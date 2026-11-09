Chery Malaysia lên tiếng vụ chiếc Tiggo Cross bị rơi bánh

Paultan đưa tin, hình ảnh vụ tai nạn xảy ra ngày 7/11 vừa qua trên đường cao tốc tại Malaysia liên quan đến một chiếc Chery Tiggo Cross và một chiếc Perodua Myvi đang lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy các xe bị hư hỏng nằm ở làn đường nhanh của cao tốc, trong đó bánh xe của chiếc Chery đã bị văng ra khỏi xe.

Hình ảnh chiếc Chery Tiggo Cross bị rơi bánh được chia sẻ. Ảnh: Paultan

Chery Malaysia mới đây đã đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định rằng "việc bánh xe bị rời ra là hậu quả của vụ tai nạn chứ không phải do lỗi linh kiện của xe".

Chery Malaysia cũng cho biết đã chủ động liên hệ với khách hàng liên quan và đang cung cấp các hỗ trợ cần thiết.

Đồng thời, hãng cũng kêu gọi công chúng không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ra những lo lắng không đáng có cho người tham gia giao thông và dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch.

Có thể hiểu, Chery đang muốn tách biệt vụ việc này khỏi sự cố gãy trục sau của dòng Omoda 5 từng xảy ra vào tháng trước. Sự cố này đã dẫn đến đợt thu hồi xe và khiến ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery phải đưa ra lời xin lỗi.