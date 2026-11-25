Tham dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam: Trần Ngọc Hà, Vũ Hồng Thúy và đông đảo các đảng viên của Chi bộ.

Tại buổi Lễ, Phó Bí thư Chi bộ Khối Nội dung Nguyễn Quỳnh Lưu đã công bố quyết định kết nạp đảng viên đối với 07 quần chúng ưu tú: Bùi Văn Đại; Nguyễn Văn Khương; Nguyễn Phan Tuyền; Nguyễn Vũ Tuấn; Khổng Minh Anh; Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Anh Tuấn.

Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, 07 Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ của người đảng viên. Các Đảng viên mới xin hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để tích cực đóng góp công sức vào xây dựng Đảng bộ Báo, cơ quan, đơn vị vững mạnh và phát triển.

Phó Bí thư Chi bộ Khối Nội dung Nguyễn Quỳnh Lưu công bố quyết định kết nạp đảng viên đối với 07 quần chúng ưu tú.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Khối Nội dung Bùi Thị Thu Hằng chúc mừng 07 đảng viên mới, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt quá trình công tác, phấn đấu và rèn luyện của các đồng chí.

Bí thư Chi bộ Bùi Thị Thu Hằng nhấn mạnh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cá nhân. Các đảng viên mới cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Bí thư Chi bộ Khối Nội dung, Trưởng Ban Thời sự - Nội chính, Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới.

Đặc biệt, với đặc thù hoạt động báo chí, Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên luôn ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người làm báo tại Báo Pháp luật Việt Nam; chú trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử trong quá trình tác nghiệp, góp phần giữ gìn, vun đắp uy tín và thương hiệu của Báo.

Trước những yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí, Bí thư Chi bộ Bùi Thị Thu Hằng mong muốn các đảng viên phát huy tinh thần tự học, chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén với những xu hướng phát triển mới của báo chí để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để tạo điều kiện cho các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, Chi ủy đã phân công các đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ trong thời gian dự bị, qua đó giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ điều kiện được xem xét, công nhận đảng viên chính thức theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà nhấn mạnh, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là dấu mốc quan trọng, đặt ra những yêu cầu cao hơn về ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương và sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân.

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong bối cảnh hoạt động báo chí còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Trần Ngọc Hà đề nghị các đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định về những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm nêu gương không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn trong đời sống, trong gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Đ/C Nguyễn Văn Huy, Chi ủy viên, Phó trưởng ban phụ trách Ban Truyền thông đa phương tiện điều hành buổi Lễ.

Phó Tổng Biên tập Trần Ngọc Hà cũng lưu ý, trách nhiệm của mỗi đảng viên luôn gắn liền với trách nhiệm của tổ chức đảng. Do đó, việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy, Chi ủy sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, đồng thời đề cao yêu cầu về ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình phấn đấu, trưởng thành của mỗi đảng viên.

Phó Tổng Biên tập bày tỏ mong muốn các đảng viên mới tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trở thành những tấm gương tích cực để đồng nghiệp noi theo; chung sức, đồng lòng xây dựng Chi bộ Khối Nội dung ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ và Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng phát triển.

Đảng viên mới Nguyễn Văn Khương phát biểu

Thay mặt các đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Văn Khương bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ cùng các đảng viên mới tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên Chi bộ Khối Nội dung, Báo Pháp luật Việt Nam đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, tại Khu di tích K9, các đảng viên Chi bộ Khối Nội dung, Báo Pháp luật Việt Nam đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chi bộ và Lễ kết nạp: