Toàn cảnh hội nghị.

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Bùi Thị Thanh Nga, Chi ủy viên Chi bộ cho biết, Chi bộ cơ quan hiện có 50 đảng viên. Trong năm qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh (SXKD) của Chi nhánh.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Nga, Chi ủy viên Chi bộ trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Nổi bật, PVPGB đã phối hợp tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 vào ngày 15/11, về đích trước 46 ngày. Công tác tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất được triển khai hiệu quả, với suất nhiệt của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 giảm 3,86% và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 giảm 4,5% so với năm 2025.

Công tác quản trị, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mua sắm, chuẩn hóa hệ thống báo cáo thông minh và chuẩn bị triển khai SmartPlan. Chi nhánh cũng chú trọng hoàn thiện các quy chế quản lý, cân đối dòng tiền, thu hồi tiền điện; đồng thời tổ chức 320 lượt đào tạo cho cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ nghiêm túc triển khai việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2027, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD với mục tiêu sản lượng điện toàn Chi nhánh đạt 12,93 tỷ kWh; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp ít nhất 3 đảng viên mới, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy năm 2026.

Trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy năm 2026, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ đã làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn.

Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, đồng chí Nguyễn Minh Tú cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp giải quyết công việc và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Để khắc phục, Chi ủy xác định cần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng; tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyển đổi số, tái cơ cấu Chi nhánh; hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các phòng chuyên môn và đưa kết quả phối hợp vào đánh giá KPI hằng tháng.

Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quyết Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc PVPGB ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ cơ quan đạt được trong năm 2026, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả SXKD chung của Chi nhánh. Đồng chí đánh giá cao công tác quản trị tài chính, đổi mới tư duy lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo chu kỳ 6 năm cho hai nhà máy, góp phần nâng cao tính chủ động trong quản lý, điều hành.

Đồng chí Hoàng Quyết Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc PVPGB phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quyết Thắng nhấn mạnh, đối với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với nhiệm vụ SXKD, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn làm thước đo chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trí tuệ tập thể trong thảo luận, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các quyết định đã được thông qua. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu bỏ phiếu đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ quản lý.

Tại hội nghị, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; tiến hành bỏ phiếu đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ quản lý cấp phòng.

Kết quả, 100% số phiếu nhất trí đề nghị xếp loại tập thể Chi ủy và Chi bộ cơ quan PVPGB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100% của đại biểu tham dự, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của PVPGB trong năm 2027.