định của Đảng ủy UBND tỉnh kết nạp vào Đảng đối với 3 quần chúng ưu tú: Đoàn Thanh Tùng, Vũ Minh Huy (cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang), Trần Nguyễn Khánh Duy (cựu học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang).

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho em Đoàn Thanh Tùng.

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho em Vũ Minh Huy.

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho em Trần Nguyễn Khánh Duy.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục phấn đấu xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường chúc mừng các đảng viên mới và bày tỏ phấn khởi khi thế hệ trẻ đã nhận thức được mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, đề nghị các đảng viên được phân công tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, tham gia tốt sinh hoạt tại chi bộ; đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô và nhà trường.