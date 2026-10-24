Chi bộ Khối Tự nhiên 1 đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong trường học - Nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định chất lượng giáo dục
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Xích Thị Ngọc Nga
Đơn vị: Giáo viên, Trường THCS&THPT Bắc Bình
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Chi bộ Khối Tự nhiên 1 đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong trường học - Nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định chất lượng giáo dục
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chi-bo-khoi-tu-nhien-1-day-manh-cong-tac-xay-dung-dang-trong-truong-hoc-nhiem-vu-then-chot-yeu-to-quyet-dinh-chat-luong-giao-duc-471054.html