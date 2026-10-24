Chi bộ Khối Kỹ thuật - Giáo dục thể chất thuộc Đảng bộ Trường THCS&THPT Bắc Bình: Chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Lê Uyên Phương
Đơn vị: Giáo viên, Trường THCS&THPT Bắc Bình
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Chi bộ Khối Kỹ thuật - Giáo dục thể chất thuộc Đảng bộ Trường THCS&THPT Bắc Bình: Chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chi-bo-khoi-ky-thuat-giao-duc-the-chat-thuoc-dang-bo-truong-thcs-thpt-bac-binh-chu-trong-phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-471055.html