9 tháng, lợi nhuận thực tế toàn thị trường ước tăng 28%

Theo Cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt Nam đạt 9,95%, cao nhất kể từ quý III/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ 2025. Đây cũng là mức tăng GDP 9 tháng cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Tại Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội" do CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức chiều 26/11, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu tại VPBankS nhận định bức tranh tăng trưởng GDP tích cực đã tác động thiết thực đến kết quả kinh doanh của khối doanh nghiệp niêm yết (DNNY).

Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu tại VPBankS. Ảnh: VPBankS

Về doanh thu, tổng doanh thu toàn thị trường ước tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng phân bổ rộng khắp gần như ở tất cả các ngành.

Trong các nhóm ngành phi tài chính, có 14/16 ngành ghi nhận doanh thu 9 tháng 2026 tăng so với cùng kỳ. 11/16 ngành phi tài chính có biên lợi nhuận gộp đi ngang hoặc tăng trưởng. Điều này phản ánh chất lượng doanh thu của khối phi tài chính là đảm bảo và động lực đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận cuối cùng chủ yếu vẫn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

11/16 ngành phi tài chính có biên lợi nhuận gộp đi ngang hoặc tăng trưởng so với cùng kỳ 2025. Ảnh: VPBankS

Với nhóm ngành ngân hàng,tổng thu nhập hoạt động 9 tháng tại nhóm ngân hàng niêm yết được thống kê ước tăng khoảng 19%. Tín hiệu tích cực là thu nhập ngoài lãi tăng trưởng cao hơn tổng thu nhập (+21%), với cơ cấu chủ yếu đến từ tăng trưởng phí dịch vụ.

Tổng lợi nhuận sau thuế ước tăng trưởng 20%. NIM đi ngang quanh ngưỡng trên 3%, tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức khoảng 2,11%, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng nằm trong tầm kiểm soát.

Ảnh: VPBankS

Tổng cộng, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường 9 tháng đầu năm ước tăng 48% so với cùng kỳ 2025. Nếu loại bỏ các doanh nghiệp có quy mô lớn, yếu tố trùng lặp và tập trung cục bộ, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực tế của toàn thị trường ước đạt khoảng 28%.

Theo chuyên gia VPBankS, kết quả này phản ánh đà tăng trưởng GDP đang chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, đồng thời khẳng định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khối DNNY có thể cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng kinh tế chung.

Nhiều nhóm ngành đang có định giá thật sự hấp dẫn

"Soi" định giá các nhóm ngành cụ thể trong thị trường, ông Đào Hồng Dương cho biết E/P (Earning Yield – tỷ suất lợi nhuận trên giá) toàn thị trường hiện nay đạt khoảng 9,8% (trong các phiên tuần vừa qua đã vượt trên 10%), nằm trong vùng cao nhất lịch sử tương đương quý IV/2019 và quý IV/2022 ở thời điểm COVID. Nghĩa là trong khi lợi nhuận vẫn đang tăng trưởng, giá lại có xu hướng giảm.

Điều này phần nào liên quan đến diễn biến lãi suất neo cao. Tuy nhiên, nhìn lại tương quan giữa chỉ số VN-Index và biến động lãi suất trong một số giai đoạn gần đây, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu của VPBankS chỉ ra rằng đánh giá rằng trong điều kiện tỷ giá và lạm phát (CPI) ổn định, lãi suất trong nước hoàn toàn có cơ hội ổn định ngay tại quý IV/2026. Thậm chí, có thể kỳ vọng đây sẽ là quý lãi suất tạo đỉnh trước khi bắt đầu hạ dần trong năm 2027.

"Với chu kỳ điều hành này, cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở những khu vực ít ai ngờ tới nhất, đôi khi xuất hiện sớm, trước các tín hiệu thuận lợi về vĩ mô, tiền tệ bộc lộ rõ ràng", ông Đào Hồng Dương nhận định.

Về định giá từng nhóm ngành cụ thể, nhóm phân tích VPBankS đã tiến hành so sánh E/P của các ngành với chi phí vốn chủ sở hữu (Cost of Equity) và thấy rằng hiện có 2 ngành gồm Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản đang có mức E/P cao hơn chi phí vốn chủ sở hữu, phản ánh định giá hiện tại không chỉ rẻ so với quá khứ mà còn thực sự hấp dẫn ngay cả khi đặt cạnh chi phí vốn đã tính đầy đủ phần bù rủi ro và lãi suất phi rủi ro ở thời điểm hiện tại.

Một vài ngành có E/P gần tiệm cận chi phí vốn chủ sở hữu như Điện nước & xăng dầu khí đốt, Công nghệ thông tin.

Ngành Ngân hàng và Tài nguyên cơ bản hiện có E/P cao hơn chi phí VCSH. Ảnh: VPBankS

Xét định giá từ góc độ chỉ số PEG (Price/Earnings to Growth), hiện có 13 ngành đang có PEG dưới 1, cho thấy mức định giá so với tốc độ tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đang rất hấp dẫn.

Đồng thời, nhóm phân tích cũng so sánh P/B hiện tại với P/B hợp lý để kiểm chứng xem P/B hiện nay chỉ thấp so với lịch sử hay thấp hơn chính hiệu suất sinh lời nội tại của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy một số ngành có P/B đang thấp hơn P/B hợp lý như ngành Ngân hàng, Dầu khí, Tài nguyên cơ bản, Công nghệ thông tin...

13 ngành có PEG < 1, nhiều ngành có P/B thấp hơn P/B hợp lý. Ảnh: VPBankS

"Nếu loại bỏ yếu tố chu kỳ và lợi nhuận đột biến, các ngành như Thực phẩm đồ uống, Hàng và dịch vụ công nghiệp, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất, Bán lẻ, đặc biệt là Ngân hàng và Bảo hiểm là những ngành đang có lợi thế định giá đáng chú ý", ông Đào Hồng Dương nhận định.

Tổng kết lại, chuyên gia VPBankS đánh giá trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng rất cao, thị trường đang hội tụ hai yếu tố nền tảng đóng vai trò là điều kiện cần là tăng trưởng nội tại (lợi nhuận hiện hữu và kỳ vọng) của các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì ở tốc độ cao, vượt tốc độ tăng trưởng GDP và định giá ở mức hợp lý, hấp dẫn trong trung - dài hạn.

Khi có thêm một cú hích hoặc tín hiệu tích cực, thị trường được dự báo sẽ nhanh chóng bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn mới, thậm chí có thể vượt xa các kỳ vọng ban đầu.