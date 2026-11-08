Chỉ 10 phút sau khi ăn củ ấu tàu, hai vợ chồng ở Đắk Lắk phải đi cấp cứu

Ngày 8/11, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) thông tin, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công hai bệnh nhân bị ngộ độc củ ấu tàu, trong đó một trường hợp diễn tiến nguy kịch do sốc tim, suy tim cấp.

Trước đó, chiều 5/11, bệnh viện tiếp nhận hai vợ chồng chị H.T.P. (SN 1976) và anh H.V.K. (SN 1975) trong tình trạng ngộ độc sau khi ăn củ ấu tàu. Cả hai được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Ea H’leo trước khi chuyển đến bệnh viện.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo người nhà, khoảng 10 phút sau khi ăn củ ấu tàu, hai vợ chồng lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở và tê quanh miệng.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ nhận định hai bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc aconitin, một độc chất nguy hiểm tác động mạnh lên hệ thần kinh và tim mạch.

Cả hai nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi, điều trị.

Củ ấu tàu.

Trong quá trình điều trị, chị P. xuất hiện tình trạng nhịp tim chậm, tụt huyết áp, khó thở và rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân sau đó diễn tiến đến sốc tim, suy tim cấp do độc chất, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực, hỗ trợ tuần hoàn và triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) kết hợp quả lọc hấp phụ độc chất nhằm hỗ trợ loại bỏ độc chất, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau can thiệp, tình trạng chị P. dần cải thiện, huyết áp ổn định, giảm khó thở và kiểm soát được rối loạn nhịp tim.

Đến sáng 6/11, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi sát. Người chồng cũng giảm dần các triệu chứng ngộ độc, huyết động ổn định.

Theo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, củ ấu tàu chứa aconitin, độc chất có thể gây ngộ độc nghiêm trọng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Người bị ngộ độc thường xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, đau bụng, tức ngực, khó thở. Trường hợp nặng có thể rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, sốc tim, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng củ ấu tàu làm thực phẩm, ngâm rượu hoặc chế biến khi không có hướng dẫn chuyên môn.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi ăn củ ấu tàu, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.