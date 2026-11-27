Mối tình thầy trò

Xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm tập 224, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam (65 tuổi, TPHCM) và ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Minh (60 tuổi) kể lại chuyện tình bắt đầu từ mối quan hệ thầy trò đặc biệt.

Theo chia sẻ tại chương trình, thời trẻ, ông Nam sớm có những thành công trên con đường học vấn. Năm 16 tuổi, ông đã vào đại học. Ở tuổi 37, ông đã có bằng tiến sĩ và năm 42 tuổi được phong hàm phó giáo sư.

Trong khi đó, bà Minh đi lên từ một nữ sinh bình thường. Năm 18 tuổi, bà vào đại học y và trở thành học trò của ông Nam.

Vợ chồng ông Nam tại chương trình Tình trăm năm

Vì trước đó ông Nam là học trò của bố bà Minh nên hai người có quen biết. Thế nhưng, ban đầu ông bà không dành cho nhau tình cảm đặc biệt dù được những người xung quanh tích cực gán ghép.

Mối quan hệ của ông bà chỉ dần trở nên thân thiết khi bà Minh có thời gian đến hỗ trợ, làm việc tại phòng mạch riêng của ông Nam.

Tại chương trình, bà Minh kể: “Một lần, ông ấy nhờ tôi đến dọn dẹp giúp tủ sách cho mình. Hôm đó, tôi dọn tủ sách ở tầng trên, ông ấy làm việc trong phòng khám tầng dưới.

Ông Nam và bà Minh thời trẻ

Một lúc sau, ông đi lên nhìn tủ sách rồi bất ngờ hôn tôi. Tôi giật mình lùi lại. Vì thẹn thùng, tôi chỉ im lặng”.

Sau nụ hôn đầu tiên ấy, ông bà bắt đầu có những buổi hẹn hò. Vì ông Nam quá bận và thường làm việc tại phòng mạch riêng đến 23h nên ông bà thường đi chơi khuya.

Một lần, vì đưa bà Minh về quá trễ, ông Nam bị mẹ bạn gái giận. Cụ bà cầm vật cứng đứng đợi sẵn ở cổng.

Khi thấy ông Nam và con gái về, cụ bà cầm vật cứng đập vào yên xe, kính chiếu hậu xe ông Nam. Quá sợ hãi, ông xin gửi lại xe và nói dối là bận trực đêm để đi bộ về nhà.

“Thời điểm ấy, bà ngoại, các dì của tôi đều thương, quý ông ấy. Nhưng mẹ tôi lại nghe nói ông ấy đào hoa, đã có gia đình nên không thích. Sau đó, bố tôi nhiều lần khuyên nhủ, mẹ mới yên tâm, cho chúng tôi quen nhau.

Trong khi đó, gia đình ông Nam cũng thương yêu tôi, nói tôi hơn hẳn những cô bạn gái khác của ông ấy. Bố ông ấy cũng giục ông lập gia đình vì đã đến tuổi.

Cuối cùng, sau 6 tháng quen biết, chúng tôi quyết định kết hôn. Vì kết hôn nhanh nên chúng tôi bị hiểu lầm là 'ăn cơm trước kẻng' nên cưới vội…”, bà Minh kể.

Sau 6 tháng quen biết, ông bà kết hôn

10 tháng ly thân

Những năm đầu hôn nhân, ông Nam và bà Minh có cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Bà Minh xem 7 năm đầu là khoảng thời gian hai người tận hưởng, khám phá về nhau.

Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống, những khác biệt trong tính cách và quan niệm sống của ông bà dần bộc lộ. Ông Nam là người có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, thường hướng ngoại và dành nhiều tâm sức cho công việc.

Trong khi đó, bà Minh thiên về đời sống tinh thần, mong muốn có sự kết nối sâu sắc với chồng. Sự khác biệt ấy khiến cả hai ngày càng khó tìm được tiếng nói chung.

Bà Minh cho biết, sau 10 tháng ly thân, cả hai thấu hiểu và yêu thương nhau sâu đậm hơn

Không thể tìm được tiếng nói chung, ông Nam đề nghị hai vợ chồng đi theo con đường riêng, sống theo những ước vọng của mình. Tuy nhiên, cả hai không ly hôn mà vẫn chung sống dưới một mái nhà, ngủ chung giường nhưng đặt một chiếc gối ở giữa để tạo khoảng cách.

Khoảng thời gian ly thân kéo dài 10 tháng. Đó là giai đoạn cả hai sống bên nhau nhưng gần như không còn sự thân mật, chia sẻ của một cặp vợ chồng. Dù vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, ông bà vẫn dành cho nhau tình yêu thương.

Cuối cùng, trong một dịp đưa cả gia đình đi du lịch, bà Minh đã thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Bà kể: “Đêm hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn. Lúc ăn, tôi thấy ông ấy cúi đầu, ăn trong sự cô đơn.

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác thương ông ấy vô cùng. Khi về khách sạn, ông ấy ngủ với con, tôi sang phòng ngủ với các cháu. Tự nhiên, tôi buồn và khóc rất nhiều.

Hiện nay, ông bà có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên gia đình

Hai tháng sau, khi trở về nhà, tôi kể lại chuyện xảy ra hôm đi du lịch cho ông ấy nghe. Tôi nói: ‘Anh biết không, em khóc vì em thương bản thân mình. Em là người bình thường, có phải thần thánh đâu mà lấy chồng rồi lại phải ở giá’.

Sau câu nói ấy, chồng tôi làm lành. Kể từ đó, chúng tôi kết nối lại, thấu hiểu và yêu thương nhau sâu đậm hơn”.

Tiếp lời bà Minh, ông Nam cho biết, lúc ly thân, ông cũng rất buồn và sợ gia đình tan vỡ. Vì vậy, dù trải qua những ngày tháng khó khăn, ông vẫn không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân. Khi có cơ hội hàn gắn, ông đã không chần chừ, bỏ lỡ.

Sau những tháng ngày nhiều sóng gió, bà Minh nhận thấy chồng đã thay đổi đáng kể. Ông Nam trở nên hiền hậu, tình cảm hơn. Ông cũng dành cho vợ những lời nhận xét đầy yêu thương khi cho rằng bà đã hoàn hảo và không cần phải thay đổi điều gì thêm.

Ảnh: Chụp lại từ chương trình