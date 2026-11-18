Giáo viên Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2026, Chi bộ Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa lựa chọn chủ đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”. Nội dung chuyên đề được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tiễn của nhà trường, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm tiên phong trong tiếp cận, học tập và ứng dụng công nghệ vào công việc.

Việc lựa chọn chuyên đề đã cụ thể hóa chủ đề học tập và thực hành theo Bác năm 2026 của Đảng bộ xã Quảng Lâm “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xã Quảng Lâm thực hiện 3 dám - dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; khắc phục biểu hiện làm việc hình thức, thiếu chủ động.

Nội dung học tập và thực hành theo Bác được cụ thể hóa thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và đăng ký việc làm cụ thể của từng đảng viên. Việc học tập gắn trực tiếp với nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh. Căn cứ vị trí công tác, mỗi giáo viên lựa chọn nội dung rèn luyện, phấn đấu; chú trọng tinh thần trách nhiệm, tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thầy giáo Lò Văn Hưng, giáo viên Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tự học nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế. Trong giảng dạy, thầy Hưng chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tiếp thu và trình bày kiến thức của học sinh. Những năm qua, thầy đã xây dựng nhiều sáng kiến như: “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Hóa học lớp 9”; “Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong công tác lớp chủ nhiệm”. Các giải pháp góp phần đa dạng hóa hình thức học tập, giúp học sinh chủ động khái quát kiến thức, mạnh dạn thể hiện ý tưởng và tham gia hoạt động tập thể.

Thầy Hưng chia sẻ: Với tôi, học tập và thực hành theo Bác trước hết là nâng cao ý thức trách nhiệm trong từng công việc được giao. Năm 2026, tôi đăng ký thực hiện “3 dám”, trong đó chú trọng dám đổi mới phương pháp dạy học, chủ động tự học, ứng dụng công nghệ thông tin để bài giảng sinh động, dễ hiểu hơn.

Sự chủ động của mỗi giáo viên góp phần tạo chuyển biến trong hoạt động chuyên môn của nhà trường. Năm học 2025 - 2026, có 100% giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhà trường duy trì hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học mới. Cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được quan tâm đầu tư, với hệ thống internet cáp quang và phòng máy tính phục vụ học tập.

Bằng sự chủ động của đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục ghi nhận những kết quả tích cực. Năm học 2025 - 2026 nhà trường có 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường có 4 sản phẩm tham gia, trong đó 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Giáo viên nhà trường đạt giải nhì khi tham gia thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (cấp xã).

Thầy giáo Nguyễn Thành Lân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa cho biết: Chi bộ xác định việc học tập và thực hành theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm nêu gương của từng đảng viên. Năm 2026, nhà trường cụ thể hóa nội dung “3 dám” bằng nhiệm vụ phù hợp với vị trí công tác; trong đó chú trọng tinh thần chủ động, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm trong giảng dạy và quản lý học sinh. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, giúp mỗi đảng viên nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong công việc, sinh hoạt Đảng và hỗ trợ học sinh học tập.

Đánh giá về kết quả triển khai tại Chi bộ Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lâm Lò Văn Chiên nhận xét: Chi bộ đã quan tâm đưa nội dung học tập và thực hành theo Bác vào nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, gắn trách nhiệm đảng viên với nâng cao chất lượng dạy và học. Trong điều kiện xã vùng cao, địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn khó khăn, việc duy trì nền nếp học tập, chăm lo học sinh bán trú và từng bước ứng dụng công nghệ trong giáo dục có ý nghĩa thiết thực. Những kết quả trong năm học 2025 - 2026 cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Việc học tập và thực hành theo Bác tại Chi bộ Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, hành động và kết quả trong từng nhiệm vụ. Mỗi đảng viên, giáo viên nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động học tập, rèn luyện; mỗi học sinh tích cực vươn lên trong học tập. Đây là nền tảng để chi bộ tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.