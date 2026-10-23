Chery xin lỗi về sự cố chất lượng xe tại Malaysia

Paultan cho biết, phát biểu tại Hội nghị Xe kết nối thông minh thế giới (WICV) ngày 21/10, ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery thừa nhận hãng đã gặp phải các vấn đề về chất lượng sản phẩm tại Malaysia.

Chery Omoda 5 đã ngừng bán tại Malaysia. Ảnh: Paultan

Đồng thời cho biết ông đã đích thân gửi lời xin lỗi đến Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia vào ngày hôm đó.

Ông Yin Tongyue khẳng định, Chery đã lập tức chịu trách nhiệm đối với khách hàng sau khi sự việc xảy ra, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng ra thị trường quốc tế không phải là chỉ để khai thác các thị trường hải ngoại, mà nhằm thiết lập một sự hiện diện bền vững và lâu dài tại đó.

Chủ tịch Chery cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ thái độ khiêm tốn, tránh quảng bá quá đà hay tự tin thái quá khi vươn ra toàn cầu, đồng thời coi trọng việc tôn trọng pháp luật, các quy định và tập quán kinh doanh tại thị trường bản địa.

Lãnh đạo cấp cao của hãng xe cảnh báo rằng, việc tiến ra nước ngoài mà không có sự chuẩn bị đầy đủ có thể dẫn đến thất bại thay vì thành công.

Các vấn đề về chất lượng xe Chery tại Malaysia đã trở thành tâm điểm chú ý, khi gần đây, hình ảnh một chiếc Chery Omoda 5 bị gãy rời hoàn toàn trục bánh sau lan truyền trên các mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, Cục Vận tải đường bộ Malaysia (JPJ) đã thông báo tạm dừng Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5, qua đó tạm ngừng việc đăng ký mới cho dòng xe này cho đến khi cuộc điều tra kỹ thuật hoàn tất và các rủi ro an toàn được xác định.

Chery sau đó đã đưa ra thông cáo báo chí, đồng thời nhanh chóng thực hiện một đợt triệu hồi 8.878 xe Omoda 5 thuộc cả hai biến thể C và H.

Omoda 5 hiện đã ngừng kinh doanh, sau khi được thay thế vào tháng 9/2025 bởi mẫu Chery O5.

Trước sự cố mới nhất này, hai năm trước cũng từng có một chiếc Omoda 5 khác bị gãy gập trục sau. Vào thời điểm đó, Chery đã chủ động phát lệnh thu hồi 600 xe trước khi JPJ đưa ra lệnh thu hồi và thông báo chính thức.