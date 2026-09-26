Chi 2.300 tỷ đồng, ông chủ người Việt giành lại quyền kiểm soát Highlands Coffee từ tay Jollibee

Giao dịch 2.300 tỷ đồng và khoản lợi nhuận khổng lồ của Jollibee

Ngày 23/09, Jollibee Foods Corporation, tập đoàn thực phẩm và đồ uống đến từ Philippines công bố công ty con là JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% vốn tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu. SF Vũng Tàu hiện là pháp nhân trực tiếp nắm giữ hoạt động kinh doanh của chuỗi Highlands Coffee tại thị trường Việt Nam. Giá trị của thương vụ chuyển nhượng này đạt 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD.

Bên nhận chuyển nhượng khối tài sản này là Công ty Quốc tế Việt Thái, pháp nhân do nhà sáng lập Highlands Coffee David Thái điều hành. Qua giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Công ty Quốc tế Việt Thái tại chuỗi cà phê sẽ tăng từ 40% lên 51%. Tỷ lệ này chính thức đưa ông David Thái trở lại vị thế cổ đông kiểm soát Highlands Coffee, chấm dứt giai đoạn công ty mẹ thuộc về đối tác ngoại. Dựa trên giá trị thương vụ 11% cổ phần, toàn bộ chuỗi Highlands Coffee hiện được định giá ở mức khoảng 800 triệu USD.

Quyết định thoái bớt vốn giúp Jollibee ghi nhận mức sinh lời vượt trội sau hơn 10 năm đầu tư. Thương hiệu Highlands Coffee bắt đầu hoạt động vào năm 1999, ban đầu tập trung vào sản phẩm cà phê rang xay đóng gói phân phối tại siêu thị trước khi mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại TPHCM. Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2011 khi Jollibee thông qua JSF chi ra 25 triệu USD mua lại 49% bộ phận kinh doanh Việt Nam và 60% bộ phận kinh doanh Hong Kong của Công ty VTI do ông David Thái sở hữu. Tập đoàn này cũng cấp cho VTI khoản vay 35 triệu USD với mức lãi suất 5% và khoản nợ này đã được tất toán vào năm 2016.

Với mức định giá 800 triệu USD hiện tại, 49% vốn ban đầu mà JSF sở hữu tại Highlands Coffee có giá trị tương đương 392 triệu USD, tức khoảng 10.200 tỷ đồng. Con số này cao gấp hàng chục lần so với khoản tiền 25 triệu USD mà tập đoàn Philippines đã bỏ ra vào năm 2011, biến đây trở thành một trong những thương vụ đầu tư thành công nhất của Jollibee tại thị trường quốc tế.

Lợi nhuận kỷ lục bất chấp sự cố truyền thông và kế hoạch IPO năm 2027

Về hoạt động kinh doanh, Highlands Coffee vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường đồ uống Việt Nam về quy mô. Tính đến cuối tháng 6, chuỗi sở hữu mạng lưới 1.062 cửa hàng, phân bổ chủ yếu tại Việt Nam. Khả năng tạo tiền của doanh nghiệp được duy trì ổn định với mức lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trong năm 2025, doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Lợi nhuận thu về đạt 1.097 tỷ đồng, tăng khoảng 5,7% so với thực hiện của năm 2024.

Quá trình hoạt động của Highlands Coffee đầu năm nay gặp phải sự cố liên quan đến đối tác cung ứng nguyên liệu. Doanh nghiệp vướng vào vụ việc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện 130 tấn thịt lợn bệnh tả châu Phi. Ngay khi thông tin xuất hiện, Highlands Coffee đã phát đi thông báo tới khách hàng khẳng định toàn bộ hệ thống cửa hàng không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào từ Đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên, thông điệp truyền thông của hãng lại gây xôn xao khi doanh nghiệp cho biết đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải từ thịt được cung ứng bởi Đồ hộp Hạ Long để chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Sự không thống nhất trong cách phản hồi thông tin tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên thị trường. Dù gặp rắc rối về mặt truyền thông, số liệu tài chính cho thấy hệ thống vẫn duy trì tốc độ phát triển mạnh.

Bước sang quý II, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và khấu hao (EBITDA) của Highlands Coffee đạt hơn 1 tỷ peso, tương đương gần 440 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập mốc kỷ lục cao nhất trong lịch sử hoạt động của chuỗi. Kết quả này đưa Highlands Coffee trở thành thương hiệu đóng góp lợi nhuận lớn thứ hai cho Jollibee, chỉ đứng sau Coffee Bean & Tea Leaf, chiếm hơn 8,6% tổng EBITDA của toàn tập đoàn. Cùng với quá trình chuyển giao tỷ lệ kiểm soát, đơn vị sở hữu Highlands Coffee đang xem xét triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến vào quý I/2027 để huy động vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới.