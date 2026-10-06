Chi bộ TAND khu vực 13- Cần Thơ: Khi tinh thần 'dám nghĩ, dám làm' trở thành thước đo hiệu quả xét xử

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý IV của chi bộ TAND khu vực 13- Cần Thơ

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung vào việc quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Chánh án TAND TC tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của bộ Chính trị trong Tòa án nhân dân ngày 21/9/2026.

Chi bộ còn làm rõ những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 07-CT/TW (ngày 13/7/2026) của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW (ngày 22/8/2026) của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TW (ngày 15/9/2026) của Ban Bí thư.

Tại buổi sinh hoạt, ông Hồ Hữu Thắng, Chi ủy viên, Phó Chánh án TAND khu vực 13-Cần Thơ trình bày báo cáo chuyên đề, nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và đề cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên là phải chủ động tháo gỡ "điểm nghẽn", lấy chất lượng, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo quan trọng nhất để đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu.

Không dừng lại ở lý thuyết, buổi sinh hoạt đi sâu phân tích đặc thù công tác Tòa án thông qua các tham luận chất lượng, tập trung trả lời câu hỏi: “Học tập và thực hành theo Bác trong Tòa án hôm nay phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể nào?”.

Bà Trần Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ TAND khu vực 13-Cần Thơ phát biểu trình bày tham luận

Tại buổi sinh hoạt, bà Trần Thị Nhung, Phó Bí thư Chi bộ TAND khu vực 13-Cần Thơ đại diện Chi ủy trình bày tham luận với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, yêu cầu nêu gương càng phải được đặt lên hàng đầu.

Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu trong công việc, kỷ luật, tác phong và tinh thần trách nhiệm; đồng thời phải sâu sát, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cán bộ thuộc quyền.

Người đứng đầu phải là người đi trước trong chấp hành kỷ luật, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động nhận trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách và không né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp.

Đặc biệt, lãnh đạo tập thể phải tạo môi trường để cán bộ, đảng viên mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc và chủ động giải quyết công việc.

Thẩm phán Nguyễn Minh Hiếu trình bày tham luận

Gắn liền với nhiệm vụ xét xử, Thẩm phán Nguyễn Minh Hiếu mang đến góc nhìn bản lĩnh về tinh thần đổi mới tư duy áp dụng pháp luật, chủ động nhận việc khó, vụ việc phức tạp mà không né tránh.

Tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của người Thẩm phán thể hiện ở việc làm chủ tiến độ, không để xảy ra án quá hạn do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng từng bản án trong phạm vi thẩm quyền.

Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang, Bí thư chi đoàn phát biểu tham luận

Ở góc độ chuyên môn bổ trợ và lực lượng trẻ, đồng chí Mai Thị Cẩm Giang - Bí thư Chi đoàn, đại diện cho đội ngũ Thư ký, Thẩm tra viên khẳng định vai trò tiên phong trong sóng chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Tòa án quyết tâm cải tiến phương pháp làm việc, chủ động khai thác các nền tảng quản lý ánđiện tử và công cụ công nghệ để tối ưu hóa quy trình xử lý hồ sơ, bảo đảm tính chính xác và tiến độ công việc.

Ông Bùi Linh Sơn phát biểu tham luận

Đặc biệt, hình ảnh Tòa án thân thiện, vì Nhân dân phục vụ được khắc họa rõ nét qua bài tham luận của đồng chí Bùi Sơn Linh.

Đối với những cán bộ trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân, việc học Bác bắt đầu từ sự tận tụy, tôn trọng, hướng dẫn người dân chu đáo, rõ ràng, loại bỏ hoàn toàn thái độ thờ ơ hay gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Buổi thảo luận diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Các đảng viên đã cùng trao đổi, làm rõ ranh giới giữa tính đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với việc làm chưa đúng quy định pháp luật; nhận diện những biểu hiện ngại khó, ngại va chạm trong đơn vị để tìm giải pháp khắc phục.

Qua buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thống nhất quan điểm “Đổi mới phải dựa trên nền tảng pháp luật và kỷ cương.

Cấp ủy và người đứng đầu đóng vai trò then chốt trong việc tạo môi trường an toàn, khuyến khích cán bộ dấn thân. Phải duy trì công tác kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro chặt chẽ”.

Bà Trần Thanh Ngân, Bí thư chi bộ, Chánh án TAND khu vực 13- Cần Thơ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, bà Trần Thanh Ngân, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 13-Cần Thơ nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động thực tế hằng ngày chứ không dừng lại ở khẩu hiệu hay nhận thức suôn.

Cán bộ Tòa án cần chuyển mạnh tư duy từ "làm đủ" sang "làm tốt", từ "hoàn thành" sang "tạo ra kết quả" đo đếm được, lấy sự hài lòng và tin tưởng của người dân làm thước đo cao nhất.

Qua đó, Bí thư Chi bộ TAND khu vực 13- Cần Thơ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí công tác; Thẩm phán phải giữ vững bản lĩnh, công tâm, không ngừng nâng cao chất lượng bản án và không né tránh các vụ việc phức tạp.

Thư ký làm việc chính xác, khoa học, tận tụy trong từng hồ sơ; Cán bộ trẻ tiên phong chuyển đổi số, chủ động đổi mới phương pháp làm việc; Bộ phận tiếp dân phải giữ thái độ chuẩn mực, nhã nhặn, hết lòng hướng dẫn Nhân dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Chi bộ làm rõ tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" phải gắn liền với kỷ luật, pháp luật và trách nhiệm giải trình.

Dám nghĩ là thẳng thắn nhìn vào hạn chế để tìm cách làm tốt hơn; dám làm là chủ động thực hiện công việc vì lợi ích chung mà không đùn đẩy, né tránh; dám chịu trách nhiệm là theo đuổi công việc đến cùng và sẵn sàng nhận khuyết điểm để khắc phục.

Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên chủ động đăng ký ít nhất một việc làm cải tiến hoặc đổi mới phù hợp với vị trí công tác.

Đồng thời, cấp ủy và người đứng đầu phải có trách nhiệm tạo môi trường an toàn để cán bộ yên tâm sáng tạo, luôn lắng nghe, đồng hành tháo gỡ khó khăn nhưng cũng xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ thống nhất tiếp tục đưa những nội dung phù hợp vào sinh hoạt thường kỳ.

Mỗi định kỳ lựa chọn từ 01 đến 02 đảng viên tham gia tham luận, chia sẻ những cách làm hay, giải pháp hiệu quả gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao.