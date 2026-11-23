Đáng nói, chính những video tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành căn cứ để cơ quan chức năng xác minh, xử lý vi phạm. Hai vụ việc liên tiếp gần đây là lời cảnh tỉnh đối với những người có thói quen “hơi tý là livestream”, bất chấp những gì mình đang công khai trên mạng.

Tự hào livestream khoe con lái xe, cha mẹ nhận mức phạt 77 triệu đồng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển ô tô, chở bố mẹ trên xe ô tô. Điều khiến dư luận chú ý là người mẹ trực tiếp quay video, hào hứng khen con lái xe giỏi, trong khi người bố cũng thể hiện sự tự hào vì con đã biết cầm vô lăng, thậm chí còn nói sau này bố mẹ uống rượu bia thì có con đưa về dù xác nhận con mình chưa có giấy phép lái xe.

Thay vì nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện, các thành viên trong gia đình lại coi đó như một thành tích đáng tự hào để chia sẻ với cộng đồng mạng.

(Nguồn video: Cục CSGT)

Sau khi đoạn video được lan truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh. Qua đó xác định, ngày 15/11/2026, B.M.H. (sinh năm 2008) là con trai của hai vợ chồng trong clip điều khiển ô tô tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng khi chưa có giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18-20 triệu đồng; chủ phương tiện là tổ chức giao xe cho người không đủ điều kiện bị phạt từ 56-60 triệu đồng. Tổng mức phạt dự kiến lên tới 77 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ.

Đáng chú ý, ngay sau vụ việc này, một phụ nữ khác tiếp tục đăng tải video ghi lại cảnh chồng đang điều khiển ô tô với những lời "ngọt như mía lùi". Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng "soi" ra, người chồng không thắt dây an toàn, thậm chí người này còn đang chăm chú sử dụng điện thoại khi điều khiển xe.

Ảnh: Tiktok

Hai vụ việc xảy ra liên tiếp với những tình huống khác nhau nhưng có điểm chung: Người lớn vô tư ghi hình, công khai những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà không ý thức được rằng mạng xã hội không phải không gian miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Thực tế, nhiều người có thói quen quay video, livestream mọi hoạt động đời sống, từ ăn uống, vui chơi đến những khoảnh khắc tham gia giao thông. Có người vừa lái xe vừa dùng tay cầm điện thoại phát trực tiếp, có người quay cảnh con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, thậm chí còn hào hứng cổ vũ, khen ngợi. Họ dường như quên rằng mỗi hình ảnh, lời nói được đăng tải công khai đều có thể trở thành nguồn thông tin để cơ quan chức năng xác minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Đừng nghĩ biết lái xe là được phép cầm vô lăng

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển phương tiện phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, giấy phép lái xe và các quy định liên quan. Việc một người biết điều khiển ô tô trên thực tế không đồng nghĩa với việc người đó đủ điều kiện pháp lý để tham gia giao thông.

Theo luật sư, trách nhiệm pháp lý không chỉ đặt ra đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn đối với người giao xe. Trường hợp biết rõ người được giao xe không có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện điều khiển nhưng vẫn giao phương tiện, người giao xe có thể bị xử phạt hành chính.

Nếu hành vi này gây hậu quả thuộc trường hợp luật định, người giao xe còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Còn đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện, nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông và gây hậu quả nghiêm trọng, tùy tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Từ góc độ pháp lý, vị luật sư cũng lưu ý rằng việc người dân quay phim, livestream hay đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm đối với hành vi thể hiện trong video. Những hình ảnh này có thể là nguồn thông tin để cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Đáng lo ngại hơn, việc cha mẹ vô tư cổ vũ con điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện có thể tạo ra nhận thức lệch lạc cho trẻ. Trẻ dễ nghĩ rằng chỉ cần biết lái xe là có thể tham gia giao thông, trong khi những quy định về độ tuổi, giấy phép lái xe và an toàn giao thông đều nhằm bảo vệ tính mạng con người.

"Mạng xã hội là nơi chia sẻ cuộc sống, nhưng không phải nơi để khoe khoang những hành vi coi thường pháp luật. Một lần livestream có thể mang lại vài nghìn lượt xem, nhưng cũng có thể khiến người đăng phải trả giá bằng hàng chục triệu đồng tiền phạt, thậm chí đối diện trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng", luật sư Cường chia sẻ.

Các chuyên gia cho rằng, đừng đợi đến khi nhận giấy mời làm việc, bị lập biên bản xử phạt mới nhận ra sai lầm. Trước khi nhấn nút phát trực tiếp hay đăng một video, mỗi người hãy tự hỏi hành vi mình đang ghi lại có đúng pháp luật, có bảo đảm an toàn hay không. Không nên biến sự thiếu hiểu biết thành thứ để khoe khoang trên mạng xã hội, bởi đôi khi cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn là sự an toàn và tương lai của chính gia đình mình.

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