Mở đường từ sự tự nguyện của người dân

Từ Quốc lộ 34, tuyến đường dài hơn 10 km vào Nà Xiêm, xã Bảo Lạc, qua cầu bắc ngang sông, vượt đèo núi, nối với địa bàn xã Đức Hạnh cũ đã xuống cấp, cần được sửa chữa. Để có mặt bằng xây dựng công trình, hơn 11 hộ dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất. Riêng gia đình bà Hoàng Thị Vân hiến hơn 6.000 m².

Kể về quyết định hiến đất, bà Vân nhắc đến những lần Bí thư Chi bộ Hoa Văn Chiến và Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Nà Xiêm Nông Văn Huân đến nhà vận động. Qua phân tích, bà hiểu phần đất gia đình nằm ở vị trí quyết định việc mở đường dẫn đến cầu. Đây là địa thế duy nhất có thể đưa tuyến đường đi sâu vào Nà Xiêm; nếu đoạn đầu không thông, việc kết nối các khu dân cư phía trong sẽ gặp trở ngại. Giao thông cách trở khiến vận chuyển vất vả, hạn chế cơ hội phát triển kinh tế. Có đường, có cầu, bà con mới thuận lợi đưa hàng hóa ra ngoài, mở rộng giao thương. Từ ý nghĩa ấy, bà Vân đồng ý hiến đất, góp phần tháo gỡ vướng mắc mặt bằng đầu tuyến. Sau đó, bà cùng chi bộ đến các gia đình khác tuyên truyền, vận động. Từ người được giải thích, thuyết phục, bà trở thành người góp sức tạo đồng thuận. Lời vận động có sức nặng từ chính phần đất gia đình đã tự nguyện dành cho công trình chung.

Đất gắn với tài sản, sinh kế và dự tính lâu dài của mỗi gia đình. Bởi vậy, quyết định của bà Vân cho thấy tác dụng của việc kiên trì giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích, điều kiện thực hiện công trình. Khi quyền quyết định được tôn trọng, bà con sẵn lòng đóng góp và tiếp tục vận động những người xung quanh cùng hưởng ứng.

Nà Xiêm có 107 hộ, 467 nhân khẩu; chi bộ có 46 đảng viên. Qua việc mở đường, vai trò lãnh đạo thể hiện ở trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối hợp giữa chi bộ và Ban Công tác Mặt trận. Đến từng nhà, làm rõ từng băn khoăn giúp chủ trương chung nhận được sự ủng hộ bằng hành động cụ thể. Cùng với xây dựng hạ tầng, chi bộ quan tâm tìm hướng sản xuất cho 18 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Các loại cây giống quế, dâu tằm, sa nhân được hỗ trợ nhằm tạo thêm sinh kế.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Nà Xiêm, xã Bảo Lạc Nông Văn Huân cho biết: Xóm tổ chức họp lấy ý kiến lựa chọn cây, con phù hợp, trong đó có các hộ nghèo dân tộc Sán Chỉ, Tày. Bà con bàn phương án theo điều kiện đất đai, nơi phù hợp phát triển hồi, quế; khu vực dưới đồi trồng dâu nuôi tằm. Việc lấy ý kiến giúp kinh nghiệm của người sản xuất được coi trọng, đồng thời cân nhắc khả năng lao động, chăm sóc của từng gia đình. Người nhận hỗ trợ được tham gia lựa chọn hướng làm ăn của mình. Từ hiến đất đến chọn cây trồng, chi bộ gắn việc chung với sinh kế từng gia đình. Đường mở lối giao thương, sản xuất phù hợp giúp bà con tận dụng cơ hội ấy. Tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn sau hỗ trợ là cách đáp lại niềm tin, giữ sự đồng lòng cho những công việc tiếp theo.

Bí thư Chi bộ Hoa Văn Chiến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Nông Văn Huân cùng người dân xóm Nà Xiêm, xã Bảo Lạc tại tuyến đường mới hoàn thành.

Đảng viên đi trước, tạo đồng thuận bàn giao đất

Tại xóm Bản Pát, xã Trà Lĩnh, giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2 liên quan đến đất sản xuất của nhiều gia đình. Xóm có 208 hộ, 829 nhân khẩu, chi bộ có 95 đảng viên; 29 hộ thuộc diện thu hồi đất. Bà con đều làm nông nghiệp nên việc bàn giao đất đi cùng những băn khoăn về sinh kế.

