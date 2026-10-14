Chỉ 9% tổ chức tại Việt Nam đạt chuẩn 'an ninh mạng kiên cường'

Báo cáo Relentless Defense 2026 vừa được Cisco công bố dựa trên khảo sát độc lập với 8.000 chuyên gia bảo mật tại 30 thị trường, đánh giá mức độ bảo vệ toàn diện, tốc độ phát hiện, khắc phục mối đe dọa và các rào cản vận hành.

Điểm an ninh mạng trung bình của Việt Nam đạt 65/100, nhỉnh hơn mức 64/100 của toàn cầu. Dù vậy, chỉ 9% tổ chức trong nước được xếp vào nhóm Relentless Defenders (Ứng phó Kiên cường) - những tổ chức nổi bật về khả năng bảo vệ toàn diện, tốc độ ứng phó và giảm các rào cản trong vận hành..

Theo báo cáo của Cisco, chỉ 50% tổ chức tại Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể phát hiện và ứng phó khi hệ thống AI bị xâm nhập. Ảnh: crowe

Theo khảo sát, điểm nghẽn lớn nhất kìm hãm năng lực ứng phó sự cố đến từ quy trình vận hành và cơ chế phối hợp giữa các phòng ban. Dù có tới 80% tổ chức tại Việt Nam cho biết đội ngũ an ninh mạng và CNTT đã chia sẻ công cụ, dữ liệu (so với 41% của toàn cầu), năng lực tác động lên quyết định của ban lãnh đạo vẫn gặp lực cản lớn.

Cụ thể, 51% tổ chức tại Việt Nam lúng túng trong việc chuyển hóa chỉ số an ninh mạng thành bài toán kinh doanh để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định; 35% cho biết các báo cáo quá nặng về mặt kỹ thuật và thiếu thước đo hiệu quả nhất quán. Đáng chú ý, 45% chuyên gia thừa nhận mất nhiều thời gian thu thập, đối chiếu dữ liệu giữa các hệ thống hơn là trực tiếp xử lý mối đe dọa thực tế.

"Khi các mối đe dọa ngày càng được AI hỗ trợ và tự động hóa, công nghệ chỉ là một phần; khả năng vận hành linh hoạt mới quyết định tốc độ ứng phó. Các tổ chức cần đưa an ninh mạng trở thành một phần trong cách vận hành, thay vì chỉ xem đây là yêu cầu cần tuân thủ", ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định.

Hơn 80% chuyên gia khẳng định AI giúp cải thiện năng lực phát hiện mối đe dọa ít nhất 25% và gần một nửa số tổ chức tại Việt Nam đã triển khai các giải pháp bảo mật tích hợp AI. Gần 30% đơn vị đã ứng dụng tác nhân AI (AI agent) vào quy trình vận hành. Tuy nhiên, mức độ áp dụng lại thấp nhất ở khâu điều tra và khắc phục sự cố - vốn là mắt xích AI có thể giảm tải trực tiếp nhất cho con người, theo Cisco.

Nỗi lo rò rỉ dữ liệu, yêu cầu tuân thủ về pháp lý cũng như việc quản trị khiến việc ứng dụng AI gặp nhiều trở ngại. Chỉ 50% tổ chức tại Việt Nam tự tin có thể phát hiện, ứng phó khi chính hệ thống AI bị xâm nhập.

Sự khác biệt của nhóm 9% "Ứng phó Kiên cường" không đến từ việc đổ thêm ngân sách mua sắm, mà bắt nguồn từ tư duy tổ chức bộ máy tinh gọn. 83% tổ chức nhóm này dùng chung công cụ và khả năng quan sát giữa các khối bảo mật, mạng và hạ tầng, so với tỷ lệ 37% ở nhóm còn lại.

86% áp dụng biện pháp kiểm soát nhất quán đối với tác nhân AI và danh tính “phi con người” (các tài khoản, dịch vụ tự động không do con người trực tiếp vận hành). 77% hoàn toàn tự tin đối phó khi hệ thống AI bị tấn công và 25% ghi nhận AI giúp tăng tốc độ phát hiện nguy cơ lên trên 100%.

Nhờ đó, 71% tổ chức thuộc nhóm này ghi nhận số vụ sự cố an ninh mạng giảm rõ rệt sau khi tăng ngân sách, đạt tỷ lệ gần gấp đôi so với mặt bằng chung (39%).