Chery tung bộ sạc siêu nhanh 5 phút đi thêm được 500km để đấu BYD, Geely, Huawei

Chery tham gia cuộc đua sạc siêu nhanh cùng BYD, Geely, Huawei

Theo Car News China, hãng xe Trung Quốc Chery vừa giới thiệu hệ thống sạc pin xe điện siêu nhanh Volt-dragon tại Hội nghị Đổi mới toàn cầu của hãng. Với công suất tối đa 1,44 MW, hệ thống được kỳ vọng giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho ô tô điện.

Theo công bố của nhà sản xuất, người dùng có thể bổ sung quãng đường di chuyển 500km sau 5 phút sạc. Một chu kỳ sạc từ 10% lên 97% pin được cho là mất 6 phút 50 giây. Nếu các thông số này được chứng minh trong điều kiện vận hành thực tế, Volt-dragon sẽ đưa Chery vào nhóm những hãng sở hữu công nghệ sạc nhanh hàng đầu Trung Quốc với vị trí thứ 2.

Dẫn đầu về tốc độ sạc hiện nay vẫn là Pin Shenxing thế hệ thứ ba của CATL, hỗ trợ sạc từ 10% đến 98% chỉ trong 6 phút 27 giây. Trong khi đó, pin Blade 2.0 của BYD được công bố mất khoảng 9 phút để sạc từ 10% lên 97%. Hệ thống Energee Golden Brick của Geely mất 8 phút 42 giây, còn công nghệ sạc siêu nhanh của Hongqi cần khoảng 8 phút 3 giây.

Tuy nhiên, Chery chưa công bố cụ thể mẫu xe nào có thể khai thác tối đa công suất của hệ thống, cũng như điều kiện thử nghiệm được sử dụng để đưa ra các tuyên bố về tốc độ sạc.

Hướng tới hơn 20.000 trạm sạc siêu nhanh sau 3 năm

Theo hãng xe có trụ sở tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), các trạm Volt-dragon sử dụng linh kiện điện tử công suất silicon carbide thế hệ mới, với hiệu suất tổng thể từ lưới điện đến đầu ra đạt 96,5%. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng được trang bị nhằm kiểm soát nhiệt lượng phát sinh khi sạc ở công suất megawatt.

Hãng cũng cho biết dây cáp và đầu cắm được tối ưu trọng lượng, với tổng khối lượng khoảng 2kg. Độ ồn của trạm sạc được giới hạn ở mức không quá 50 dBA, tương đương âm thanh của một cuộc trò chuyện thông thường.

Ngoài khả năng sạc nhanh, Volt-dragon được thiết kế để hỗ trợ sạc tự động bằng cánh tay robot, giúp người dùng giảm thao tác trực tiếp. Hệ thống cũng hỗ trợ công nghệ xe kết nối với lưới điện (V2G), cho phép xe điện cung cấp điện ngược trở lại lưới điện trong những điều kiện phù hợp.

Chery cho biết, hãng mới đang triển khai 100 trạm Volt-dragon tại 10 thành phố ở Trung Quốc. Kế hoạch mở rộng tiếp theo dự kiến được công bố trong một vài tháng nữa. Tuy vậy, về dài hạn, hãng đặt mục tiêu xây dựng hơn 20.000 trạm sạc Volt-dragon hỗ trợ V2G trên toàn cầu vào năm 2029.

Tham vọng này cho thấy Chery không chỉ muốn cạnh tranh bằng tốc độ sạc mà còn hướng tới phát triển mạng lưới hạ tầng riêng. Đây cũng là hướng đi mà các đối thủ đồng hương đang theo đuổi. Trong đó, BYD cho biết đã đạt mốc 10.000 trạm sạc nhanh vào cuối tháng 8/2026 và đặt mục tiêu nâng con số lên 20.000 trạm trước cuối năm nay.

Bên cạnh Volt-dragon, Chery cũng giới thiệu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng mang tên CheryMind. Hãng mô tả đây là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hiểu thế giới vật lý, được định hướng ứng dụng cho robotaxi, hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 4 và mạng lưới sạc Volt-dragon. Dù vậy, nhà sản xuất chưa giải thích cụ thể cách CheryMind phối hợp với hệ thống sạc để tối ưu tốc độ nạp năng lượng.

Ngoài ra, Geely cho biết hệ thống quản lý năng lượng Xingrui PowerMind sử dụng LLM để dự đoán diễn biến nhiệt độ của pin trước khoảng 30 giây, từ đó tự động điều chỉnh công suất sạc tối đa cho phép.

Công nghệ này hướng tới việc kiểm soát nhiệt độ pin trong quá trình nạp điện công suất cao.

Theo giới chuyên gia, công suất sạc lớn cho xe điện chỉ phát huy hiệu quả khi có đủ số lượng trạm, nguồn điện đáp ứng yêu cầu và các mẫu xe tương thích.

Để khai thác mức công suất 1,44 MW, những mẫu xe được hỗ trợ dự kiến cần sử dụng nền tảng điện áp 800V hoặc cao hơn, thậm chí từ 1.000V trở lên.

Bên cạnh đó, các tuyên bố về quãng đường bổ sung sau vài phút sạc vẫn cần được kiểm chứng trên những mẫu xe cụ thể và theo điều kiện sử dụng thực tế. Hiệu quả sạc còn phụ thuộc vào dung lượng pin, đường cong sạc, nhiệt độ pin và mức tiêu thụ năng lượng của xe.

Cuộc đua sạc siêu nhanh vì thế không chỉ nằm ở những con số công suất ấn tượng. Khả năng triển khai mạng lưới rộng khắp, độ ổn định của hệ thống và mức độ tương thích với xe thương mại mới là những yếu tố quyết định công nghệ có thể đem lại lợi ích thực sự cho người dùng hay không.

(Theo Car News China)