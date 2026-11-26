Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Phước, Bí thư Chi bộ TAND khu vực 9 chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phước nhấn mạnh, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân trong năm.

Việc kiểm điểm phải bảo đảm tính nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thực chất; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quá trình kiểm điểm cần tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đối với từng đảng viên, nội dung kiểm điểm tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đảng viên đã nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ những mặt đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định, hội nghị tiến hành đánh giá, xem xét, biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với tập thể và từng cá nhân, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự và thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phước yêu cầu mỗi đảng viên tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, xác định rõ trách nhiệm cá nhân và xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026 là dịp để Chi bộ TAND khu vực 9 – TP.HCM nhìn nhận, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong năm; đồng thời phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới.