Chery tiếp tục triệu hồi Omoda 5 tại Indonesia và Australia, xe ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Chery mở rộng triệu hồi Omoda 5 tại Indonesia và Australia

Ngày 12/11, trang CarExpert đưa tin Chery Motor Australia xác nhận triển khai chiến dịch triệu hồi đối với mẫu Chery C5, hay còn có tên Omoda 5 tại một số thị trường.

Chiến dịch liên quan các xe sử dụng linh kiện trục sau được sản xuất từ ngày 11/1 đến 31/12/2023. Một số mối hàn tại bộ phận này có thể không đủ độ bền, dẫn đến nguy cơ nứt hoặc đứt khi xe chịu lực lớn, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

Theo Chery Australia, những xe sử dụng linh kiện thuộc lô bị lỗi sẽ được thay thế miễn phí. Hãng chưa công bố số lượng xe triệu hồi và cho biết chưa ghi nhận sự cố liên quan đến lỗi này tại Australia.

Chery C5 tại Australia, mẫu SUV đang được hãng triệu hồi do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau. Ảnh: CarExpert.

Trước đó, ngày 10/11, Chery Indonesia cũng thông báo triệu hồi Omoda 5 phiên bản Z và RZ sử dụng động cơ xăng. Chiến dịch nhằm kiểm tra hệ thống treo sau dạng dầm xoắn do nguy cơ lỗi mối hàn tại các bộ phận liên quan.

Chery Indonesia cho biết chưa ghi nhận sự cố liên quan đến hệ thống treo sau của Omoda 5 tại nước này.

Các đợt triệu hồi mới diễn ra sau vụ một chiếc Omoda 5 đời 2023 bị gãy rời toàn bộ cụm trục sau tại Malaysia ngày 6/10. Cơ quan chức năng nước này sau đó tạm dừng đăng ký mới mẫu xe để điều tra.

Đến ngày 14/10, Chery Malaysia xác nhận triệu hồi 8.878 xe Omoda 5. Tiếp đó, ngày 6/11, hãng đăng ký triệu hồi 53.882 xe Tiggo 5x và Omoda tại Trung Quốc do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau.

Omoda C5 tại Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tại Việt Nam, Omoda 5 được phân phối với tên gọi Omoda C5, thuộc phân khúc SUV cỡ B. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nơi Chery vừa công bố chiến dịch triệu hồi Omoda 5 do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam khẳng định các xe Omoda C5 đang phân phối trong nước không thuộc diện ảnh hưởng bởi những chiến dịch triệu hồi gần đây.

Omoda C5 thuộc phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, hiện có 6 phiên bản với giá niêm yết từ 539 đến 749 triệu đồng. Ảnh: Omoda & Jaecoo.

Omoda C5 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024, thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Toyota Yaris Cross. Hiện mẫu xe này được phân phối với 6 phiên bản, gồm 4 bản chạy xăng và 2 bản hybrid, giá niêm yết từ 539 đến 749 triệu đồng.

Các phiên bản chạy xăng sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên hoặc tăng áp, kết hợp hộp số CVT. Trong khi đó, các bản hybrid SHS-H ra mắt tháng 3/2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực.