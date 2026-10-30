Chỉ 3,11% giáo viên mầm non TPHCM có trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên

Trẻ mầm non tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố trong giờ chơi - Ảnh: Phương Nhi

Ngày 30/10, tại TPHCM, Sở GD&ĐT TP.HCM làm việc với đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT về xây dựng mô hình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục mầm non.

Theo số liệu khảo sát, tổng số giáo viên mầm non được thống kê là 15.554 người. Trong đó, chỉ 484 giáo viên có trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên hoặc tương đương, chiếm 3,11%; 1.849 giáo viên đạt trình độ B1, chiếm 11,89%. Có 10.131 giáo viên thuộc nhóm trình độ khác, chiếm 65,13%; 3.090 giáo viên, tương đương 19,87%, chưa được các đơn vị phân loại trình độ tiếng Anh. Đáng chú ý, tại nhiều phường, xã, chưa có giáo viên mầm non đạt trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên.

Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non có lợi thế về chuyên môn chăm sóc, giáo dục trẻ, am hiểu tâm sinh lý lứa tuổi và giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng môi trường ngôn ngữ tích cực. Tuy nhiên, năng lực tiếng Anh của phần lớn giáo viên hiện chưa đáp ứng yêu cầu trực tiếp tổ chức các hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ.

Cụ thể, nhiều giáo viên mới có chứng chỉ trình độ A, B theo hệ cũ hoặc chỉ đạt mức giao tiếp cơ bản. Khả năng phát âm, vốn từ vựng giao tiếp và kỹ năng tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh còn hạn chế. Không ít giáo viên còn tâm lý e dè, thiếu tự tin khi sử dụng ngoại ngữ trong quá trình tương tác với trẻ. Thực tế tại phần lớn cơ sở giáo dục mầm non, hoạt động làm quen tiếng Anh hiện do giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ trực tiếp đảm nhận. Giáo viên mầm non chủ yếu phối hợp, quản lý lớp và hỗ trợ quá trình tổ chức hoạt động.

Điều này cho thấy đội ngũ giáo viên hiện tại chưa đủ khả năng tự tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh nếu thiếu sự phối hợp với các đơn vị bên ngoài. Nhu cầu bồi dưỡng vì thế không chỉ dừng ở nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn phải tập trung vào phương pháp sư phạm, kỹ năng tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, giáo viên đủ điều kiện tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh cần được đánh giá trên cả năng lực nghe, nói, phát âm thực tế và phương pháp sư phạm, thay vì chỉ căn cứ vào chứng chỉ ngoại ngữ. Bởi ngay cả những giáo viên có chứng chỉ nhưng ít thực hành vẫn có thể thiếu tự tin khi giao tiếp với trẻ.

Bên trong một lớp học tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố. Ảnh: Phương Nhi

Trong điều kiện hiện nay, giáo viên mầm non vẫn có thể phát huy vai trò phối hợp thông qua hỗ trợ giáo viên trung tâm trong giờ học, ôn luyện các mẫu câu giao tiếp đơn giản hằng ngày và lồng ghép những chủ đề làm quen tiếng Anh vào các hoạt động theo Chương trình giáo dục mầm non.

Bên cạnh hạn chế về đội ngũ, mức độ tiếp cận hoạt động làm quen tiếng Anh của trẻ mầm non tại TPHCM cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương. Theo thống kê, toàn thành phố có 78.559 trẻ em mẫu giáo đã và đang tham gia các hoạt động làm quen tiếng Anh, đạt tỷ lệ 59,37%.

Xét theo độ tuổi, nhóm trẻ 3-4 tuổi có 22.206 em tham gia, đạt 54,18%; nhóm 4-5 tuổi có 22.012 em, đạt 59,82%; nhóm 5-6 tuổi có 34.381 em, đạt 65,75%. Tỷ lệ tham gia tăng dần theo độ tuổi và cao nhất ở nhóm trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa các địa phương rất lớn. Xã Đông Thạnh có tỷ lệ trẻ tham gia cao nhất với 97,3%, tiếp đến là phường Bình Tây (93,7%) và xã An Nhơn Tây (93,6%). Ở chiều ngược lại, phường Tân Đông Hiệp chỉ đạt 9,6%, phường Tân Khánh đạt 24,2% và phường Bến Cát đạt 31,7%.

Lý giải tình trạng này, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trẻ chưa tham gia hoạt động làm quen tiếng Anh chủ yếu thuộc các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ là lao động có thu nhập chưa ổn định hoặc lựa chọn cho con học thêm bên ngoài. Ngoài ra, một bộ phận phụ huynh chưa đồng thuận hoặc cho rằng chưa cần thiết cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm. Mức thu xã hội hóa khác nhau giữa các cơ sở cũng dẫn đến sự không đồng đều về cơ hội tiếp cận.