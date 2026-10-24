Chi 100 triệu đồng săn cực quang ở Nga, gia đình Việt vỡ òa trong đêm đầu tiên

Trong 9 ngày 8 đêm khám phá nước Nga, gia đình chị Võ Thùy Linh đã đi qua hơn 2.000 km. Đặc biệt, cả gia đình đã may mắn chiêm ngưỡng cực quang ngay trong đêm đầu tiên tại Murmansk.

MURMANSK – ĐIỂM ĐẾN SĂN CỰC QUANG VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ

Gia đình chị Võ Thùy Linh chọn Murmansk làm điểm săn cực quang bởi thành phố nằm ở vùng cực Bắc nước Nga, đồng thời có mức chi phí phù hợp hơn so với những hành trình săn cực quang nổi tiếng tại Phần Lan, Na Uy hay Iceland.

“Trong 9 ngày 8 đêm, gia đình mình đi qua hơn 2.000 km theo hành trình Moscow - Saint Petersburg - Murmansk - Teriberka. Mục tiêu chính là săn cực quang. Chúng mình cũng kết hợp ngắm mùa thu nước Nga và khám phá hai thành phố lớn là Moscow, Saint Petersburg”, chị Võ Thùy Linh chia sẻ.

Theo chị Linh, sức hấp dẫn của Murmansk không chỉ nằm ở cơ hội chiêm ngưỡng những dải sáng trên bầu trời đêm, mà còn ở cảnh quan đặc trưng của vùng Bắc Cực. Tại đây, du khách có thể khám phá biển Barents, vùng đài nguyên tundra, trải nghiệm tại các công viên husky và tham quan tàu phá băng Lenin – con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

Mùa săn cực quang tại Murmansk thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4, khi đêm tối đủ lâu để thuận lợi cho việc quan sát. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị Linh, không phải cứ đến đúng mùa là du khách có thể nhìn thấy hiện tượng này. Khả năng quan sát còn phụ thuộc vào hoạt động địa từ, điều kiện thời tiết, mây che phủ và địa điểm ngắm cực quang.

CÁCH DI CHUYỂN

Trong hành trình từ Việt Nam, gia đình chị Linh lựa chọn bay thẳng đến Moscow bằng Vietnam Airlines nhờ có vé nội bộ. Với những du khách tự đặt vé, chị cho biết nên kiểm tra trực tiếp trên website của các hãng hàng không, bởi việc tìm kiếm vé đi Nga trên một số nền tảng quốc tế có thể gặp hạn chế.

Theo tìm hiểu của nhân vật, giá vé khứ hồi từ Việt Nam đến Nga có thể vào khoảng 15 triệu đồng/người. Một số hãng có đường bay đến Moscow gồm Vietnam Airlines, China Eastern, China Southern, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines và Thai Airways. Trong đó, chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines mất khoảng 9 tiếng, còn các hành trình quá cảnh thường kéo dài khoảng 15-25 tiếng.

Thay vì bay thẳng từ Moscow đến Murmansk, gia đình chị Linh chọn di chuyển bằng tàu hỏa, kết hợp dừng chân tại Saint Petersburg để tham quan thành phố và ngắm cảnh mùa thu dọc đường.

“Nhà mình đi tàu qua Saint Petersburg để có thêm trải nghiệm, đồng thời đỡ mất công di chuyển ra sân bay hai chiều. Chặng Moscow - Saint Petersburg bằng tàu cao tốc mất khoảng 4 tiếng, giá vé khoảng 6.600 rúp/người, tương đương gần 2 triệu đồng”, chị Võ Thùy Linh nói.

Chị Linh cho biết, tàu cao tốc nên đi nhanh, không gian cũng rộng rãi, thoải mái

Saint Petersburg thu hút gia đình chị Linh bởi những cung điện, nhà thờ, quảng trường và hệ thống kênh đào mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu cổ. Tại Moscow và Saint Petersburg, gia đình đều lưu trú vài đêm, kết hợp tham quan các điểm nổi bật trong thành phố. Theo chị Linh, nhiều địa điểm nằm gần nhau nên gia đình chủ yếu đi bộ, vừa thuận tiện di chuyển, vừa có thêm thời gian ngắm cảnh và cảm nhận nhịp sống địa phương.

Từ Saint Petersburg đến Murmansk, gia đình tiếp tục đi tàu giường nằm trong gần 24 tiếng, với giá vé khoảng 7.500 rúp/người, tương đương 2,5 triệu đồng.

