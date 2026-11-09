Chi bộ 4 tốt - vững gốc Đảng, sáng lòng dân

Từ mỗi kỳ sinh hoạt đến từng mô hình sản xuất, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được thể hiện qua sự đồng hành với Nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, chung sức xây dựng bản làng.

Đưa việc dân vào nghị quyết

Tại Chi bộ thôn Thào Sa Chải, sinh kế và giảm nghèo luôn là nội dung được quan tâm trong mỗi kỳ sinh hoạt. Với 11 đảng viên, chi bộ chú trọng nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng của từng gia đình, lựa chọn những vấn đề cần giải quyết để bàn bạc, thống nhất cách thực hiện.

Lãnh đạo xã, cùng Chi bộ Thào Sa Chải, xã Nậm Có kiểm tra con đường thôn mới hoàn thành.

Ở thôn vùng cao còn nhiều khó khăn, nâng cao thu nhập phải bắt đầu từ điều kiện đất đai, khả năng đầu tư và kinh nghiệm sản xuất của bà con. Trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp, hỗ trợ những hộ thiếu điều kiện ra sao… là các câu hỏi cần được làm rõ khi xây dựng nghị quyết. Đưa trăn trở của người dân vào sinh hoạt cũng là cách để chi bộ xác định đúng nhiệm vụ, huy động sự tham gia của cộng đồng.

Đảng viên Sùng A Kỷ - Bí thư Chi bộ thôn Thào Sa Chải quán triệt nội dung sinh hoạt Chi bộ, tháng 11/2026.

Bí thư Chi bộ thôn Thào Sa Chải Sùng A Kỷ chia sẻ: Các đảng viên luôn ý thức phải gần gũi, trực tiếp gặp gỡ để hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng hộ. Qua đó, cùng bà con tháo gỡ vướng mắc, giữ gìn hòa thuận, đoàn kết phát triển kinh tế.

Từ làm đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm an ninh, trật tự, mỗi phần việc đều gắn với lợi ích thiết thân của người dân. Khi đã thống nhất, nhiệm vụ được phân công rõ trách nhiệm cho đảng viên, có sự tham gia giám sát của Nhân dân. Nhờ vậy, nội dung lãnh đạo được cụ thể hóa thành công việc có thể thực hiện, theo dõi và đánh giá.

Tuyến đường vào khu sản xuất thôn Thào Sa Chải hoàn thành từ nghị quyết hợp lòng dân ﻿và sự chung sức của bà con.

Từ đầu năm đến nay, Thào Sa Chải đã mở mới và sửa chữa 2 đoạn đường thôn; tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm. Thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, toàn thôn vẫn còn hơn 50% hộ nghèo, đặt ra yêu cầu Chi bộ thôn tiếp tục tìm hướng phát triển sản xuất phù hợp, hỗ trợ bà con vươn lên.

Thực tế cũng là thước đo trách nhiệm của Chi bộ thôn Thào Sa Chải. Chất lượng sinh hoạt được thể hiện ở khả năng nhận diện khó khăn, lựa chọn giải pháp và kiên trì tổ chức thực hiện. Mỗi vấn đề được giải quyết, mỗi công trình phục vụ đời sống đều góp phần củng cố sự đồng thuận từ cơ sở.

Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế

Tại thôn Có Thái, tinh thần nêu gương được thể hiện qua những mô hình kinh tế và sự sẻ chia kinh nghiệm sản xuất. Với 21 đảng viên, chi bộ chú trọng vận động mỗi người chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống gia đình và hỗ trợ các hộ có mong muốn làm theo.

Đảng viên Hoàng Văn Nhất là một trong những người tích cực phát triển chăn nuôi. Mỗi lứa, gia đình anh nuôi 300 con gà đen và 10 con lợn, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Từ kinh nghiệm tích lũy, anh đã hướng dẫn, giúp 3 hộ phát triển kinh tế bằng chăn nuôi gà, lợn.

Đảng viên Hoàng Văn Nhất, thôn Có Thái, xã Nậm Có chăm sóc đàn gà đen của gia đình.

Đảng viên Hoàng Văn Nhất cho biết: Trong sinh hoạt hằng tháng, chi bộ thường xuyên nhắc nhở đảng viên gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, tích cực lao động sản xuất. Tôi xác định làm có hiệu quả rồi chia sẻ kiến thức, giúp bà con có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Với những gia đình còn khó khăn, bắt đầu một mô hình thường đi cùng băn khoăn về vốn, giống, kỹ thuật chăm sóc. Được người cùng thôn hướng dẫn từ thực tế, họ có thêm cơ sở lựa chọn cách làm phù hợp. Sự hỗ trợ ấy giúp rút ngắn khoảng cách từ mong muốn phát triển kinh tế đến hành động cụ thể.

Có Thái hiện có 5 đảng viên xây dựng mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm từ chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò và trồng thảo quả, sơn tra. Những điển hình này góp phần giúp hàng chục hộ vươn lên thoát nghèo, tạo sức thuyết phục trong tuyên truyền, vận động.

Từ các đảng viên tiên phong phát triển kinh tế, lan tỏa cách làm hiệu quả, góp phần đưa thu nhập bình quân của Nậm Có đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Qua đó, tiêu chí “cán bộ, đảng viên tốt” được thể hiện bằng ý thức học hỏi, tinh thần dám làm và trách nhiệm với cộng đồng. Khi có điều kiện hơn, mỗi người tiếp tục giúp đỡ những gia đình còn thiếu kinh nghiệm. Mối liên hệ giữa đảng viên với quần chúng được vun đắp ngay trong lao động, từ những trao đổi gần gũi về cây trồng, vật nuôi đến sự đồng hành lúc gặp khó khăn.

Lấy hiệu quả thực tế làm thước đo

Đảng bộ xã Nậm Có có 10 chi bộ thôn; toàn Đảng bộ có 326 đảng viên. Xây dựng “Chi bộ 4 tốt” được địa phương gắn với bốn nội dung: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Tại xã có hơn 90% dân số là đồng bào Mông, việc cụ thể hóa từng tiêu chí phải phù hợp đặc điểm địa bàn, hướng tới giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong đời sống. Kinh nghiệm từ Thào Sa Chải, Có Thái cho thấy, nắm chắc tình hình, bàn đúng việc và phát huy người tiên phong là cơ sở để đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Đến nay, thu nhập bình quân của Nậm Có đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 33,51%. Những kết quả bước đầu ghi nhận nỗ lực của địa phương, đồng thời cho thấy nhiệm vụ giảm nghèo vẫn đòi hỏi sự bền bỉ và những giải pháp sát từng thôn, từng nhóm hộ.

Trung tâm xã Nậm Có hôm nay.

Đồng chí Tô Văn Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Có, cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng “Chi bộ 4 tốt” gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất từng tiêu chí, đổi mới sinh hoạt và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Từ nghị quyết sát đời sống đến hành động nêu gương, “Chi bộ 4 tốt” ở Nậm Có đang được vun đắp bằng trách nhiệm với dân. Mỗi việc làm có ích, mỗi hộ được giúp đỡ là thêm một nhịp nối giữa Đảng với Nhân dân, tạo nền tảng xây dựng bản làng no ấm, bình yên.