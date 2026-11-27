Xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày

Chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục 2026 ngày 27/11, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó khoảng 763.000 học sinh tiểu học, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Hà Nội duy trì tăng trưởng kinh tế khá, quy mô thu ngân sách lớn và ổn định, cho phép Thành phố chủ động cân đối nguồn chi dài hạn cho các chính sách an sinh xã hội quy mô lớn.

Việc xác định nguồn kinh phí do ngân sách cấp thành phố bảo đảm (khoảng 3.600 tỷ đồng/năm học, khoảng 18.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2031) bảo đảm tính ổn định của chính sách và không tạo áp lực lên ngân sách cấp xã.

Trong năm đầu tiên, thành phố hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng và 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh các địa bàn còn lại.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Ảnh: Media Quốc hội).

Sau 1 năm thực hiện, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú, với hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng, tương đương gần 84% tổng số học sinh tiểu học. So với khoảng 502.000 học sinh ăn bán trú tại thời điểm xây dựng chính sách, số em tham gia bán trú đã tăng khoảng 26%, cho thấy chính sách đã tháo gỡ đáng kể rào cản tài chính đối với các gia đình.

Sang năm học 2026-2027, theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND Thành phố, mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng, đồng thời mở rộng nhóm đối tượng được hưởng mức cao.

Hà Nội xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng/học sinh/ngày với nhóm 1 và từ 20.000 lên 28.000 đồng/học sinh/ngày với nhóm 2.

"Quan trọng nhất là chính sách không còn tập trung vào việc hỗ trợ bao nhiêu tiền mà chuyển sang bảo đảm một mức chất lượng tối thiểu cho bữa ăn", ông Hiền chia sẻ.

Sau khoảng một tháng rưỡi triển khai chính sách mới, tỉ lệ học sinh tiểu học đăng ký ăn bán trú đạt hơn 85%, tăng hơn một phần trăm so với năm học trước, rõ nhất tại các địa bàn khó khăn.

Kiểm tra đột xuất, không báo trước

Tuy nhiên, việc tăng mức hỗ trợ không đồng nghĩa mọi vấn đề về chất lượng bữa ăn bán trú đã được giải quyết.

Thực tiễn triển khai cho thấy nguồn cung thực phẩm tại một số nơi còn qua nhiều khâu trung gian, ảnh hưởng đến chi phí và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tiêu chí lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp giữa các địa bàn chưa thống nhất, việc giám sát chất lượng chưa đồng đều.

Cá biệt, còn hiện tượng suất ăn bị cắt giảm định lượng, thực đơn đơn điệu, bếp ăn chưa tương thích số học sinh tăng thêm trong khi giá thực phẩm và chi phí đều tăng.

Trong khi đó, cơ sở vật chất bếp ăn, phòng ăn ở nhiều trường chưa theo kịp tốc độ gia tăng học sinh bán trú. Đội ngũ nhân viên nấu ăn, nhân viên dinh dưỡng phần lớn làm việc theo hợp đồng, chưa được đào tạo bài bản.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Media Quốc hội).

Một vấn đề khác là tính bền vững của mức hỗ trợ. Khi giá lương thực, thực phẩm, chi phí vận chuyển và tiền lương tiếp tục biến động, mức hỗ trợ cố định có thể giảm giá trị thực theo thời gian.

"Nếu không có cơ chế điều chỉnh phù hợp, phần đóng góp của phụ huynh có nguy cơ tăng lên", ông Hiền chia sẻ.

Việc cập nhật dữ liệu hàng ngày lên nền tảng Hà Nội Check cũng làm tăng khối lượng công việc hành chính của nhà trường.

Ông Hiền cũng cho biết, thành phố đang chuyển từ hậu kiểm sang giám sát bữa ăn học đường theo thời gian thực, gắn việc sử dụng ngân sách với chất lượng từng suất ăn.

Các trường phải xây dựng định lượng riêng cho hai nhóm học sinh lớp 1-2 và lớp 3-5. Thực đơn được công khai theo chu kỳ hai tuần, không lặp lại món chính. Bữa ăn phải bảo đảm đủ 5 thành phần dinh dưỡng, tuân thủ quy trình bếp một chiều, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ.

Nhà trường xây dựng thực đơn trên phần mềm, hệ thống kiểm tra mức năng lượng và thành phần dinh dưỡng trước khi xác nhận.

Đơn vị cung cấp căn cứ thực đơn được duyệt để chế biến, cung cấp suất ăn. Hình ảnh bữa ăn thực tế được cập nhật lên hệ thống để phụ huynh giám sát. Hiệu trưởng xác nhận kết quả thực hiện, làm căn cứ quyết toán kinh phí.

Việc giám sát được thực hiện ở 3 cấp. Thành phố thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đột xuất trong năm học.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý việc tiếp nhận thực phẩm, chia suất ăn và bảo đảm quy trình chế biến. Mỗi trường có tổ giám sát với ít nhất 2 đại diện cha mẹ học sinh tham gia kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, chia suất ăn hàng ngày.

Ông Hiền cho rằng, công khai đơn giá, nguồn gốc thực phẩm, tài chính cùng sự tham gia trực tiếp của phụ huynh là những yếu tố quan trọng tạo đồng thuận xã hội. Kiểm tra đột xuất, không báo trước cũng là biện pháp giám sát hiệu quả.