Gia đình chị Võ Thùy Linh bất ngờ trước vẻ đẹp của Saint Petersburg với những công trình kiến trúc cổ kính

“Chặng này khá dài nhưng mình thấy rất thư thái. Tàu xuất phát khoảng 21h nên cả nhà có thể ngủ một giấc. Sáng hôm sau, nhìn qua cửa sổ là những cánh rừng taiga chuyển màu từ vàng, đỏ rồi dần rụng lá khi tàu đi về phía cực Bắc. Với mình, đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi”, chị Linh nói.

Theo chị, việc lựa chọn tàu hỏa phù hợp với những du khách muốn kết hợp nhiều điểm đến trong một hành trình, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu săn cực quang.

KINH NGHIỆM SĂN CỰC QUANG

Gia đình chị Linh đến Murmansk trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 28/9. Trước chuyến đi, chị theo dõi dự báo và nhận thấy hoạt động cực quang trong những ngày trước đó không quá thuận lợi. Song, vào thời điểm gia đình có mặt tại đây, chỉ số hoạt động bắt đầu tăng lên.

“Vừa đáp tàu ở Murmansk, chúng mình được hướng dẫn viên địa phương đón và đưa đi khoảng 50 km ra khỏi trung tâm thành phố để tránh ánh sáng đô thị. Ban đầu, bầu trời tối đen như mực, mình còn nghĩ chắc hôm đó chưa nhìn thấy được cực quang”, chị Võ Thùy Linh kể.

Gia đình 3 người đặt chân đến làng Teriberka, vùng đất ven biển Barents ở miền Bắc nước Nga, nơi nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ và được ví như “tận cùng thế giới”

Theo chị, việc săn cực quang đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng linh hoạt thay đổi địa điểm. Các hướng dẫn viên liên tục theo dõi tình hình, trao đổi với nhau và lái xe đến những vị trí khác nhau để tìm nơi có điều kiện quan sát tốt hơn.

“Chúng mình thực sự đã hò reo khi nhìn thấy cực quang xuất hiện. Ban đầu, bằng mắt thường, dải sáng trông giống những đám mây trắng di chuyển trên trời. Khi mình giơ điện thoại iPhone lên chụp, sắc xanh hiện rõ hơn trên màn hình, gần giống những hình ảnh thường thấy”, chị Linh nói.

Dải sáng trên bầu trời liên tục thay đổi, có lúc ánh xanh, khi phảng phất sắc hồng, lúc lại ngả vàng. Trải nghiệm thực tế cũng khiến chị nhận ra cực quang không phải lúc nào cũng hiện lên rực rỡ như những bức ảnh được xử lý hoặc chụp trong điều kiện phơi sáng phù hợp.

Quảng trường Đỏ – biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Moscow, điểm dừng chân trong hành trình khám phá nước Nga của gia đình chị Võ Thùy Linh

Theo hướng dẫn viên địa phương mà gia đình gặp, khả năng cảm nhận màu sắc của mỗi người có thể khác nhau. Vì vậy, hình ảnh ghi lại bằng máy ảnh hoặc điện thoại đôi khi thể hiện màu sắc rõ hơn so với những gì mắt thường quan sát được.

Tuy nhiên, may mắn không lặp lại trong hai đêm tiếp theo. Thời tiết nhiều mây, có mưa và độ ẩm cao khiến gia đình không thể quan sát cực quang thêm lần nào.

“Từ trải nghiệm của mình, nếu có kế hoạch săn cực quang, mọi người nên ở Murmansk ít nhất khoảng 3 đêm để tăng cơ hội, thay vì chỉ dành một đêm rồi hy vọng chắc chắn sẽ nhìn thấy”, chị Linh cho biết.

Trong thời gian lưu trú tại Murmansk, nhiệt độ ban đêm dao động khoảng 4-5 độ C, kèm gió mạnh khiến việc đứng ngoài trời trong thời gian dài trở nên khá lạnh. Chị Võ Thùy Linh khuyến nghị du khách chuẩn bị đầy đủ áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, mũ, găng tay và tất ấm, bởi quá trình săn cực quang có thể kéo dài hàng giờ trong đêm.

Tại Murmansk, gia đình chị Võ Thùy Linh đặt tour địa phương kéo dài 3 ngày, bao gồm đưa đón tại ga tàu hoặc sân bay, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, nhiếp ảnh gia, các chuyến săn cực quang, tham quan làng Teriberka, biển Barents, công viên husky và tìm hiểu văn hóa người Sami.

