Chỉ 6 giờ ra tay cướp tiệm vàng, đối tượng đã bị công an tóm gọn

Ngày 4/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ Trịnh Vũ Phúc Lộc (SN 2007, thường trú TP Cần Thơ), người bị xác định thực hiện vụ cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn xã D’ran.

Đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc tại hiện trường vụ cướp. Ảnh CALĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/10, Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, điều khiển xe máy không gắn biển số đến một tiệm vàng tại xã D’ran, giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng 9999. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này bất ngờ cướp số vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, Lộc chạy xe theo hướng Khánh Hòa nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng, sau đó tiếp tục thay đổi lộ trình để tìm cách cắt đuôi lực lượng truy bắt.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã D’ran phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai truy xét, rà soát các cơ sở kinh doanh vàng bạc và tổ chức chốt chặn trên các tuyến đường trọng yếu.

Đến 23h36 cùng ngày, sau khoảng 6 giờ truy tìm, lực lượng công an bắt giữ Trịnh Vũ Phúc Lộc tại Trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi, khu vực cửa ngõ giáp ranh hướng về TP. Đồng Nai, đồng thời thu giữ số vàng bị cướp giật.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định.