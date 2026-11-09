Chery triệu hồi gần 54.000 xe Omoda 5 và Tiggo 5x tại Trung Quốc do lỗi gãy trục

Trang CarNewsChina đưa tin, theo thông báo hôm 6/11 của Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR), đợt triệu hồi quy mô lớn được áp dụng đối với hai mẫu xe Omoda 5 và Tiggo 5x sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 6/6/2022 đến ngày 31/12/2023.

Tiggo 5x là dòng xe gầm cao cỡ nhỏ giá rẻ tại thị trường nội địa, trong khi Omoda 5 là sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Chery hướng đến các thị trường xuất khẩu. Đợt triệu hồi bắt đầu thực hiện từ ngày 27/11/2026.

Mẫu xe Chery Tiggo 5x tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: Motor1

Nguyên nhân dẫn đến triệu hồi được xác định là do lỗi trong quá trình sản xuất dẫn đến hiện tượng mối hàn không dính, hoặc không ngấu, tại vị trí nối giữa tay đòn sau của trục sau và ống lót. Trong một số điều kiện vận hành khắc nghiệt, lỗi này có thể dẫn đến hiện tượng mối hàn bị gãy, làm mất khả năng kiểm soát bánh sau, đồng thời tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Do đó, Tập đoàn Chery (Trung Quốc) sẽ tiến hành triệu hồi để kiểm tra các xe thuộc diện bị ảnh hưởng, thay thế miễn phí toàn bộ bộ phận này nếu được xác định bị lỗi.

Mặc dù vậy, không phải tất cả 53.882 chiếc xe trong danh sách triệu hồi đều gặp sự cố. SAMR hiện cũng chưa công bố số lượng xe dự kiến phải thay thế linh kiện.

Mẫu xe Omoda 5 bị gãy trục sau tại thị trường Malaysia - Ảnh: CarNewsChina

Đợt triệu hồi hai mẫu xe Omoda 5 và Tiggo 5x tại Trung Quốc được thực hiện sau sự cố liên quan mẫu xe Omoda 5 bị gãy trục sau tại Malaysia.

Liên quan sự cố này, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đã dừng cấp Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) đối với mẫu xe Omoda 5. Sau đó, Chery Auto Malaysia cũng đã thực hiện đợt triệu hồi riêng biệt đối với 8.878 chiếc Omoda 5 phiên bản C và H để kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí.

Trước đó, vào tháng 5/2024, mẫu xe Omoda 5 cũng đã từng phải đối mặt với một chiến dịch kiểm tra liên quan đến trục xe, khi 600 xe được triệu hồi để kiểm tra và khắc phục. Sau đó, Chery đã xác định được 60 xe được trang bị các bộ phận trục xe bị ảnh hưởng từ một lô sản xuất vào ngày 15/8/2023, đồng thời cho rằng vấn đề là do đầu hàn bị sai lệch.

SAMR hiện cũng chưa kết luận nguyên nhân chung hay mối liên hệ về lô xe sản xuất giữa hai thị trường Trung Quốc và Malaysia, đồng thời cũng chưa công bố nhà cung cấp trục sau hay cơ sở sản xuất liên quan.