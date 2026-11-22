5 lần xin hoãn án bằng bệnh án lao phổi giả

Viện KSND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can trong vụ án làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương liên quan. Theo cáo trạng, nhiều người bị kết án tù đã tìm cách mua, sử dụng hồ sơ bệnh án giả để đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù. Đáng chú ý có trường hợp Trần Văn Phúc.

Theo cáo trạng, ngày 30/6/2015, Trần Văn Phúc bị TAND thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Ngày 3/3/2016, TAND Bắc Từ Liêm (nay là TAND khu vực 4, thành phố Hà Nội) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Phúc. Do là lao động chính trong gia đình, Phúc làm đơn xin hoãn chấp hành án và được Tòa án chấp thuận hoãn 12 tháng.

Sau khi hết thời gian hoãn, do vẫn chưa muốn đi chấp hành án, thông qua mối quan hệ quen biết với một người đàn ông tên Cường (chưa xác định được nhân thân, lai lịch), Phúc đặt vấn đề nhờ giúp tiếp tục được hoãn chấp hành án.

Theo cáo trạng, Phúc được Cường hướng dẫn Phúc đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ bệnh án lao phổi độ 4 giả, với chi phí 50 triệu đồng mỗi lần. Phúc chuyển thông tin và tiền cho Cường, sau đó đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm các thủ tục để nhận hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Sau đó, Phúc sử dụng hồ sơ bệnh án lao phổi giả nộp cho TAND khu vực 4, thành phố Hà Nội để đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù. Cụ thể, tháng 4/2018, Phúc lần đầu làm hồ sơ bệnh án giả và được Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành án ngày 20/4/2018, thời gian 1 năm, với lý do mắc bệnh lao phổi kháng thuốc.

Bị can Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Tháng 5/2019, Phúc tiếp tục đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm hồ sơ bệnh án giả. Ngày 9/5/2019, TAND khu vực 4 tiếp tục ra quyết định hoãn chấp hành án đối với Phúc thêm 1 năm.

Đến tháng 5/2020, Phúc tiếp tục làm hồ sơ bệnh án giả. Ngày 1/6/2020, Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành án lần thứ ba, thời gian 1 năm, với lý do mắc bệnh lao phổi kháng thuốc.

Tháng 6/2021, Phúc lần thứ tư làm hồ sơ bệnh án giả. Ngày 6/7/2021, TAND khu vực 4, thành phố Hà Nội tiếp tục quyết định hoãn chấp hành án thêm 1 năm. Đến tháng 6/2022, Phúc tiếp tục sử dụng cách thức trên để xin hoãn thi hành án lần thứ năm. Ngày 8/7/2022, Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù thêm 1 năm.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 7/2022, Trần Văn Phúc đã 5 lần nhận và sử dụng tài liệu, hồ sơ bệnh án giả của Bệnh viện Phổi Hà Nội để đề nghị hoãn chấp hành án và đều được Tòa án chấp thuận. Đến tháng 2/2023, Phúc đi chấp hành án phạt tù. Tháng 11/2023, người này chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương.

Chi 450 triệu đồng để 3 lần làm hồ sơ bệnh án giả

Một trường hợp khác được cáo trạng đề cập là Đỗ Quốc Thịnh. Cụ thể, ngày 27/2/2023, Đỗ Quốc Thịnh bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Đánh bạc". Cộng với 18 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" được cho hưởng án treo theo bản án ngày 2/11/2018 của TAND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), Thịnh phải chấp hành hình phạt chung 42 tháng tù.

Ngày 27/6/2023, TAND thành phố Bắc Ninh ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Thịnh. Do chưa muốn đi chấp hành án, Thịnh thông qua các mối quan hệ xã hội liên hệ với Trần Văn Quang, thời điểm đó là Thẩm phán TAND huyện Tiên Du, nhờ giúp đỡ để được hoãn chấp hành án.

Các bị can nhận các văn bản tố tụng của cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, sau khi trao đổi, Quang bảo Thịnh muốn được hoãn chấp hành án thì phải làm hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, chi phí 150 triệu đồng/1 lần.

Thịnh biết bản thân không bị bệnh lao phổi nhưng đồng ý và chuyển thông tin cùng 150 triệu đồng cho Quang, đồng thời đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm các thủ tục để được nhận hồ sơ bệnh án lao phổi giả. Sau khi nhận bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, kháng thuốc, Thịnh sử dụng hồ sơ bệnh án lao phổi giả nộp cho TAND thành phố Bắc Ninh đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2025, Đỗ Quốc Thịnh biết rõ bản thân không bị bệnh lao phổi nặng, kháng thuốc nhưng đã 3 lần đưa tổng số tiền 450 triệu đồng cho Quang để làm và sử dụng các bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, kháng thuốc nộp cho Tòa án có thẩm quyền đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù trái quy định và đã được hoãn 3 lần.