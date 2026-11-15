Chi 20 tỷ đồng xây lại cầu bị lũ cuốn sập

Ngày 15/11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại cầu Bái Sim, thuộc tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn trong hai ngày 8 và 9/11, nước lũ dâng cao, cuốn sập một phần mố cầu Bái Sim, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông theo hướng khác để bảo đảm an toàn.

Theo quyết định, công trình xây dựng lại cầu Bái Sim có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thi công theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bảo đảm an toàn và khôi phục giao thông trên tuyến.

Cầu Bái Sim bị sập do mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường kiểm tra hiện trường cầu sập.

Phương án thi công là phá dỡ toàn bộ kết cấu nhịp, mố cầu cũ cùng phần nền, mặt đường đầu cầu bị hư hỏng, thu dọn phế thải và hoàn trả lòng suối, bảo đảm dòng chảy thông thoáng.

Cầu mới được xây dựng tại vị trí cầu cũ, thiết kế một nhịp giản đơn, dài 34 m, rộng 9 m. Đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 160 m. Trong thời gian thi công, đơn vị thực hiện sẽ bố trí cống tròn tạm qua suối Bái Sim để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo quy định, UBND xã Thanh Kỳ tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.