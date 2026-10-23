Chi bộ Trường THCS Trần Phú: Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống học đường
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Vũ Xuân Chiến
Đơn vị: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chi-bo-truong-thcs-tran-phu-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoc-tap-va-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-doi-song-hoc-duong-470860.html