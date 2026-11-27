Quang cảnh hội nghị.

Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có 65 đảng viên sinh hoạt, công tác tại Văn phòng Hiệp hội và 33 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Với đặc thù đảng viên hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, Chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2026 của Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp, chuyển tải trên 120 lượt ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cấp, ngành; phối hợp tổ chức, tham gia trên 10 hội nghị, buổi đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, Hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập 5 ban chuyên môn, 6 hội doanh nghiệp ngành nghề và kiện toàn 5 hội doanh nghiệp khu vực, từng bước củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Chi bộ trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng triển khai. Năm 2026, tổng nguồn lực cộng đồng doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội ước đạt trên 30 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2026, Chi bộ đã giới thiệu 30 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 5 đảng viên mới; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp sinh hoạt và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; tiếp tục mới nội dung, phương thức sinh hoạt Chi bộ; chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nhấn mạnh việc gắn vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Năm 2027, Chi bộ xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát huy vai trò cầu nối, chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp kiến nghị và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Hội nghị tập trung bàn giải pháp phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Chi bộ phấn đấu giới thiệu từ 15 quần chúng ưu tú trở lên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp ít nhất 3 đảng viên mới; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hướng tới đạt tiêu chí “Chi bộ bốn tốt”.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.