Giáo dục

Chi bộ Khối Kỹ thuật - Giáo dục thể chất thuộc Đảng bộ Trường THCS&THPT Bắc Bình: Chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Lê Uyên Phương

Đơn vị: Giáo viên, Trường THCS&THPT Bắc Bình

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Chi bộ Khối Kỹ thuật - Giáo dục thể chất thuộc Đảng bộ Trường THCS&THPT Bắc Bình: Chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh

Lê Uyên Phương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chi-bo-khoi-ky-thuat-giao-duc-the-chat-thuoc-dang-bo-truong-thcs-thpt-bac-binh-chu-trong-phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-471055.html