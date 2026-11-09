Chi bộ TAND khu vực 7 - TP.HCM kết nạp 3 đảng viên mới

Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 7 - TP.HCM phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên mới.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 7 đã chúc mừng các đảng viên mới sau quá trình nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và được cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm chính trị cao đối với mỗi đảng viên. Đây không phải là điểm kết thúc của quá trình phấn đấu mà là khởi đầu của chặng đường mới, đòi hỏi mỗi cá nhân tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành.

Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên mới tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nghiêm túc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 7 - TP.HCM trao quyết định và tặng hoa cho đảng viên mới.

Đặc biệt, với đặc thù công tác trong ngành Tòa án, mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng hành vi, lời nói và việc làm của mình góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của cơ quan Tòa án, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Vì vậy, phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, liêm chính, khách quan, công tâm, thận trọng trong thực thi nhiệm vụ; kiên quyết tránh các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu các đảng viên mới gắn việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành; chủ động học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chấp hành nghiêm quy định của ngành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đảng viên cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tích cực tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế, thiếu sót để đủ điều kiện được xem xét công nhận đảng viên chính thức theo quy định.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đại diện các đảng viên mới bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời gửi lời cảm ơn Chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ và các đảng viên đã quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ trong quá trình phấn đấu, trưởng thành.

Đảng viên Đặng Thị Thảo Hương phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư.

Đại diện đảng viên mới khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, sự công tâm, khách quan và ý thức phục vụ Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bình mong muốn các đảng viên mới luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, biến cam kết thành hành động cụ thể trong công tác và cuộc sống; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng Chi bộ TAND khu vực 7 ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.