Bí thư Chi bộ xóm Bản Pát Nội Văn Thái cùng các đảng viên tích cực đến từng hộ tuyên truyền, giải thích. Nội dung vận động tập trung làm rõ ý nghĩa tuyến cao tốc đối với Cao Bằng, giúp bà con hiểu phần đất gia đình bàn giao đóng góp vào công trình mở hướng phát triển cho tỉnh. Những lo lắng về đất canh tác, công việc sau thu hồi được lắng nghe để phản ánh đến cơ quan có trách nhiệm.

Tuyến cao tốc sẽ tăng cường kết nối Cao Bằng với Lạng Sơn và mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ. Kết nối thuận lợi hơn cũng mở cơ hội đưa nông sản đến thị trường, thu hút đầu tư, tạo việc làm. Với một tỉnh miền núi, biên giới, công trình có ý nghĩa tháo gỡ trở ngại giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Cuộc sinh hoạt chi bộ xóm có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Lĩnh Hoàng Văn Động dự, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của người dân. Qua đó giúp đảng viên hiểu rõ hơn nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời tạo điều kiện trao đổi những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ thống nhất trong chi bộ, các đảng viên thuộc diện thu hồi đất gương mẫu bàn giao, tạo sức thuyết phục khi vận động bà con.

Ông Hà Ngọc Hiển là một trong những hộ tiêu biểu đi đầu bàn giao đất nông nghiệp, đồng thời vận động những gia đình khác cùng thực hiện. Bản thân có đất bị thu hồi, ông hiểu những cân nhắc của người phải dành một phần tư liệu sản xuất cho công trình. Việc bàn giao đất của gia đình, rồi tiếp tục vận động các hộ khác, góp phần đưa chủ trương chung thành hành động, lan tỏa sự hưởng ứng trong xóm.

Với chi bộ, trách nhiệm vận động tiếp tục sau khi mặt bằng được bàn giao. Những kiến nghị chính đáng cần được tổng hợp, chuyển đúng cơ quan và theo dõi việc giải quyết; các hộ khó khăn về sinh kế cần được quan tâm. Sự gương mẫu của đảng viên, trách nhiệm của Bí thư chi bộ và sự sâu sát của lãnh đạo xã cùng tạo nên sức thuyết phục. Khi lợi ích chung gắn với việc chăm lo cuộc sống từng nhà, niềm tin được bồi đắp, tạo sự đồng lòng thực hiện công trình có ý nghĩa lâu dài đối với quê hương.

Đến từng nhà, gỡ từng khó khăn

Tại cuộc họp xóm Lũng Muôn, xã Trùng Khánh, người dân quyên góp, ủng hộ các gia đình khó khăn xây dựng chuồng trại. Đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xóm, chi bộ trao kinh phí hỗ trợ, phân công lao động giúp các hộ. Niềm vui ngày hội gắn với một việc thiết thực, cùng tháo gỡ khó khăn để bà con yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Bí thư Chi bộ xóm Lũng Muôn Triệu Văn Thế cho biết: Xóm có 77 hộ, 330 nhân khẩu; qua rà soát, còn 17 hộ có chuồng trại chưa bảo đảm yêu cầu. Nắm hoàn cảnh từng gia đình, chi ủy đưa vấn đề ra chi bộ bàn bạc. Với các hộ nghèo, cận nghèo, thiếu tiền đầu tư và sức lao động là những trở ngại cần được tính đến khi tìm giải pháp hỗ trợ.

Chi bộ thống nhất vận động doanh nghiệp trên địa bàn, đảng viên và nhân dân góp kinh phí, ngày công. Kết quả huy động được 23 triệu đồng cùng hơn 60 công lao động để giúp các hộ tùy điều kiện thực tế. Cách làm này kết nối những khả năng đóng góp khác nhau, tạo thêm nguồn lực cho các gia đình đang thiếu điều kiện xây dựng chuồng trại. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được công khai, minh bạch đến toàn thể bà con.

Sự gần dân của bí thư chi bộ và các đảng viên thể hiện qua việc đưa ra tập thể tìm cách giải quyết trở ngại của từng hộ. Từ giúp hộ khó khăn đến cùng dân sinh hoạt văn hóa, trách nhiệm của chi bộ được thể hiện bằng sự có mặt và việc làm cụ thể. Khi khó khăn được lắng nghe, bàn bạc, cùng tháo gỡ, người dân thêm tin tưởng, sẵn lòng góp sức vào công việc chung ở địa phương.