Chỉ 3 ngày trước đám cưới, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện bí mật giấu suốt 5 năm của vợ

Chỉ còn ba ngày nữa là chính thức trở thành vợ chồng, một người đàn ông 35 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ phát hiện vị hôn thê từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 5 năm với bạn trai cũ, thậm chí cả hai đã sống chung trong suốt khoảng thời gian đó. Sự thật được tiết lộ vào thời điểm nhạy cảm khiến anh rơi vào trạng thái sốc, đau lòng và không biết liệu mình có nên tiếp tục tổ chức đám cưới hay không.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về sự thành thật, lòng tin và những giới hạn trong một mối quan hệ trước hôn nhân.

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông năm nay 35 tuổi, làm việc tại một công ty địa phương với mức thu nhập hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Anh có công việc tương đối ổn định, điều kiện kinh tế khá tốt nhưng từng dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp nên không quá vội vàng lập gia đình.

Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng lớn và gia đình liên tục thúc giục chuyện kết hôn, anh bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm người bạn đời. Thông qua sự giới thiệu của một người quen, anh gặp một cô gái 28 tuổi cũng có công việc ổn định.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, người đàn ông đã có thiện cảm với đối phương. Cô gái được nhận xét là xinh đẹp, tự tin và có cách trò chuyện khéo léo. Dù chênh lệch nhau 7 tuổi, cả hai vẫn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Khi được hỏi liệu có bận tâm đến khoảng cách tuổi tác hay không, cô gái khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp giữa hai người.

Sau một thời gian tìm hiểu, mối quan hệ của họ tiến triển khá thuận lợi. Cả hai lần lượt ra mắt gia đình hai bên, bàn bạc chuyện tương lai và nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn. Những công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại cũng được tiến hành gần như hoàn tất.

Thế nhưng, khi đám cưới chỉ còn cách ba ngày, người đàn ông bất ngờ nghe được thông tin từ một người quen rằng vị hôn thê từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với bạn trai cũ.

Điều khiến anh sửng sốt không chỉ là khoảng thời gian yêu đương của cô mà còn bởi hai người từng sống chung trong một căn hộ thuê suốt gần 5 năm. Đáng nói, từ khi bắt đầu tìm hiểu cho đến lúc bàn chuyện kết hôn, cô gái chưa từng chủ động đề cập đến trải nghiệm này.

Không thể tiếp tục giữ im lặng, người đàn ông quyết định hỏi thẳng bạn gái về chuyện tình cảm trong quá khứ. Trước những câu hỏi liên tiếp, cô gái cuối cùng cũng thừa nhận từng yêu bạn trai cũ trong 5 năm và có khoảng thời gian dài sống chung với người này.

Cô giải thích rằng mối quan hệ đã kết thúc từ lâu, hiện tại cả hai không còn liên lạc. Người cô thực sự muốn gắn bó và tiến tới hôn nhân lúc này chính là bạn trai hiện tại.

Tuy nhiên, lời giải thích ấy không đủ để khiến người đàn ông cảm thấy yên tâm. Anh cho biết bản thân không biết phải đối diện với sự thật như thế nào, đặc biệt khi ngày cưới đã cận kề. Điều khiến anh tổn thương nhất là cảm giác mình chưa bao giờ thực sự hiểu hết về người phụ nữ sắp trở thành vợ mình.

Anh không khỏi chất vấn tại sao cô chưa từng nhắc đến chuyện này trong suốt thời gian hai người yêu nhau. Nếu đây là một trải nghiệm quan trọng trong cuộc đời cô, tại sao anh lại phải biết đến nó thông qua người khác, đúng vào thời điểm cả hai chuẩn bị bước vào hôn nhân?

Trái lại, cô gái cho rằng những chuyện đã qua nên được khép lại. Theo cô, mối quan hệ cũ đã chấm dứt, bản thân cũng không còn bất kỳ tình cảm hay liên hệ nào với người cũ. Vì vậy, cô không nghĩ cần thiết phải nhắc lại những chuyện trong quá khứ, nhất là khi tình cảm hiện tại của hai người vẫn đang tốt đẹp.

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử. Người đàn ông không thể dễ dàng bỏ qua chuyện vừa phát hiện, nhưng cũng không biết phải làm gì khi đám cưới đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Lễ vật, chuyện hồi môn và tiệc cưới đều đã được hai gia đình thu xếp. Nếu hủy hôn vào thời điểm này, cả hai bên có thể phải đối diện với không ít rắc rối. Nhưng nếu vẫn kết hôn, anh lo sợ sự nghi ngờ và cảm giác bị lừa dối sẽ trở thành khúc mắc khó giải quyết trong cuộc sống sau này.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cho rằng người đàn ông có lý do chính đáng để cân nhắc lại quyết định kết hôn. Theo họ, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc cô gái từng yêu ai hay đã có thời gian sống chung với người cũ, mà quan trọng hơn là cách cô lựa chọn im lặng về một trải nghiệm có thể ảnh hưởng đến quyết định của người bạn đời.

Nếu cô thành thật ngay từ đầu, người đàn ông đã có cơ hội suy nghĩ và đưa ra lựa chọn dựa trên sự hiểu biết đầy đủ. Việc chỉ biết sự thật khi đám cưới còn ba ngày khiến anh rơi vào thế bị động, thậm chí có cảm giác niềm tin của mình bị đặt trước một thử thách quá muộn màng.

Một số ý kiến khác lại cho rằng người đàn ông đang quá khắt khe với quá khứ của bạn gái. Họ nhận định việc từng yêu lâu năm hay sống chung trước hôn nhân không đồng nghĩa với việc một người có vấn đề về nhân cách hoặc không xứng đáng được yêu thương. Điều quan trọng là cô gái đã thực sự chấm dứt mối quan hệ cũ và hiện tại có nghiêm túc với cuộc hôn nhân này hay không.

Thực tế, câu chuyện gây tranh cãi không chỉ bởi quá khứ tình cảm của người phụ nữ mà còn bởi sự khác biệt trong quan điểm về tính trung thực trước hôn nhân.

Với người đàn ông, điều khiến anh khó chấp nhận có thể không hoàn toàn nằm ở việc bạn gái từng sống chung với người cũ, mà còn là cảm giác bị đặt vào một tình huống bất ngờ khi mọi chuyện đã gần như an bài. Trong khi đó, cô gái có thể thực sự nghĩ rằng những chuyện đã kết thúc không cần thiết phải nhắc lại, bởi cô muốn tập trung xây dựng tương lai với người hiện tại.

Dẫu vậy, một mối quan hệ nghiêm túc không chỉ cần tình cảm mà còn đòi hỏi sự thẳng thắn và khả năng chia sẻ những vấn đề quan trọng. Mỗi người có quyền riêng tư và không nhất thiết phải kể lại toàn bộ quá khứ của mình. Tuy nhiên, những thông tin có thể tác động đáng kể đến quyết định kết hôn của đối phương cần được trao đổi trước khi cả hai chính thức bước vào cuộc sống chung.

Nếu người đàn ông không thể chấp nhận quá khứ của vị hôn thê, việc miễn cưỡng tổ chức đám cưới chỉ vì sợ ảnh hưởng đến thể diện hai gia đình có thể khiến cả hai phải đối diện với những mâu thuẫn kéo dài. Ngược lại, nếu điều khiến anh tổn thương chủ yếu là sự im lặng của bạn gái, hai người cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc để xác định liệu lòng tin có thể được xây dựng lại hay không.

Bởi suy cho cùng, đám cưới chỉ diễn ra trong một ngày, còn hôn nhân là hành trình kéo dài nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời. Những khoản tiền đã chi, lễ vật đã trao hay tiệc cưới đã đặt không nên trở thành lý do duy nhất để hai người quyết định gắn bó.

Một người có quá khứ không phải điều đáng sợ. Điều đáng lo ngại hơn là hai người không thể thành thật với nhau về những vấn đề quan trọng, hoặc bước vào hôn nhân khi trong lòng vẫn tồn tại những hoài nghi chưa được giải quyết.

Hôn nhân không đòi hỏi một người phải có quá khứ hoàn hảo, mà cần hai người đủ chân thành để hiểu, chấp nhận và lựa chọn nhau. Đôi khi, một sự thật được nói ra đúng lúc có thể cứu vãn lòng tin, nhưng một bí mật bị phát hiện quá muộn lại đủ sức khiến cả tương lai của hai người đứng trước dấu hỏi.