“Chi bộ 4 tốt” giải quyết những vấn đề ở cơ sở

Bàn đúng việc, rõ trách nhiệm

Sau sáp nhập thôn Đông Sơn và khu Chợ Sơn, Chi bộ thôn Đông Sơn, xã Liên Bão có 146 đảng viên, trong đó 37 đảng viên trẻ, chủ yếu làm việc tại các khu công nghiệp và đi làm ăn xa. Đảng viên đông, điều kiện công tác khác nhau đặt ra yêu cầu tổ chức sinh hoạt phải vừa bảo đảm nền nếp, vừa phát huy được ý kiến, trách nhiệm của từng người.

Các đồng chí cấp ủy Chi bộ thôn Đông Sơn, xã Liên Bão thăm cơ sở kinh doanh của đảng viên Ngô Xuân Hợp.

Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy họp, thống nhất nội dung, chuyển tài liệu qua Sổ tay đảng viên điện tử và nhóm Zalo để đảng viên nghiên cứu. Chi bộ duy trì sinh hoạt vào ngày mùng 3 hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt từ 90% trở lên. Để tăng cường trao đổi, nắm tình hình đảng viên trẻ, Chi bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt dành cho lực lượng này mỗi quý một lần; đến nay đã tổ chức được 2 kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh, Bí thư Chi bộ thôn Đông Sơn, chuẩn bị kỹ nội dung, đổi mới cách điều hành giúp đảng viên chủ động đóng góp ý kiến, xây dựng nghị quyết sát thực tế. Chi ủy phân công nhiệm vụ, đôn đốc theo từng cụm dân cư; cán bộ, đảng viên đăng ký từ một đến hai phần việc phát triển kinh tế gia đình, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đến nay, Chi bộ có 74 đảng viên trực tiếp kinh doanh. Lực lượng này đi đầu áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, bán hàng đa kênh, chia sẻ kinh nghiệm, chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, không lấn chiếm lòng, lề đường, phân loại rác thải...

Tại Chi bộ Trường Mầm non Nhân Hòa, phường Nhân Hòa đặt ra yêu cầu nâng chất lượng sinh hoạt gắn với ổn định tổ chức, thống nhất quản lý sau sáp nhập. Chi bộ có 85 đảng viên với 164 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 54 nhóm, lớp và 1.141 trẻ. Đội ngũ phân bổ tại nhiều điểm trường, cơ sở vật chất chưa đồng đều đòi hỏi việc phân công, phối hợp phải cụ thể, chặt chẽ. Đồng chí Nguyễn Thị Hè, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tiêu chí đảng viên tốt được cụ thể hóa theo từng vị trí: Cán bộ quản lý sâu sát cơ sở; giáo viên tận tâm, đổi mới phương pháp; nhân viên tận tụy phục vụ. Chi bộ duy trì tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt thường kỳ trên 90%; nhà trường duy trì tỷ lệ chuyên cần 96%, 100% trẻ được ăn bán trú, cân, đo, khám sức khỏe định kỳ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Mô hình “Chi bộ 4 tốt” được gắn kết chặt chẽ các tiêu chí, trong đó trách nhiệm nêu gương phải được kiểm chứng bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ ở từng địa bàn, đơn vị.

Mô hình “Chi bộ 4 tốt” là thước đo toàn diện năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng thông qua việc đổi mới sinh hoạt và đề cao tính tiên phong, gương mẫu. Khi từng chi bộ cụ thể hóa tiêu chí sát thực tiễn, phân công rõ việc, rõ trách nhiệm, sức thuyết phục sẽ lan tỏa, tạo sự đồng thuận bền vững trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương.

Tổ dân phố Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, đất sản xuất thu hẹp do triển khai các dự án đặt ra yêu cầu chuyển đổi sinh kế. Chi bộ định hướng người dân phát triển thương mại, dịch vụ; sử dụng tiền bồi thường để đầu tư kinh doanh, xây dựng nhà trọ phục vụ công nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ chia sẻ: Từ sự gương mẫu đi đầu của nhiều đảng viên trong chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, đến nay tổ dân phố có 380 hộ kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ, trong đó hơn 60 hộ xây dựng khoảng 500 - 600 phòng trọ phục vụ công nhân.

Tại phường Tiền Phong, nhiều chi bộ đưa nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vào sinh hoạt, thống nhất giải pháp, phân công đảng viên tuyên truyền, vận động từng hộ dân. Đơn cử như đồng chí Dương Tuấn Anh, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Nội Hoàng là người tiên phong nhận tiền bồi thường, bàn giao hơn 3 sào đất nông nghiệp phục vụ dự án khu đô thị Nội Hoàng. Cùng đó là các đảng viên Dương Xuân Hạnh bàn giao 8 sào, Dương Văn Hùng bàn giao 3,5 sào... Các đồng chí còn tích cực tuyên truyền, vận động 315 hộ dân trong tổ dân phố cùng bàn giao gần 24 ha đất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tiền Phong chia sẻ: Xây dựng “Chi bộ 4 tốt” cần gắn với nhiệm vụ cụ thể ở khu dân cư. Chi bộ bàn bạc, phân công, kiểm tra kết quả; đảng viên chủ động nhận nhiệm vụ, sâu sát, kiên trì vận động người dân, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Những cách làm ở cơ sở cho thấy chất lượng sinh hoạt, đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ, gắn kết. Để “4 tốt” trở thành nền nếp, cấp ủy cấp trên cần thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trực thuộc làm căn cứ đánh giá trách nhiệm. Với mỗi chi bộ, chất lượng mô hình cần được thể hiện qua từng kỳ sinh hoạt, từng phần việc của đảng viên và khả năng lãnh đạo giải quyết những vấn đề ở địa bàn, đơn vị. Đó là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân.