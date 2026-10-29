Chi 21 triệu đồng khám phá Bromo - Tumpak Sewu, nữ du khách tiếc nuối vì lỡ hẹn với Ijen

Với khoảng 21 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi bốn ngày, Thảo Ngân khám phá những cảnh quan nổi bật của Indonesia, từ làng Jodipan, núi Semeru đến thác Tumpak Sewu và núi lửa Bromo. Dù phải bỏ lỡ điểm đến Ijen vì khu vực này chưa mở cửa, hành trình vẫn để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ với nữ du khách.

BỐN NGÀY KHÁM PHÁ NHỮNG CẢNH QUAN HÙNG VĨ

Theo Thảo Ngân, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 là khung mùa phù hợp để lên kế hoạch khám phá khu vực Bromo và Tumpak Sewu. Cô thực hiện chuyến đi từ ngày 17 đến 20/9 và lựa chọn hình thức land tour để thuận tiện di chuyển giữa các điểm đến.

Ngày đầu tiên, sau khi có mặt tại Surabaya trong khoảng 9h-10h, Thảo Ngân được hướng dẫn viên đưa đến thăm làng Jodipan trước khi di chuyển về khách sạn gần khu vực Tumpak Sewu.

Sáng hôm sau, đoàn khởi hành từ 5h để đến làng Teras. Nơi đây gây ấn tượng với nhân vật bởi view hướng về núi Semeru - được ví như núi Phú Sĩ của Indonesia.

“Thời tiết buổi sáng se lạnh, khá giống Đà Lạt. Mình nghĩ đây là điểm có cảnh đẹp thứ nhì trong cả tour”, Thảo Ngân chia sẻ.

Miệng núi lửa Bromo nổi bật giữa khung cảnh núi non hùng vĩ của Indonesia, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ và đầy ấn tượng.

Nữ du khách khuyên những người có kế hoạch đến đây nên mang theo áo khoác hoặc mặc nhiều lớp để dễ điều chỉnh trang phục theo nhiệt độ. Sau khi trở về ăn trưa và thay đồ, đoàn của nhân vật tiếp tục đến thác Tumpak Sewu.

Thảo Ngân cho biết, thác Tumpak Sewu khiến cô thích thú bởi cảnh quan hùng vĩ và nhiều góc chụp ảnh đẹp. Dù không có thể lực tốt, cô vẫn hoàn thành chặng đường xuống thác với sự hỗ trợ của các thành viên trong đoàn. Được biết, thời gian di chuyển qua đoạn bậc thang khoảng 10-20 phút, tùy thể lực và điều kiện thực tế.

Thảo Ngân cũng gợi ý du khách thuê ủng với giá khoảng 30.000 rupiah Indonesia để thuận tiện di chuyển. Bên cạnh đó, trái salak là một loại quả địa phương có giá khoảng 20.000 rupiah/kg mà cô đánh giá là ngon, đáng thử.

Kết thúc ngày khám phá Tumpak Sewu, đoàn tiếp tục di chuyển đến khách sạn gần Bromo để chuẩn bị cho hành trình ngắm bình minh vào sáng hôm sau.

NGẮM BÌNH MINH BROMO VÀ LỠ HẸN VỚI IJEN

Ngày hôm sau, đến khoảng 5h, Thảo Ngân cùng đoàn di chuyển khoảng 10 phút bằng ô tô để đến điểm ngắm bình minh tại khu vực Bromo. Sau khi ăn sáng tại một quán dưới chân núi, cả nhóm đi bộ thêm khoảng 10 phút để lên vị trí quan sát.

Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh cùng quần thể núi non gồm Bromo, Batok, Semeru và lòng chảo Tengger. Điều khiến cô ưng ý nhất trong chuyến đi là lịch trình không quá gấp gáp, cho phép cả nhóm ở lại ngắm cảnh và chụp ảnh đến khoảng 10h.

“Lúc chúng mình chụp hình và ngắm cảnh xong thì gần như không còn ai ở đó ngoài cả nhóm. Cảm giác rất đã”, Thảo Ngân kể.

Sau điểm ngắm bình minh, đoàn tiếp tục khám phá Bromo. Du khách có thể đi bộ một đoạn rồi leo khoảng 300 bậc thang để lên khu vực miệng núi lửa. Do sức khỏe hôm đó không thực sự tốt, Thảo Ngân lựa chọn thuê ngựa với giá khoảng 250.000 rupiah, sau đó tiếp tục leo bộ lên các bậc thang.

De Djawatan Forest gây ấn tượng với hàng trăm cây cổ thụ khổng lồ, tán cây xòe rộng cùng những thân cây phủ rêu, tạo nên khung cảnh huyền bí như khu rừng bước ra từ truyện cổ tích

Cô cho biết đội ngũ hướng dẫn viên đã hỗ trợ và động viên rất nhiệt tình trong suốt chặng đường. “Các anh đi theo cổ vũ mình lên tận bậc thang cuối cùng. Nếu không có mọi người hỗ trợ, có khi mình đã định bỏ cuộc giữa chừng”, Thảo Ngân chia sẻ.

Tối cùng ngày, đoàn di chuyển đến khách sạn thứ ba, chuẩn bị cho chặng tiếp theo hướng về Ijen.

Tuy nhiên, kế hoạch khám phá Ijen không diễn ra như dự kiến. Nhóm du khách nhận được thông tin khu vực này chưa mở cửa. Do lịch bay không thể thay đổi, cả nhóm đành bỏ lỡ Ijen và chuyển sang phương án dự phòng là rừng Jawatan Benculuk.

Đến 7h sáng, đoàn khởi hành tham quan rừng Jawatan Benculuk. Dù ấn tượng với cảnh quan nơi đây, Thảo Ngân vẫn tiếc nuối vì không thể đến núi lửa Ijen như kế hoạch ban đầu.

Cô cho biết hướng dẫn viên thậm chí sẵn sàng hỗ trợ kéo dài chuyến đi thêm một ngày nếu cả nhóm có thể đổi vé máy bay. Dù vậy, kế hoạch không thể thực hiện. Với Thảo Ngân, việc bỏ lỡ Ijen cũng trở thành lý do để cô muốn quay lại Indonesia trong tương lai.

Nữ du khách lưu ý, lịch trình khám phá Bromo, Tumpak Sewu và Ijen có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. Cháy rừng tại khu vực Bromo cũng là yếu tố cần tính đến khi lên kế hoạch, do đó du khách nên theo dõi thông tin trước chuyến đi và chuẩn bị phương án thay thế.

CHI PHÍ KHOẢNG 21 TRIỆU ĐỒNG MỖI NGƯỜI

Theo Thảo Ngân, tổng chi phí chuyến đi khoảng 21 triệu đồng/người, trong đó vé máy bay chiếm khoảng 10 triệu đồng, còn land tour có giá 9,5 triệu đồng/người. Giá vé máy bay có thể chênh lệch tùy thời điểm đặt và khả năng săn vé.

Gói land tour bao gồm khách sạn, phương tiện di chuyển, phí tham quan, nước uống và dịch vụ của hai hướng dẫn viên Indonesia cùng một hướng dẫn viên Việt Nam. Theo nữ du khách, nếu lựa chọn thuê riêng hướng dẫn viên Indonesia, chi phí tour có thể thấp hơn.

Làng Kampung Warna Warn

Các khoản chi tiêu khác trong bốn ngày tương đối tiết kiệm. Thảo Ngân cho biết cô chi khoảng 300.000 rupiah cho ăn uống, 250.000 rupiah thuê ngựa, 30.000 rupiah thuê ủng, 400.000 rupiah tiền tip và 50.000 rupiah mua đồ lặt vặt tại cửa hàng tiện lợi.

Trước chuyến đi, cô đổi 100 USD tại Việt Nam rồi tiếp tục đổi sang tiền Indonesia khi đến nơi. Song, số tiền này vẫn chưa sử dụng hết. Ban đầu, Thảo Ngân dự định đổi thêm 200 USD để trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ di chuyển bằng xe Lamborghini tại Ijen. Song, kế hoạch không thành hiện thực do điểm đến đóng cửa vào ngày đoàn ghé thăm.

ĐI TOUR TRỌN GÓI HAY THUÊ LAND TOUR RIÊNG?

Với hành trình khám phá Đông Java, lựa chọn tour theo lịch trình có sẵn hay land tour riêng phụ thuộc vào ngân sách, quỹ thời gian và cách mỗi du khách muốn trải nghiệm chuyến đi.

Theo tìm hiểu, tour leo núi lửa Ijen – Bromo – thác Tumpak Sewu của Trekking-Camping kéo dài 5 ngày 4 đêm, có giá từ 10,19 đến 11,39 triệu đồng/người. Trong khi đó, Thảo Ngân chi khoảng 9,5 triệu đồng/người cho land tour riêng trong hành trình bốn ngày. Xét riêng khoản dịch vụ trên đất Indonesia, mức giá của Thảo Ngân thấp hơn tour Trekking-Camping khoảng 690.000 đồng đến 1,89 triệu đồng/người (chưa tính đến nội dung chương trình, dịch vụ).

Tour Trekking-Camping đưa du khách từ Hà Nội đến Surabaya, lần lượt khám phá thác Tumpak Sewu, đón bình minh tại núi lửa Bromo và trekking Ijen để ngắm hồ axit, tìm cơ hội quan sát lửa xanh nếu điều kiện cho phép. Sau hành trình tại Đông Java, đoàn di chuyển bằng phà sang Bali trước khi kết thúc chuyến đi. Lịch trình phù hợp với những người muốn kết hợp nhiều trải nghiệm thiên nhiên trong một chuyến đi mà không phải tự sắp xếp phương tiện giữa các điểm đến. Tuy nhiên, các chặng di chuyển dài và hoạt động trekking từ rạng sáng đòi hỏi du khách có sức khỏe phù hợp.

Trong khi đó land tour của Thảo Ngân lại cho phép đoàn lựa chọn nhịp độ khám phá theo nhu cầu, ghé thêm làng Jodipan, làng Teras và dành thời gian ngắm cảnh tại Bromo. Hình thức này phù hợp với nhóm đã xác định rõ những nơi muốn đến và ưu tiên trải nghiệm tại từng điểm hơn là chạy theo một lịch trình cố định.

Đáng chú ý, tổng ngân sách của Thảo Ngân là khoảng 21 triệu đồng/người sau khi cộng khoảng 10 triệu đồng vé máy bay và các khoản chi tiêu cá nhân.

Nhìn chung, tour theo lịch trình có sẵn phù hợp với người ưu tiên sự thuận tiện, muốn kết hợp nhiều điểm đến và hạn chế khâu tự tổ chức. Land tour riêng thích hợp hơn với những người muốn điều chỉnh nhịp độ chuyến đi, bổ sung điểm đến hoặc dành nhiều thời gian cho trải nghiệm cá nhân.