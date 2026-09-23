Theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả trên được thực hiện trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" giai đoạn 2026-2030.

Chương trình được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BKHCN. Trong đó, tên miền BIZ.VN cùng các dịch vụ số đi kèm được hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập trong vòng một năm.

Tại Đà Nẵng, chương trình được triển khai theo hướng không chỉ cấp tên miền mà gắn với website và dữ liệu thực tế của từng hộ kinh doanh.

Chỉ 2 tuần, hơn 5000 hộ kinh doanh Đà Nẵng có 'ngôi nhà số'. Ảnh: PV

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 16.4.2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với VNNIC đưa Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ vào vận hành tại địa chỉ hkd.danang.gov.vn.

Theo VNNIC, trên bản đồ số, các cơ sở kinh doanh được hiển thị cùng thông tin cửa hàng. Dữ liệu này được kết nối với tên miền BIZ.VN và website riêng của từng hộ. Cách làm giúp hộ kinh doanh có thể nhìn thấy trực tiếp thông tin của mình trên môi trường trực tuyến thay vì chỉ tiếp nhận thông tin về chính sách hỗ trợ.

Việc triển khai tại Đà Nẵng dựa trên nguồn dữ liệu hộ kinh doanh chính thức, được cập nhật thường xuyên để xác định đúng đối tượng và theo dõi tiến độ. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan trong việc khai thác, chia sẻ thông tin phục vụ chương trình.

Dữ liệu sau đó được đưa lên Bản đồ số do VNNIC phát triển. Địa phương có thể sử dụng nền tảng chung thay vì phải đầu tư một hệ thống mới, đồng thời kết nối từng điểm kinh doanh với tên miền và website.

Việc triển khai được tổ chức xuống cấp xã, phường. Các đầu mối tại cơ sở tiếp nhận nhu cầu của hộ kinh doanh, hỗ trợ đăng ký và cập nhật thông tin lên hệ thống. Kết quả được theo dõi trên Dashboard, qua đó cơ quan quản lý có thể nắm số lượng hộ đã đăng ký và tiến độ tại từng địa bàn.

Một trong những rào cản đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi số là kỹ năng sử dụng công nghệ. Việc được cấp một tên miền hoặc website nhưng không biết cách cập nhật nội dung có thể khiến công cụ số không được sử dụng thường xuyên.

VNNIC cho biết, website trong chương trình được tích hợp công cụ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo. Chủ hộ có thể đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường như đổi tên cửa hàng, bổ sung sản phẩm, sửa giá, thay ảnh hoặc cập nhật số điện thoại. Hệ thống AI chuyển các yêu cầu này thành thao tác trên website, qua đó giảm yêu cầu về kỹ năng kỹ thuật.

Cách tiếp cận này hướng đến việc để hộ kinh doanh có thể tự quản trị website thay vì phải thuê người có chuyên môn công nghệ. Mạng xã hội và sàn thương mại điện tử vẫn có thể được sử dụng để tiếp cận khách hàng, trong khi website gắn với tên miền BIZ.VN đóng vai trò là địa chỉ trực tuyến do hộ kinh doanh quản lý.

Hộ kinh doanh tham gia chương trình được hỗ trợ tên miền BIZ.VN, website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chứng thư bảo mật SSL. Các nhà đăng ký tên miền ".vn" tham gia cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, trong khi VNNIC phát triển nền tảng, công cụ và phối hợp triển khai.

Tuy nhiên, VNNIC cho rằng con số hơn 5.000 hộ kinh doanh có website mới phản ánh kết quả bước đầu của quá trình phổ cập. Giai đoạn tiếp theo đặt ra yêu cầu duy trì và khai thác các website thay vì chỉ dừng ở việc đăng ký tên miền.

Theo kế hoạch, VNNIC, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cùng các nhà đăng ký sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình đăng ký, kích hoạt và hỗ trợ sử dụng website, đồng thời mở rộng chương trình tới các hộ kinh doanh và cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn.