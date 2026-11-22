“Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi” là thông điệp Hà Vy (29 tuổi, phường Phú Định, TP.HCM) và chồng muốn gửi đến khách mời trong đám cưới tổ chức vào cuối tháng 1.

Hai vợ chồng thống nhất không đặt nặng tiền mừng hay quà cưới đối với bạn bè và những mối quan hệ thân thiết của mình, mong mọi người có thể đến chung vui mà không phải bận tâm đến chi phí. Riêng khách mời là bạn bè, đối tác của cha mẹ hai bên, cô tôn trọng cách tổ chức và quan niệm của gia đình, không can thiệp vào chuyện tiền mừng.

“Chúng tôi chủ động nhắn nhủ bạn bè rằng hãy cố gắng sắp xếp thời gian đến dự, đừng quá nặng nề chuyện quà cáp hay tiền mừng”, Vy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Hà Vy, tiền mừng cưới từ lâu gắn liền với quan niệm có đi có lại. Khi nhận một khoản tiền từ bạn bè, nhiều người mặc nhiên cảm thấy cần đáp lễ bằng số tiền tương đương, thậm chí cao hơn, khi đối phương tổ chức đám cưới. Những khoản tiền tưởng chừng mang ý nghĩa chúc phúc đôi khi trở thành áp lực tài chính và tâm lý kéo dài nhiều năm.

Vì vậy, cô muốn ngày vui của mình không tạo thêm những khoản “nợ ngầm” trong các mối quan hệ. Với Hà Vy, tình bạn không nên bị ràng buộc bởi số tiền từng trao đi hay nhận lại, cũng không cần được đo đếm qua những phong bì.

Quan niệm của cô dâu sinh năm 1997 phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận tiền mừng cưới của một bộ phận người trẻ. Dù đây là tập quán quen thuộc trong văn hóa cưới hỏi của người Việt, một số cặp đôi không còn xem giá trị phong bì là thước đo tình cảm hay thành công của ngày trọng đại.

Tuy nhiên, mong muốn giảm bớt áp lực tiền mừng, quà cáp không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, bởi đám cưới còn gắn với những tập quán lâu đời và kỳ vọng của gia đình hai bên.

Giảm áp lực tiền mừng cho khách

Một lý do khác khiến hai vợ chồng đưa ra quyết định này là chi phí đi lại của khách mời. Đám cưới tổ chức tại quê nhà ở phường Long An (Tây Ninh), trong khi phần lớn bạn bè của Vy sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Để tham dự, nhiều người phải sắp xếp công việc, dành thời gian di chuyển và chi trả các khoản phát sinh.

Theo Vy, những nỗ lực đó đã là món quà đáng trân trọng. Đặc biệt, đám cưới diễn ra vào dịp cận Tết, khi nhiều người có thêm các khoản chi tiêu cho gia đình, nên cô càng không muốn chuyện tiền mừng khiến bạn bè phải đắn đo trước lời mời dự cưới.

Để chủ động tài chính, hai vợ chồng xây dựng ngân sách dựa trên khoản tiết kiệm hiện có, không tính tiền mừng vào nguồn chi trả cho đám cưới. Danh sách khách mời cũng được tinh giản, ưu tiên những người thực sự thân thiết và gắn bó với cả hai.

Dù tự trang trải toàn bộ chi phí tổ chức, Liên Phạm không đặt ra mức tiền mừng kỳ vọng đối với khách tham dự. Ảnh: NVCC.

Tương tự, Liên Phạm (26 tuổi, phường Bình Trưng, TP.HCM) cũng mong khách mời có thể thoải mái đến chung vui, không phải bận tâm đến chuyện tiền mừng hay quà cáp trong ngày cưới của mình.

Các lễ cưới và tiệc tại nhà cô dâu ở Ninh Thuận, tư gia chú rể ở Lâm Đồng do gia đình hai bên tài trợ. Riêng tiệc báo hỷ tại TP.HCM ngày 15/11, Liên và chồng tự chi trả. Ban đầu, hai vợ chồng dự trù khoảng 150 triệu đồng. Tuy nhiên, ngân sách cuối cùng tăng gấp đôi, lên khoảng 300 triệu đồng, với 160 khách tham dự.

Dù khoản chi vượt xa dự kiến, Liên không quá đắn đo bởi cô mong muốn buổi tiệc là dịp để người thân, bạn bè gặp gỡ, gắn kết và chia sẻ niềm vui. Cô cũng không muốn số tiền đã bỏ ra trở thành áp lực phải thu hồi thông qua tiền mừng.

Hai vợ chồng không đặt ra mức tiền mừng kỳ vọng, khi gửi thiệp mời, Liên còn khéo léo nhắn nhủ bạn bè không cần chuẩn bị phong bì lớn.

“Khoản tiền đó đã ‘sinh lời’ ngay trong buổi tiệc, qua những lời chúc phúc và niềm vui của mọi người đến tham dự”, Liên chia sẻ.

Dù đã chủ động giảm bớt áp lực phong bì, sau đám cưới, Liên vẫn nhận được nhiều khoản tiền mừng có giá trị lớn từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Cô bất ngờ và trân trọng tấm lòng của mọi người dành cho hai vợ chồng khi bắt đầu cuộc sống chung.

“Chúng tôi muốn mọi người bớt áp lực tiền mừng, còn khách tham dự muốn gia đình nhỏ của chúng tôi có thêm vốn khởi đầu. Mỗi người có cách thể hiện lời chúc khác nhau, nhưng đều xuất phát từ ý tốt”, cô nói.

Đám cưới không chỉ là chuyện tiền mừng

Song, việc thay đổi quan niệm về tiền mừng cưới không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của cô dâu chú rể. Đám cưới còn là dịp quan trọng đối với hai bên gia đình, gắn với những mối quan hệ xã hội và tập quán được duy trì qua nhiều thế hệ.

Mỹ Trinh (25 tuổi, xã Bà Điểm, TP.HCM), tổ chức đám cưới vào tháng 5, cho rằng không đặt nặng tiền mừng không đồng nghĩa với việc hoàn toàn bỏ qua khoản tiền này. Khi hai vợ chồng tự lo toàn bộ chi phí hôn lễ, cô thừa nhận tiền mừng vẫn là nguồn hỗ trợ tài chính đáng kể sau ngày cưới.

Ngay từ đầu, Trinh và chồng thống nhất ưu tiên tổ chức một buổi lễ chỉn chu, đồng thời dự tính sử dụng tiền mừng để thanh toán một phần chi phí cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, cả hai không xem đám cưới là dịp kinh doanh hay đặt mục tiêu thu về nhiều hơn số tiền đã bỏ ra.

Mỹ Trinh mong khách mời nhận được nhiều hơn giá trị phong bì đã gửi. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh việc cân đối ngân sách, Trinh cũng muốn khách mời có những trải nghiệm đáng nhớ. Cô chuẩn bị khu vực photobooth để mọi người chụp ảnh lưu niệm, đồng thời mong có thể dành thêm những món quà nhỏ cảm ơn khách tham dự nếu điều kiện tài chính cho phép.

“Nếu có điều kiện, tôi còn muốn chuẩn bị quà riêng cho từng người. Tôi rất trân trọng sự hiện diện của khách mời và mong họ nhận được nhiều hơn giá trị của chiếc phong bì đã gửi, dù đó chỉ là niềm vui hay những kỷ niệm đẹp”, Trinh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dù mong muốn giảm bớt áp lực tiền mừng, Trinh hiểu rằng việc tổ chức đám cưới còn phải cân nhắc quan niệm và kỳ vọng của cha mẹ hai bên. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ những cặp đôi có thể tổ chức thêm một buổi tiệc thân mật dành riêng cho bạn bè.

“Ở buổi tiệc riêng với bạn bè, cô dâu chú rể có thể thoải mái làm theo ý mình, kể cả không nhận tiền mừng hay quà cưới”, Trinh chia sẻ.

Bên cạnh chuyện tiền mừng, quy mô tổ chức, không gian riêng tư và trải nghiệm dành cho khách mời cũng là những yếu tố được một bộ phận cặp đôi trẻ quan tâm. Xu hướng này được ghi nhận tại một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở TP.HCM.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn 5 sao Le Méridien Saigon cho biết tiệc cưới và lễ kỷ niệm dưới 200 khách là một trong những nhóm nhu cầu được đơn vị tập trung phục vụ. Các cặp đôi lựa chọn hình thức này thường chú trọng không gian riêng tư và khả năng tổ chức buổi tiệc theo sở thích cá nhân. Mức giá dịch vụ tại đây bắt đầu từ 1,7 triệu đồng/khách.

Tại khách sạn 5 sao Sheraton Saigon Grand Opera, Tổng giám đốc Julian Wong cho biết phần lớn khách hàng đặt tiệc cưới ở độ tuổi 26-35. Nhóm khách này ngày càng quan tâm đến chất lượng ẩm thực, cách bài trí không gian và những chi tiết thể hiện dấu ấn riêng của cô dâu, chú rể.

Theo ông Wong, các cặp đôi trong phân khúc cưới cao cấp đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho chất lượng trải nghiệm và mức độ cá nhân hóa của buổi tiệc, bên cạnh quy mô tổ chức.

Những lựa chọn này phần nào cho thấy đám cưới ngày càng được các cặp đôi trẻ nhìn nhận như dịp tạo ra những trải nghiệm chung cho gia đình, bạn bè. Tiền mừng vẫn có vai trò hỗ trợ tài chính, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định cách họ chuẩn bị và đánh giá ngày trọng đại.