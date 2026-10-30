Chi 100 tỷ đồng nâng cấp 20km đường tuần tra biên giới ở Quảng Trị

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới kết hợp dân sinh, đoạn từ Lao Bảo đi Hướng Phùng, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Đầu tư nâng cấp giao thông góp phần cải thiện việc đi lại của người dân khu vực biên giới. (Ảnh minh họa).

Dự án có chiều dài khoảng 20,2km, điểm đầu giao với Quốc lộ 9 tại xã Lao Bảo, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại xã Hướng Phùng. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được giao làm chủ đầu tư.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường sẽ được sửa chữa những đoạn mặt đường hư hỏng, mở rộng tại một số vị trí có điều kiện phù hợp. Mặt đường sử dụng kết cấu bê tông xi măng, nền đường rộng 5m, mặt đường rộng từ 3-3,5m, hai bên lề rộng 0,75-1m.

Ngoài ra, dự án còn cải tạo, sửa chữa các công trình trên tuyến; đầu tư cầu, cống kiên cố, hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Việc nâng cấp tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, tăng kết nối giữa các khu dân cư và lực lượng biên phòng với quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và mạng lưới giao thông chính của tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, tuyến đường còn có vai trò phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện để lực lượng biên phòng cơ động, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 100 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện từ năm 2027 - 2030.