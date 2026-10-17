Chi 500 triệu đồng tập gym, khách hàng phản ánh nhiều dịch vụ bị cắt

Gần một tuần nay, anh Hồng Quân (Hà Nội) không đến phòng tập. Anh cho biết một số dịch vụ đi kèm gói hội viên tại California Fitness & Yoga không còn được cung cấp như trước.

Tham gia hệ thống từ năm 2020, anh Quân đã nhiều lần nâng hạng thẻ để sử dụng thêm tiện ích. Theo anh, gần đây, phòng tập ngừng cung cấp quần áo tập, áo choàng và một số loại nước uống. Anh cũng phải trả tiền gửi ôtô, khoản trước đây được miễn phí.

“Tôi bỏ tiền để sử dụng dịch vụ cao cấp, chứ không phải để trải nghiệm một phòng tập với chất lượng như vậy”, anh Quân nói với Tri Thức - Znews.

Muốn được giải đáp về quyền lợi

Anh Quân cho biết vợ chồng anh và cha mẹ đều tập tại hệ thống này, với tổng số tiền đã chi cho các gói tập khoảng 500 triệu đồng. Riêng anh nâng từ thẻ thường giá vài chục triệu đồng lên thẻ Cent hơn 200 triệu đồng, thời hạn 5 năm, hết hạn vào tháng 6/2027.

Anh cũng cho biết đã mua thêm thẻ Iconic hơn 100 triệu đồng, dự kiến sử dụng từ tháng 7/2027. Sau khi một số dịch vụ bị gián đoạn, anh gọi điện và gửi email đề nghị hoàn tiền gói này.

Theo anh Quân, phía tiếp nhận không chấp thuận, với lý do thẻ đã bán không được trả lại. Anh đề nghị phòng tập làm rõ thời gian khôi phục các tiện ích và phương án giải quyết đối với gói chưa sử dụng.

California Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng một số tiện ích và điều chỉnh hoạt động tại một số cơ sở.

Tại TP.HCM, anh Hoàng Duy cho biết mua thẻ Cent giá 55 triệu đồng vào tháng 5. Khoảng một tháng gần đây, sinh tố và nước suối đi kèm thẻ phụ của anh không còn được cung cấp.

Theo anh Duy, các quyền lợi này chỉ áp dụng trong năm đầu của thẻ. Anh đề nghị phòng tập làm rõ có bổ sung thời gian sử dụng tương ứng với thời gian gián đoạn hay cung cấp phương án thay thế hay không.

Ngày 11/10, phóng viên Tri Thức - Znews liên hệ California Fitness & Yoga qua email và Messenger, đề nghị làm rõ những phản ánh của khách hàng. Ngày 15/10, phóng viên tiếp tục gửi tin nhắn. Đến thời điểm đăng bài, phóng viên chưa nhận được phản hồi riêng đối với các nội dung đã hỏi.

Cuối tháng 9, California Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng dịch vụ khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon từ ngày 29/9 đến 19/10. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là một số vấn đề liên quan đến khâu vận hành.

Trước đó, trong tháng 7, hệ thống thông báo đóng cửa bốn câu lạc bộ tại Hà Nội và TP.HCM. Cơ sở Centuryon Saigon Center tại TP.HCM cũng tạm ngưng hoạt động.

Trong thông tin công bố về tình hình hoạt động, California Fitness & Yoga bác bỏ việc đóng cửa toàn bộ hệ thống, cho biết các câu lạc bộ vẫn hoạt động và doanh nghiệp đang triển khai tái cơ cấu.

Tuy nhiên, với những hội viên đã thanh toán trước cho nhiều năm sử dụng, điều họ quan tâm là phương án bảo đảm dịch vụ trong thời gian điều chỉnh hoạt động.

Anh Quân cho biết đang theo dõi thông tin trong các nhóm hội viên và mong các bên có thể thương lượng để giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, anh sẽ cân nhắc các phương án pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Khi nào hội viên có thể yêu cầu hoàn tiền?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng việc mua thẻ tập là giao dịch dân sự, tiêu dùng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ theo cam kết, còn hội viên thanh toán theo thỏa thuận.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM, cũng nhận định tái cấu trúc là quyền của doanh nghiệp, nhưng việc giải quyết quyền lợi khách hàng vẫn phải căn cứ vào những nghĩa vụ đã giao kết.

Theo các luật sư, cần phân biệt việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh với hành vi vi phạm hợp đồng. Đóng cửa một cơ sở, chuyển địa điểm tập hoặc thay đổi cách tổ chức dịch vụ chưa đủ để tự động kết luận doanh nghiệp vi phạm. Việc đánh giá cần dựa trên nội dung cam kết và mức độ ảnh hưởng thực tế đến từng hội viên.

Những yếu tố cần xem xét gồm thời hạn thẻ, phạm vi sử dụng các cơ sở, tiện ích đi kèm, thời gian hưởng ưu đãi và điều kiện thay đổi dịch vụ. Nội dung quảng cáo, tư vấn và các cam kết liên quan cũng cần được lưu lại để đối chiếu khi phát sinh tranh chấp.

Nếu dịch vụ không được cung cấp đúng cam kết, hội viên có thể yêu cầu doanh nghiệp giải thích và đề xuất biện pháp khắc phục. Tùy trường hợp và quy định pháp luật áp dụng, phương án có thể là tiếp tục cung cấp dịch vụ, cung cấp lại, giảm giá hoặc chấm dứt dịch vụ và hoàn tiền.

Theo luật sư, doanh nghiệp kinh doanh phòng tập gym có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã cam kết.

Tuy nhiên, việc hội viên đề nghị hoàn tiền không đồng nghĩa doanh nghiệp đương nhiên phải hoàn toàn bộ khoản đã thanh toán. Căn cứ chấm dứt hợp đồng, phần dịch vụ đã sử dụng, nghĩa vụ chưa thực hiện và các thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên đều cần được xem xét.

Đối với phương án chuyển sang cơ sở khác, cũng cần kiểm tra hợp đồng có cho phép sử dụng hoặc điều chuyển giữa các địa điểm hay không, cơ sở thay thế có đáp ứng những quyền lợi đã cam kết hay không. Việc địa điểm mới gây bất tiện cần được xem xét trong bối cảnh thỏa thuận cụ thể.

Luật sư Đồng lưu ý hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại là hai vấn đề khác nhau. Hoàn trả liên quan đến việc xử lý khoản tiền đã thanh toán; bồi thường nhằm khắc phục thiệt hại do vi phạm gây ra và phải có căn cứ.

Hội viên vì vậy cần giữ hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo thay đổi dịch vụ và lịch sử trao đổi với phòng tập. Khi gửi yêu cầu, nên nêu rõ quyền lợi bị ảnh hưởng, thời gian phát sinh và phương án mong muốn.

Nếu thương lượng không đạt kết quả, hội viên có thể đề nghị cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ hoặc khởi kiện để giải quyết tranh chấp. Kết quả giải quyết phụ thuộc hồ sơ và tình tiết của từng trường hợp.

Trang Thư - Mai An