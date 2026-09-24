Chi 2.300 tỷ đồng, ông David Thái giành lại quyền kiểm soát Highlands Coffee

Theo thông tin Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố ngày 23-9, công ty con JSF Investments sẽ chuyển nhượng 11% vốn tại SFVT cho VTI.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của JFC giảm từ 60% xuống 49%, trong khi VTI tăng từ 40% lên 51%, qua đó trở thành cổ đông kiểm soát Highlands Coffee. Thương vụ vẫn cần hoàn tất các điều kiện, trong đó có phê duyệt của cơ quan quản lý và cổ đông.

Vốn chủ sở hữu của Highlands Coffee được định giá khoảng 800 triệu USD. Ảnh: Phương Vi

VTI do ông David Thái - nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee thành lập năm 1998 và cũng là cổ đông sáng lập thương hiệu này.

Với giá trị giao dịch khoảng 2.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Highlands Coffee được định giá khoảng 800 triệu USD. Jollibee cho biết khoản tiền thu được dự kiến được sử dụng để giảm nợ, tái đầu tư hoặc hoàn trả cho cổ đông.

Đến cuối tháng 6-2026, Highlands Coffee có 1.062 cửa hàng trong và ngoài nước. Riêng quý II, EBITDA của chuỗi đạt gần 440 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Highlands Coffee cũng đang xem xét kế hoạch IPO, dự kiến vào quý I-2027.