Chỉ 3 tàu qua Hormuz trong 24 giờ, tuyến huyết mạch dầu mỏ tiếp tục tê liệt

Chỉ có 3 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, theo dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ của Kpler công bố hôm thứ Tư, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đang dõi theo các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, đồng thời tình trạng gián đoạn tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Theo dữ liệu của Kpler, 3 tàu hàng hóa này, trong đó có 1 tàu chở dầu loại Panamax, đều đi qua eo biển Hormuz theo hướng ra khỏi Vịnh.

Lượng tàu có thể quan sát được trong ngày thứ Ba thấp hơn mức 4 tàu của ngày thứ Hai và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình động 10 ngày khoảng 15 lượt tàu/ngày, dữ liệu cho thấy.

Dữ liệu theo dõi không bao gồm những tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) nhằm tránh bị phát hiện hoặc trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Các chủ tàu và doanh nghiệp xuất khẩu năng lượng ngày càng thận trọng khi hoạt động qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại trong tháng này, với các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu, mối đe dọa từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Biển Đỏ, cùng với việc đường ống dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê-út tạm thời ngừng hoạt động.

Hôm thứ Ba, Ả Rập Xê-út đã khôi phục một phần hoạt động của tuyến đường ống Đông-Tây, cho phép nước này tránh eo biển Hormuz và vận chuyển dầu thô từ các khu vực khai thác đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ để xuất khẩu.

Trong khi đó, hoạt động hàng hải có thể quan sát được tại eo biển Bab el-Mandeb dường như ổn định hơn. Theo dữ liệu Kpler do Reuters tổng hợp, có 22 tàu chở hàng hóa di chuyển theo cả hai chiều ra vào khu vực Biển Đỏ.

Trong 10 ngày qua, trung bình khoảng 26 tàu/ngày đi qua tuyến đường giữa Biển Đỏ và vịnh Aden.

Số lượt tàu chở hàng hóa có bật hệ thống AIS đi qua eo biển Hormuz đã duy trì ở mức một con số trong nhiều ngày, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh vẫn dai dẳng.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ đang chờ đợi những diễn biến mới trên mặt trận ngoại giao trong tuần này, khi các đại diện của Mỹ và Iran tận dụng kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để tiến hành các cuộc thảo luận bên lề.