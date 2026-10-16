Chi bộ sau sáp nhập: Củng cố tổ chức, nâng tầm lãnh đạo

Thêm nguồn lực cho cơ sở

Việc hợp nhất các chi bộ tạo điều kiện quy tụ đội ngũ đảng viên có kinh nghiệm, năng lực và sở trường, tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Với lực lượng đông đảo hơn, các chi bộ có thêm nguồn lực tuyên truyền, vận động Nhân dân, triển khai các phong trào thi đua, giải quyết những vấn đề chung.

Cán bộ, đảng viên và người dân thôn Chản, xã Bắc Lũng phối hợp rà soát thửa đất liên quan đến các dự án giải phóng mặt bằng.

Để chuyển lợi thế về số lượng thành sức mạnh thực chất, ngay sau sắp xếp, Đảng ủy các xã, phường tập trung kiện toàn tổ chức, hướng dẫn các chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Hòa thành lập 8 tổ công tác theo dõi, hỗ trợ các chi bộ mới trong xây dựng quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức sinh hoạt. Đảng ủy các xã: Tân Yên, Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Quang Trung phối hợp với Trung tâm Chính trị xã Tân Yên tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn mới thành lập trên cơ sở sáp nhập.

Thực hiện chủ trương sáp nhập, từ ngày 1/7/2026, toàn Đảng bộ thành phố còn 1.385 chi bộ thôn, tổ dân phố. Quy mô đảng viên tăng sau sắp xếp tạo thêm nguồn lực để các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, các chi bộ rà soát đội ngũ đảng viên, nắm đặc điểm địa bàn để xây dựng chương trình công tác phù hợp; phân công cấp ủy viên phụ trách từng khu vực, nhóm hộ hoặc lĩnh vực, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đảng bộ xã Tân Dĩnh sau sắp xếp, sáp nhập còn 15 chi bộ (giảm 21 chi bộ), nhiều chi bộ có từ 50 đến hơn 90 đảng viên. Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã hướng dẫn hoàn thiện quy chế làm việc, xây dựng nghị quyết, báo cáo, chương trình hành động; tập huấn nghiệp vụ công tác tư tưởng, công tác đảng viên, kiểm tra, giám sát. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Đến nay các chi bộ đi vào ổn định và từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo. Việc sáp nhập với số lượng đảng viên lớn, địa bàn mở rộng tạo ra những động lực mới, giúp mỗi chi bộ tiếp tục phát huy được trí tuệ tập thể trong tổ chức xây dựng và triển khai nghị quyết ở cơ sở”.

Kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh

Hiệu quả của chi bộ sau sáp nhập được thể hiện qua kết quả lãnh đạo phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Tại nhiều địa phương, việc phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với từng địa bàn đã giúp các chi bộ chủ động hơn trong vận động Nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cán bộ tổ dân phố Phương Sơn, phường Lục Nam phối hợp với người dân khảo sát tuyến đường cần mở rộng vào cổng Trường Tiểu học Phương Sơn.

Chi bộ tổ dân phố Phương Sơn, phường Lục Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ tổ dân phố Phương Lạn 5 và Phương Lạn 6 với hơn 40 đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Văn Lê, Bí thư Chi bộ, lực lượng đảng viên tăng giúp việc triển khai nhiệm vụ thuận lợi hơn. Chi ủy phân công mỗi đảng viên phụ trách một nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết. Nhờ đó, đoạn đường dài hơn 200 m nối từ đường trục thôn đến cổng Trường Tiểu học Phương Sơn được khởi công mở rộng từ khoảng 4 m lên 7,5 m. Đối với dự án Khu công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm rộng khoảng 46 ha, trong đó 40 ha thuộc địa bàn thôn, công tác tuyên truyền, vận động nhận được sự đồng thuận, giúp nhiều hộ dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Chi bộ tổ dân phố Phố Mới, phường Quế Võ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 chi bộ, hiện có 253 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Trí, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi ủy chú trọng củng cố đoàn kết, tập trung lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Chi bộ ban hành hai nghị quyết chuyên đề về xây dựng chi bộ số, đảng viên số và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, từng bước đổi mới phương thức hoạt động.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh hướng dẫn người dân kê khai thông tin điều tra mức sống.

Chi bộ thôn Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh có 90 đảng viên đã lãnh đạo Nhân dân đăng ký cứng hóa hơn 1,3 km đường giao thông; phối hợp với Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Thôn cũng huy động được hơn 130 triệu đồng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi.

Những kết quả trên cho thấy, sáp nhập tạo thêm điều kiện về nguồn lực, song hiệu quả hoạt động phụ thuộc vào chất lượng lãnh đạo và cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ. Thời gian tới, cấp ủy các địa phương cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chi bộ ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Mỗi chi bộ cần cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiệm vụ thiết thực, lấy kết quả thực hiện làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.