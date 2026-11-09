Chi bộ thôn vững mạnh hơn sau sáp nhập

Một góc thôn Bình An (xã Tiên Phước) trù phú. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Giải quyết các vấn đề từ thực tiễn

Sau sáp nhập, thôn Bình An (xã Tiên Phước) có 508 hộ dân với khoảng 2.300 nhân khẩu. Theo ông Trần Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bình An, khó khăn ban đầu là sự khác biệt về điều kiện kinh tế và tập quán sản xuất của người dân.

Nếu Thái Bắc cũ chủ yếu phát triển nông nghiệp thì Bình An cũ lại có thế mạnh về thương mại, dịch vụ. Vì vậy, để tạo đồng thuận và xây dựng phong trào chung, chi bộ phải tìm ra những điểm tương đồng, lựa chọn các nhiệm vụ sát với nhu cầu thiết thực của người dân.

Từ định hướng xây dựng nông thôn mới của xã Tiên Phước, chi bộ xác định bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự là các nội dung trọng tâm để tập hợp sức dân, gắn kết các khu dân cư. Cùng với đó, bí thư chi bộ và các chi ủy viên tăng cường đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tuyên truyền phong trào bình dân học vụ số nhằm giúp người dân sớm tiếp cận các chủ trương, nhiệm vụ mới.

“Trong sinh hoạt chi bộ, để khắc phục tâm lý còn e dè, bỡ ngỡ với mô hình tổ chức mới, chi ủy chủ động gợi mở những vấn đề cụ thể, gắn liền với lợi ích chung của cộng đồng. Qua đó, khuyến khích đảng viên tích cực đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn địa bàn”, ông Thịnh cho biết.

Từ cách làm này, nhiều công việc thiết thực đã được triển khai hiệu quả. Các điểm đen về rác thải từng bước được xóa bỏ. Thôn Bình An cũng thành lập “Tổ làm đẹp quê hương”, duy trì hoạt động đều đặn vào chiều Chủ nhật hằng tuần.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được đẩy mạnh thông qua tổ công nghệ số cộng đồng. Chi bộ khuyến khích đảng viên gương mẫu phát triển kinh tế, tiên phong trong lao động, sản xuất.

Đảng ủy xã Tiên Phước tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức đảng trực thuộc để nghe báo cáo tình hình các mặt công tác trong quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Ảnh: VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN PHƯỚC

Tương tự, sau sáp nhập, Chi bộ Tiên Mỹ (xã Tiên Phước) cũng đang phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Ông Trương Minh Nghĩa, Bí thư Chi bộ Tiên Mỹ cho biết, địa phương không có tâm lý phân biệt “thôn cũ - thôn mới” mà luôn đồng lòng, đoàn kết, nhất là trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

“Cách đây 2 tháng, khi một người dân trong thôn gặp tai nạn lao động, bà con thôn Tiên Mỹ đã cùng nhau quyên góp hơn 40 triệu đồng để chia sẻ khó khăn. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần đoàn kết, tương trợ được chi bộ và nhân dân tiếp tục vun đắp sau sắp xếp”, ông Nghĩa nói.

Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, vào ngày 10 hằng tháng, Chi bộ Tiên Mỹ tổ chức họp với ban quân dân chính thôn nhằm triển khai nhiệm vụ đến từng tổ đoàn kết, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

“Một trong những chuyển biến rõ nét được nhân dân ghi nhận là việc thông tuyến giao thông từ nhà ông Mai đến nhà ông Quý, thuộc thôn Mỹ Thượng Tây cũ. Đây là tuyến đường vướng giải phóng mặt bằng nhiều năm, chưa thể thi công. Sau sáp nhập, chi bộ và ban nhân dân thôn kiên trì vận động, tạo được sự đồng thuận để bàn giao mặt bằng đổ bê tông tuyến đường”, ông Nghĩa cho biết.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước nói về các nhiệm vụ để nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho các chi bộ thôn:

Tăng cường hỗ trợ cho chi bộ thôn

Thực tiễn tại Tiên Phước cho thấy, sau sáp nhập, quy mô địa bàn và số lượng đảng viên ở một số chi bộ gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt.

Nhằm giúp các chi bộ nhanh chóng ổn định, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, Đảng ủy xã xác định việc hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức Đảng cơ sở phải được thực hiện thường xuyên.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước, sau sắp xếp, số lượng chi bộ thôn giảm từ 27 xuống còn 15. Tại các chi bộ đông đảng viên như Tiên Kỳ, An Trung, nhà văn hóa hiện hữu không còn đáp ứng tốt không gian sinh hoạt. Đảng ủy xã đã báo cáo thành phố xem xét phương án đầu tư, nâng cấp.

Chất lượng cán bộ cơ sở được chú trọng nâng cao thông qua việc lựa chọn bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận đáp ứng toàn diện các tiêu chí: có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và uy tín trong cộng đồng.

Đáng chú ý, xã Tiên Phước đã trang bị máy in, máy vi tính và hệ thống wifi cho các thôn với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Nhằm thay thế những thiết bị xuống cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất cấp thêm 11 máy tính xách tay và 4 máy tính để bàn với tổng trị giá 300 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chi bộ và ban nhân dân các thôn làm việc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phước Nguyễn Hồng Minh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ thôn. Hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027 và nông thôn mới hiện đại vào năm 2030, Đảng ủy định hướng các chi bộ lựa chọn những vấn đề sát hợp với thực tiễn địa phương để đưa vào sinh hoạt, thảo luận và triển khai thực hiện.

Các chi bộ tổ dân phố ở phường Quảng Phú đang lãnh đạo, triển khai tốt nội dung xã hội hóa và hiến đất làm đường giao thông. Trong ảnh: Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B qua khối phố Phú Bình. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại phường Quảng Phú, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng sau sắp xếp cũng được cụ thể hóa bằng các giải pháp đồng bộ. Toàn Đảng bộ phường hiện có 33 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.008 đảng viên.

Sau sắp xếp, số lượng khối phố giảm từ 19 xuống còn 14. Đảng ủy phường đã kết thúc hoạt động của 10 chi bộ khối phố để thành lập 5 chi bộ khối phố mới, giảm 5 tổ chức Đảng, tương ứng 26,32%.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú cho biết, việc kiện toàn tổ chức Đảng luôn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Địa phương phấn đấu đạt 100% khối phố trưởng là đảng viên và trên 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Ông Ảnh nhìn nhận, quy mô địa bàn và dân số tăng sau sắp xếp đòi hỏi đội ngũ bí thư chi bộ, cán bộ tổ dân phố phải có năng lực điều hành và khả năng tập hợp quần chúng tốt hơn. Do đó, phường đặc biệt chú trọng củng cố lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đồng thời định hướng các chi bộ ưu tiên xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy, các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc vận động xã hội hóa đầu tư, hiến đất mở đường giao thông tại các tổ dân phố. Trên cơ sở nghị quyết đã ban hành, từng chi bộ cụ thể hóa thành nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của các đoàn thể với những phần việc rõ ràng.

Hằng tháng, Đảng ủy duy trì giao ban với chi bộ và ban quân dân chính tổ dân phố để theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và định hướng triển khai.