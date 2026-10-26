Chi bộ mạnh từ những việc vì dân

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy vai trò gần dân, sát dân, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đang trở thành chìa khóa để các chi bộ đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Nhiều năm qua, tuyến đường dài khoảng 2 km từ trung tâm xã Mù Cang Chải vào thôn Háng Đăng Dê luôn là nỗi trăn trở của 127 hộ dân. Đường nhỏ hẹp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn.

Mong muốn có tuyến đường rộng rãi hơn là nguyện vọng chung của người dân, nhưng để hiện thực hóa điều đó, nhiều gia đình phải tự nguyện dành một phần, thậm chí toàn bộ đất sản xuất cho công trình.

Từ chủ trương mở rộng tuyến đường của xã, Chi bộ thôn Háng Đăng Dê xác định muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết phải để người dân hiểu và thấy rõ lợi ích thiết thực của công trình.

Nội dung được đưa ra bàn bạc, đảng viên đến từng hộ lắng nghe tâm tư, giải thích, vận động người dân cùng chung sức. Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, nhiều đảng viên còn tiên phong hiến đất, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Là người đầu tiên trong thôn hiến toàn bộ diện tích đất sản xuất của gia đình, khoảng 500 m², đảng viên Vàng A Giàng chia sẻ: Đường rộng hơn thì người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển ngô, thóc cũng dễ dàng, con cháu đi học an toàn hơn, sau này còn có thể phát triển du lịch. Gia đình có thể thiệt một phần trước mắt nhưng cả thôn được hưởng lợi lâu dài.

Cũng gần dân, sát dân như xã Mù Cang Chải, tại xã Púng Luông, vai trò của chi bộ được thể hiện rõ trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy. Từng được xem là địa bàn phức tạp về ma túy, Púng Luông xác định muốn tạo chuyển biến bền vững không thể chỉ trông chờ vào hoạt động đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng, mà phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Trong đó, chi bộ từng thôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa nhiệm vụ phòng, chống ma túy gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên.

Ông Thào Tồng Pàng - Bí thư Chi bộ thôn Nậm Khắt, xã Púng Luông cho biết: “Chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng khu dân cư, thường xuyên gần gũi, nắm tình hình trong thôn để kịp thời tuyên truyền, vận động người dân. Mình phải làm cho người dân hiểu phòng, chống ma túy là bảo vệ chính gia đình mình, bảo vệ con cháu và sự bình yên của thôn, bản. Khi người dân đã hiểu, đã đồng lòng thì việc khó cũng có thể làm được”.

Từ sự kiên trì của chi bộ, tinh thần gương mẫu của đảng viên và sự chủ động của người dân, công tác phòng, chống ma túy từng bước trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Đây là một trong những yếu tố góp phần giúp Púng Luông hoàn thành 3/3 tiêu chí xã không ma túy trước thời hạn.

Ông Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông nhấn mạnh: “Kết quả này cho thấy, khi các chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đảng viên thực sự gương mẫu, sâu sát cơ sở và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân thì chủ trương sẽ đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ thôn, bản. Tuy nhiên, đạt tiêu chí đã khó, giữ vững kết quả còn khó hơn. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục củng cố vai trò của các chi bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, quyết tâm giữ vững địa bàn không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình”.

Có thể thấy, khi chi bộ nắm chắc tình hình, hiểu tâm tư Nhân dân, đảng viên tiên phong và phương pháp vận động phù hợp, những việc khó sẽ có thêm điều kiện để thành công.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 90% đảng viên trở lên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu có từ 75% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trên tổng số tổ chức đã triển khai.

Những mục tiêu này đòi hỏi các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; đưa những vấn đề người dân quan tâm vào sinh hoạt, gắn nghị quyết với nhiệm vụ thực tế, xác định rõ trách nhiệm của từng đảng viên và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện.

Cùng với triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, các chi bộ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:" Mỗi tổ chức đảng phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến cụ thể trên từng địa bàn".

Chi bộ mạnh không chỉ ở nền nếp sinh hoạt hay những nghị quyết được ban hành mà còn ở khả năng quy tụ lòng dân, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khi đảng viên nêu gương bằng hành động, chi bộ lãnh đạo bằng những việc làm sát thực tiễn và người dân thực sự đồng thuận, niềm tin sẽ được củng cố, tạo nền tảng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.