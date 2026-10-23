Chi bộ Trường THCS Trần Phú: Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống học đường

Toàn văn dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.