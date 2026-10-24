Chi bộ Khối Tự nhiên 1 đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong trường học - Nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định chất lượng giáo dục

Đầu tư mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng hay rót hàng tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm cho giảng viên giỏi là bước đi tất yếu để nâng tầm đại học. Tuy nhiên, trong bối cảnh học phí ngày càng tăng, điều người học và xã hội quan tâm nhất là khoản đầu tư đắt đỏ ấy sẽ mang lại giá trị gì cho sinh viên trên giảng đường, và làm sao để tránh tình trạng giảng viên mải mê 'săn' tiền thưởng bài báo mà quên mất người học?