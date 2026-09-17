Chi 23,5 tỷ đồng mỗi năm chăm lo cho người lao động ngành Đường sắt

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, toàn ngành duy trì thực hiện 58 thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị. Đáng chú ý, Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký kết thỏa ước lao động tập thể áp dụng chung cho 22 đơn vị, chi nhánh trực thuộc. Việc duy trì và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể góp phần tạo cơ sở để bảo đảm quyền lợi, điều kiện làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động (NLĐ).

Du khách check in với người lao động ngành Đường sắt trên Chuyến tàu độc lập xuất phát từ ga Hà Nội. Ảnh: Hải Hà

Công tác đối thoại tại nơi làm việc được duy trì thường xuyên, từ cấp cơ sở đến cấp ngành. Riêng cấp ngành đã tổ chức 5 cuộc đối thoại trực tiếp với NLĐ thuộc những vị trí đặc thù như công nhân gác đường ngang, công nhân tuần đường, công nhân lái tàu, trực ban chạy tàu...

Bình quân mỗi năm, toàn ngành chi khoảng 23,5 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và NLĐ; gần 10.000 lượt đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, phúc lợi công đoàn hằng năm. Điểm đáng chú ý là nguồn lực chăm lo ngày càng được tập trung vào đúng đối tượng, nhất là NLĐ trực tiếp, lao động có hoàn cảnh khó khăn và những người làm việc tại các khu vực đèo dốc, vùng sâu, vùng xa.

Đối với các tập thể đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn và Tổng công ty đã hỗ trợ kinh phí, cấp trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho 137 tập thể, với số tiền gần 3,2 tỷ đồng.