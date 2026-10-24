Chi bộ Khối Kỹ thuật - Giáo dục thể chất thuộc Đảng bộ Trường THCS&THPT Bắc Bình: Chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh

“Đứng góc lớp” - có lẽ là một hình phạt quen thuộc mà không ít người trong chúng ta từng trải qua thời cắp sách đến trường. Thông thường, đứng góc lớp chỉ mất 10-15 phút để tự suy ngẫm, rồi lại vào bàn học tiếp. Thế nhưng mới đây, một khoảnh khắc bốc đồng từ vị trí "đứng góc lớp" ấy đã biến một học sinh lớp 12 - chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học - thành một bị can đối mặt với bản án hình sự.