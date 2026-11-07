Chery triệu hồi gần 54.000 xe sau vụ Omoda 5 gãy trục

Ngày 6/11, Tổng cục Quản lý Giám sát thị trường Trung Quốc (SAMR) thông báo Chery triển khai chiến dịch triệu hồi 53.882 xe thuộc dòng Tiggo 5x và Omoda, theo CarNewsChina.

Các xe trong diện triệu hồi được sản xuất từ ngày 6/6/2022 đến 31/12/2023.

Chery Tiggo 5X Pro, một trong những mẫu xe thuộc diện triệu hồi tại Trung Quốc. Ảnh: Motor1.

Theo SAMR, một số xe có thể bị lỗi mối hàn tại vị trí kết nối giữa các bộ phận của cụm trục sau, khiến các mối hàn không đủ độ chắc chắn. Nguyên nhân của lỗi này đến từ sai sót trong quá trình sản xuất.

Khi xe chịu lực lớn, các mối hàn bị lỗi có nguy cơ nứt hoặc đứt. Điều này có thể khiến bánh sau mất ổn định, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Để khắc phục, Chery sẽ kiểm tra mã ngày sản xuất trên cụm trục sau của các xe thuộc diện triệu hồi. Những xe sử dụng linh kiện thuộc lô bị lỗi sẽ được thay thế cụm trục sau miễn phí tại các cơ sở dịch vụ được ủy quyền. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 27/11.

Đợt triệu hồi tại Trung Quốc diễn ra sau sự cố một chiếc Omoda 5 đời 2023 bị gãy rời toàn bộ cụm trục sau khi đang lưu thông tại Johor Bahru, Malaysia vào ngày 6/10. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến cơ quan chức năng nước này mở cuộc điều tra về chất lượng linh kiện.

Ngày 11/10, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) tạm đình chỉ chứng nhận phê duyệt kiểu loại và dừng đăng ký mới Omoda 5. Đến ngày 14/10, Chery Malaysia xác nhận 8.878 xe thuộc phiên bản C và H nằm trong diện triệu hồi để kiểm tra, thay thế linh kiện miễn phí.

Trước đó, Chery Trung Quốc cho biết kết quả điều tra ban đầu phát hiện nguy cơ mối hàn tại tay đòn của hệ thống treo sau Omoda 5 không đủ độ bền. Tuy nhiên, SAMR chưa xác nhận đợt triệu hồi tại Trung Quốc và sự cố ở Malaysia có cùng nguyên nhân hoặc sử dụng chung lô linh kiện.

Trước Trung Quốc, Chery Malaysia đã triệu hồi 8.878 xe Omoda 5 sau vụ gãy rời trục sau xảy ra ngày 6/10. Ảnh: CarNewsChina.

Tại Việt Nam, Omoda 5 được phân phối với tên gọi Omoda C5, thuộc phân khúc SUV cỡ B và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện Omoda C5 tại Việt Nam chưa có thông báo triệu hồi liên quan đến lỗi này.