Tổng chi phí cho cả gia đình ba người là 70.000 rúp (khoảng 23 triệu đồng). May mắn quan sát được cực quang ngay đêm đầu tiên, gia đình chị Linh không cần tiếp tục các chuyến săn trong những đêm sau. Theo nữ du khách, nếu muốn trải nghiệm thêm, đơn vị tổ chức áp dụng mức giảm 50% cho riêng hoạt động săn cực quang, tùy điều kiện tour.

NHỮNG LƯU Ý KHI DU LỊCH NGA TỰ TÚC

Theo chị Võ Thùy Linh, du khách cần chuẩn bị trước các phương án thanh toán, kết nối internet, liên lạc và đặt phòng để hạn chế những bất tiện khi du lịch Nga tự túc.

Về thanh toán, chị lưu ý thẻ Visa và Mastercard phát hành ngoài Nga không được chấp nhận rộng rãi tại nước này. Du khách nên tìm hiểu các phương thức thanh toán phù hợp, chuẩn bị tiền mặt và kiểm tra quy định đổi tiền trước chuyến đi.

Internet và liên lạc cũng là những vấn đề cần lưu ý. Một số nền tảng, dịch vụ trực tuyến quốc tế có thể bị hạn chế truy cập, vì vậy chị khuyến nghị du khách tải trước bản đồ ngoại tuyến, ứng dụng dịch thuật và chuẩn bị phương án kết nối internet dự phòng.

“Nhà mình chỉ mua eSIM data nên không đăng ký được Yandex vì thiếu số điện thoại Nga, cuối cùng phải nhờ người dân hỗ trợ. Nếu tự đi, mọi người nên tìm hiểu loại SIM có cả số điện thoại và dữ liệu di động để thuận tiện hơn khi gọi xe hoặc sử dụng các dịch vụ tại địa phương”, chị Linh chia sẻ.

Về lưu trú, du khách có thể tham khảo các nền tảng đặt phòng phục vụ thị trường Nga như Zenhotels hoặc liên hệ trực tiếp với khách sạn. Theo chị Linh, cần đọc kỹ điều kiện đặt phòng, đặc biệt là yêu cầu đặt cọc và phương thức thanh toán. Trong chuyến đi, gia đình ưu tiên khách sạn gần Quảng trường Đỏ ở Moscow và khu vực gần ga tàu tại Saint Petersburg để thuận tiện di chuyển.

Nhân vật cho biết, với hành trình 9 ngày 8 đêm tại Nga, gia đình ba người có thể cân đối ngân sách khoảng 100 triệu đồng nếu lên kế hoạch và đặt dịch vụ phù hợp.

Vé máy bay, China Eastern là một trong những lựa chọn có giá vé cạnh tranh.

Các khoản chi tại Nga của gia đình vào khoảng 50–55 triệu đồng, gồm phương tiện di chuyển, tour địa phương, lưu trú, ăn uống và tham quan. Cụ thể, vé tàu từ Moscow đến Saint Petersburg khoảng 6.600 rúp/người; chặng Saint Petersburg – Murmansk khoảng 7.500 rúp/người. Vé máy bay nội địa từ Murmansk về Moscow có giá khoảng 5.000 rúp/người, trong khi tour khám phá Murmansk kéo dài 3 ngày có chi phí khoảng 23.000 rúp/người.

Tại Moscow và Saint Petersburg, gia đình lựa chọn khách sạn có giá khoảng 800.000–1,5 triệu đồng/đêm cho cả ba người. Chi phí ăn uống cũng không quá cao so với mặt bằng tại Việt Nam. Chị Linh gợi ý du khách có thể ghé siêu thị Eurospar, nơi có bán sẵn nhiều món ăn nóng như cơm, sushi, mì Ý, phù hợp với những người muốn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bên cạnh đó, phần lớn các điểm tham quan gia đình lựa chọn đều miễn phí hoặc có mức vé vào cửa không đáng kể. Nhờ kết hợp các phương tiện di chuyển và chủ động lựa chọn dịch vụ, gia đình chị Linh hoàn thành chuyến đi với tổng ngân sách dưới 100 triệu đồng.

Từ trải nghiệm của mình, chị Linh cho rằng Murmansk là điểm đến đáng cân nhắc với những du khách muốn kết hợp khám phá vùng Bắc Cực và săn cực quang mà vẫn kiểm soát được chi phí. Tuy nhiên, ngân sách thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé, lịch trình, loại hình lưu trú và các dịch vụ lựa chọn.