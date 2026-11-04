Chi 118 tỷ đồng xây khu tái định cư, 'giải cứu' hơn 100 hộ dân vùng sạt lở ở Huế

Người dân sống thấp thỏm trong vùng sạt lở

Theo thống kê từ Phòng Kinh tế xã Khe Tre, toàn xã hiện có 104 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất cần phải di dời khẩn cấp. Trong đó, 26 hộ rơi vào cảnh "mắc kẹt" chênh vênh giữa tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan và Tỉnh lộ 14B; số hộ còn lại nằm dọc tuyến 14B cũng như ven các sông, suối trên địa bàn xã.

Đến nay, chính quyền địa phương đã vận động được 92 hộ ký biên bản đồng ý di dời. Số còn lại địa phương tiếp tục vận động để người dân đồng ý di dời đến nơi an toàn.

Những nhà dân "mắc kẹt" chênh vênh giữa tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan và Tỉnh lộ 14B cần được di dời, tái định cư.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều ngôi nhà của người dân nằm sát mép dốc ta luy cao tốc, phía trên là vách núi dựng đứng hiểm trở. Do độ cao, vị trí địa hình chênh lệch quá lớn so với mặt đường cao tốc và mái ta luy dương chưa thực sự ổn định, nguy cơ sạt lở đất luôn rình rập, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Ông Nguyễn Hoài, một người dân sống tại xã Khe Tre chia sẻ, từ khi đường cao tốc đi vào khai thác, nhiều hộ dân phải chịu cảnh "chênh vênh" giữa hai tuyến đường lớn trở thành nỗi trăn của người dân địa phương.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, trước thực trạng cấp bách, mối nguy hiểm rình rập và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Qua đó, TP Huế đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Hương Phú, với tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng mở ra hy vọng về một cuộc sống an toàn, ổn định lâu dài cho người dân vùng thiên tai.

Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục đầu tư, phương án ứng phó tại chỗ vẫn được triển khai nghiêm túc, lực lượng chức năng tại địa phương luôn túc trực để hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp mỗi khi có mưa bão.

Sự kiên trì kiến nghị cùng sự tháo gỡ chính sách kịp thời cuối cùng đã đem lại kết quả cụ thể khi dự án hạ tầng tái định cư chính thức được khởi công, xây dựng.

Quy hoạch hạ tầng đồng bộ, mở ra hy vọng an cư

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Hương Phú để di dời các hộ dân nằm dọc tuyến đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan đã được chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục và đang chuẩn bị khởi công, xây dựng.

Một số hộ dân ở khu vực sông Thác Trượt, xã Khe Tre đang chờ hoàn thành tái định cư để sớm di dời đến nơi ở mới.

Mục tiêu cốt lõi đầu tư dự án nhằm khẩn trương di chuyển các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân nằm dọc tuyến đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan, bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, dự án cũng hướng tới việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung, kết nối mạng lưới giao thông liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực xã Khe Tre.

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, dự án được quy hoạch xây dựng trên tổng diện tích sử dụng đất khoảng 14,83ha tại xã Khe Tre, trong đó diện tích mặt bằng san nền đạt khoảng 9,6ha.

Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ cung cấp khoảng 130 lô đất tái định cư có diện tích linh hoạt từ 169,6 - 495m2, mỗi lô đất đều được cắm mốc ranh giới rõ ràng.

Chi 118 tỷ đồng xây khu tái định cư, “giải cứu” hơn 100 hộ dân vùng sạt lở.

Về hạ tầng giao thông, dự án đầu tư tuyến đường nối mới dài 500m từ Tỉnh lộ 14B vào khu tái định cư với mặt cắt ngang rộng 16,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5 m. Hệ thống nội khu gồm các trục chính rộng 16,5m và đường nội bộ rộng 13,5m, vỉa hè trang bị đá xe lăn hỗ trợ người khuyết tật.

Bên cạnh đó, dự án được đầu tư đồng bộ mạng lưới cấp điện, chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, PCCC và hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt qua các ống ngầm HDPE.

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Hương Phú có tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 60 tỷ đồng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 40 tỷ đồng và còn lại các chi phí khác. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Hải Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế và Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư thương mại Đức Anh đảm nhận thi công. Thời gian triển khai dự án từ ngày 6/11 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028.