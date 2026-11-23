Bay dù lượn ngắm TP.HCM từ trên cao, giá 2,5 triệu đồng/lượt Sau màn trình diễn tại Đại hội Thể thao toàn quốc, hoạt động bay dù lượn bên sông Sài Gòn được kỳ vọng mở rộng thành dịch vụ trải nghiệm, hiện chờ hoàn tất thủ tục cấp phép.

Tối 21/11, tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ở Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), những màn trình diễn dù lượn thu hút sự chú ý của người tham dự.

Kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, những cánh dù xuất hiện trên bầu trời tạo nên khung cảnh ấn tượng. Bên cạnh phần trình diễn, hoạt động này còn mở ra cơ hội để khách đăng ký trải nghiệm bay cùng phi công, ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Anh Tụy Nguyễn (sinh sống tại TP.HCM), một trong những người tham gia, biết đến hoạt động thông qua lời giới thiệu của người quen. Anh hào hứng khi lần đầu được trực tiếp trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng giữa không trung.

"Mỗi khách tham gia sẽ bay cùng một phi công có kinh nghiệm. Vận tốc được điều chỉnh phù hợp để người trải nghiệm có thời gian ngắm cảnh, thay vì chỉ tập trung vào cảm giác tốc độ", anh nói.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Vương Trần Minh, quản lý tổ bay thuộc thành viên của Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TP.HCM, cho biết hoạt động bay dù lượn tại sự kiện được cấp phép tổ chức.

Đây cũng là dịp để bộ môn thể thao này tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là những người trẻ yêu thích khám phá và trải nghiệm cảm giác mới lạ.

Theo anh Minh, để tổ chức một hoạt động bay trải nghiệm, đơn vị phải trải qua nhiều giai đoạn chuẩn bị, từ thủ tục cấp phép đến trang thiết bị và quy trình bảo đảm an toàn. Mỗi lượt bay đều có thiết bị bảo hộ, bảo hiểm cho người tham gia và hệ thống camera 360 độ để ghi lại toàn bộ hành trình trên không.

Về chi phí, một lượt trải nghiệm kéo dài khoảng 15-20 phút ban đầu có giá 3,5 triệu đồng. Hiện mức giá được điều chỉnh còn khoảng 2,5 triệu đồng.

"Trước khi bay, khách được tư vấn về quy trình, điều kiện sức khỏe và tâm lý, đồng thời phải ký cam kết tham gia", anh cho hay.

Anh Minh cho biết yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch bay. Các chuyến bay chỉ được thực hiện khi điều kiện thuận lợi, sức gió phù hợp. Hoạt động sẽ tạm dừng khi có mưa bão hoặc thời tiết không bảo đảm an toàn.

Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TP.HCM từng hỗ trợ ê-kíp sản xuất phim Chị Ngã Em Nâng trong quá trình ghi hình.

Trong quá trình bay, vận tốc duy trì khoảng 40-50 km/h. Để trực tiếp điều khiển dù và đồng hành cùng khách, phi công phải trải qua quá trình đào tạo, có kỹ năng xử lý tình huống và ít nhất 5 năm kinh nghiệm bay.

Đại diện đội dù lượn cho biết ê-kíp từng tham gia các hoạt động ghi hình, trải nghiệm cùng một số nghệ sĩ và đoàn làm phim, trong đó có diễn viên Uyển Ân, Thuận Nguyễn.

Không dừng lại ở hoạt động trong khuôn khổ đại hội, Liên đoàn Dù lượn và Diều bay Thể thao TP.HCM đang tiến hành xin giấy phép với các cơ quan chuyên môn về thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch TP.HCM để triển khai các chuyến bay trải nghiệm định kỳ phục vụ người dân.

Theo định hướng, hoạt động có thể được tổ chức theo tháng hoặc 2 tháng/lần, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Bên cạnh việc kiểm tra thiết bị trước mỗi chuyến bay, hoạt động còn phải đáp ứng các yêu cầu về cấp phép, phối hợp với trung tâm quản lý bay và lực lượng quân sự địa phương.

Theo khuyến nghị từ đơn vị tổ chức, người có nhu cầu tham gia cần bảo đảm điều kiện sức khỏe, không mắc các bệnh lý tim mạch, tiền đình hoặc có vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến quá trình bay. Những người quá sợ độ cao cũng cần cân nhắc trước khi đăng ký.

Minh Du