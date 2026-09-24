Chery tìm cơ hội mở rộng kinh doanh, đầu tư tại Campuchia

Mẫu xe thuần điện OMODA E5 của hãng Chery. Ảnh: Chery

Đây là thông tin trong cuộc gặp ngày 23/9 giữa Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất CDC Sun Chanthol và đoàn đại biểu Chery do ông Yurui Zhao - Giám đốc phụ trách thị trường Campuchia của OMODA (Chery).

Theo CDC, đoàn đại biểu Chery mong muốn tìm hiểu sâu hơn về thị trường ô tô, môi trường đầu tư và các cơ hội phát triển kinh doanh tiềm năng tại Campuchia.

Ông Chanthol đã nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu và khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Campuchia trong việc kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính phủ nước này trong việc xây dựng khung pháp lý và quy định rõ ràng nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo các dự án của họ đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của Campuchia.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang nỗ lực thu hút thêm vốn đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô và đa dạng hóa nền tảng công nghiệp thông qua các hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng cao cùng các lĩnh vực liên quan.