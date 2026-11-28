Chery vừa mang mẫu SUV Jetour R700 đến Triển lãm ôtô Quảng Châu 2026 (Trung Quốc), chính thức giới thiệu ngoại thất của sản phẩm trước công chúng hôm 27/11.

Theo CarNewsChina, mẫu xe mới có sự tham gia phát triển của đội ngũ thiết kế từng làm việc tại Jaguar Land Rover và Mercedes-Benz. Bên cạnh ngoại hình vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình, R700 còn được trang bị kiến trúc điều khiển thông minh GAIA và công nghệ hỗ trợ lái từ Huawei.

Tuy nhiên khác với những mẫu SUV địa hình truyền thống, Jetour R700 được Chery định hướng trở thành một chiếc xe phục vụ nhu cầu di chuyển đường trường, đặc biệt là các chuyến đi gia đình.

SUV địa hình dành cho gia đình

Jetour R700 là thành viên đầu tiên thuộc dòng R (Refinement) của thương hiệu Zongheng tại Trung Quốc. Đây cũng là dòng sản phẩm mới bên cạnh G (Go Anywhere) với chiếc G700 và F (Flexible) với mẫu bán tải F700.

Theo ông Li Xueyong, Phó chủ tịch điều hành Chery, khách hàng trong phân khúc SUV địa hình hạng sang đang có xu hướng tìm kiếm những mẫu xe đáp ứng nhiều mục đích sử dụng hơn.

Thay vì chỉ chú trọng khả năng vượt địa hình, người mua còn quan tâm đến sự thoải mái trong những chuyến đi xa cùng gia đình. Đây cũng là một trong những định hướng chính khi hãng phát triển Jetour R700.

Về ngoại hình, mẫu SUV mới vẫn mang phong cách vuông vức tương tự G700. Nắp ca-pô đặt cao, phần thân xe thẳng đứng cùng cột D dựng gần vuông góc tạo nên tổng thể khỏe khoắn.

Mẫu xe vừa xuất hiện tại Trung Quốc, được thiết kế bởi đội ngũ từng làm việc ở Mercedes-Benz và Jaguar Land Rover. Ảnh: CNC.

Mẫu xe trưng bày tại Quảng Châu sử dụng màu sơn xanh lá ánh kim đậm, kết hợp mui xe 2 tông màu với hiệu ứng nổi.

Phía trước nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thanh dọc, đi cùng 4 cụm đèn chiếu sáng đặt thẳng đứng. Mỗi cụm được tích hợp 178 phần tử LED ma trận điểm, nâng tổng số phần tử LED lên 712.

Một đường gân nổi chạy liên tục từ đầu đến đuôi xe, góp phần tạo nên dáng vẻ vuông vức của R700.

Ở phía sau, Chery không tiếp tục sử dụng lốp dự phòng treo ngoài như G700. Thay vào đó, hãng bố trí một hộp chứa đồ hình bát giác, được sơn cùng màu thân xe. Đây cũng là một trong những chi tiết phân biệt R700 với mẫu SUV địa hình đàn anh.

Đáng chú ý, thiết kế R700 được hoàn thiện sau quá trình tham khảo ý kiến khách hàng và tổ chức bình chọn từ người sở hữu xe.

Chery cũng huy động đội ngũ thiết kế có kinh nghiệm làm việc tại các thương hiệu ôtô quốc tế để phát triển sản phẩm.

Trong đó, Chris Bangle tham gia với vai trò cố vấn thiết kế. Andrew Collinson, người từng giữ vị trí quản lý thiết kế tại Jaguar Land Rover, hiện đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thiết kế Jetour.

Một nhân sự khác là Jan Philip Kaul, trưởng bộ phận thiết kế nội thất Chery. Trước khi gia nhập hãng xe Trung Quốc, ông từng tham gia phụ trách thiết kế nội thất tại Mercedes-Benz.

Thực tế, Jetour R700 không phải mẫu xe hoàn toàn mới được giới thiệu lần đầu tại Quảng Châu. Hồi tháng 4, Chery từng đưa sản phẩm đến Triển lãm ôtô Bắc Kinh, nhưng chỉ trưng bày trong một khu vực kín dành cho khách mời.

Công nghệ Huawei

Không chỉ tập trung vào thiết kế, Chery còn trang bị cho Jetour R700 kiến trúc điều khiển thông minh toàn diện GAIA, kết hợp hệ thống hỗ trợ lái Qiankun ADS của Huawei.

Trên nóc xe xuất hiện một cảm biến LiDAR. Đây là trang bị phục vụ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, dù Chery chưa tiết lộ phiên bản Qiankun ADS hay số lượng, cấu hình cảm biến đầy đủ trên R700.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở nền tảng phát triển. Theo CarNewsChina, R700 được dự đoán chia sẻ kiến trúc khung gầm với G700 đời 2027.

Nếu thông tin này được xác nhận, R700 sẽ sở hữu sức mạnh ngang với một trong những mẫu SUV địa hình mạnh nhất thuộc danh mục sản phẩm Jetour. Ở G700, Chery sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp 2 mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 892 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại ở mức 1.135 Nm.

Mẫu SUV này được trang bị pin CATL với 2 tùy chọn dung lượng 34,13 kWh và 59,45 kWh, cho phép di chuyển thuần điện lần lượt 150 km hoặc 260 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi sử dụng kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của G700 có thể đạt 1.400 km theo CLTC.

R700 nhiều khả năng có sức mạnh ngang chiếc G700, mẫu SUV mạnh nhất của Jetour. Ảnh: CNC.

Theo CarNewsChina, 2 phiên bản có phạm vi chạy điện tương đương khoảng 122 km và 211 km nếu đối chiếu sang WLTP. Tổng quãng đường di chuyển ước tính khoảng 1.150 km theo cách quy đổi này, không phải kết quả chứng nhận WLTP chính thức. Tại thị trường Trung Quốc, G700 được bán với giá khởi điểm khoảng 49.500 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất có giá khoảng 66.460 USD.

Chery chưa xác nhận R700 có sử dụng cùng hệ truyền động, dung lượng pin hay mức công suất tương tự mẫu xe đàn anh hay không.

Tại Trung Quốc, Jetour R700 được đặt vào nhóm SUV địa hình hạng sang cạnh tranh với BYD Fang Cheng Bao Bao 8 và GWM Tank 700 Hi4-T. Đây đều là những mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài kết hợp cấu trúc khung gầm rời.

Bên cạnh thị trường nội địa, Chery cũng phát triển R700 với định hướng tiếp cận khách hàng quốc tế.

Cuối tháng 11, Jetour đã tổ chức một buổi giới thiệu tại Sydney nhằm chuẩn bị cho kế hoạch gia nhập thị trường Australia. Thương hiệu dự kiến bắt đầu phân phối các mẫu xe đầu tiên tại đây từ quý I/2027.

Trong vòng 3 năm, Jetour lên kế hoạch mang tổng cộng 10 mẫu xe đến Australia. Hai cái tên G700 và F700 đã được xác nhận ra mắt vào quý IV/2027.

Tuy nhiên R700 chưa xuất hiện trong danh sách sản phẩm được công bố. Hãng xe Trung Quốc cũng chưa tiết lộ thời điểm bắt đầu sản xuất thương mại, lịch mở bán hoặc giá bán chính thức của mẫu SUV mới.