Giáo dục

Chi bộ Trường THCS Trần Phú: Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống học đường

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Vũ Xuân Chiến

Đơn vị: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết tại đây: Chi bộ Trường THCS Trần Phú: Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống học đường

Vũ Xuân Chiến

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chi-bo-truong-thcs-tran-phu-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoc-tap-va-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-doi-song-hoc-duong-470860.html